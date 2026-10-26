Việt Nam-Ba Lan thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược

Sáng 26/10, tại trụ sở Chính phủ, ngay sau khi kết thúc thành công cuộc hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã gặp gỡ báo chí để thông tin về kết quả hội đàm.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Thủ tướng Lê Minh Hưng chia sẻ Việt Nam luôn trân trọng, biết ơn sự ủng hộ quý báu của Nhà nước và nhân dân Ba Lan trong suốt chiều dài lịch sử, từ sứ mệnh hòa bình của con tàu Kilinski đến những công trình giáo dục, y tế như Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Ba Lan tại Nghệ An, Trường Trung học Phổ thông Việt Nam-Ba Lan, Nhà máy đóng tàu Hạ Long, Quảng Ninh; dấu ấn của chuyên gia Ba Lan trong việc bảo tồn các di sản của Việt Nam như di tích cố đô Huế, Tháp Chàm ở Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn...

Đặc biệt, các thế hệ sinh viên Việt Nam trưởng thành từ Ba Lan đã trở thành cầu nối bền chặt, góp phần vun đắp tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết trong không khí chân thành, tin cậy, hiểu biết lẫn nhau, Thủ tướng cùng Thủ tướng Ba Lan đã có cuộc hội đàm rất thành công và đạt được sự nhất trí cao trên nhiều phương diện.

Với tầm nhìn chung và quyết tâm mạnh mẽ đưa quan hệ hợp tác hai nước bước vào một thời kỳ mới phát triển sâu rộng hơn, toàn diện hơn, thực chất hơn, hai bên đã thông qua Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược và Kế hoạch hành động về tăng cường quan hệ đối tác Việt Nam-Ba Lan giai đoạn 2026-2030; chứng kiến trao 2 văn kiện gồm thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục đại học, du lịch.

Thủ tướng khẳng định hai bên đã thống nhất cao về việc thúc đẩy hiệu quả các nhóm giải pháp lớn, tăng cường tin cậy chính trị với việc nhất trí duy trì trao đổi, tiếp xúc các cấp, trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, địa phương và giao lưu nhân dân; nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có; nghiên cứu thiết lập cơ chế hợp tác Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế nhằm tạo khuôn khổ trao đổi, phối hợp thường xuyên, kịp thời rà soát, tháo gỡ các rào cản, vướng mắc nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư.

Việt Nam ghi nhận đề nghị của Ba Lan và sẽ xem xét tích cực khả năng mở rộng phạm vi miễn thị thực cho công dân Ba Lan, phù hợp với pháp luật và quy định của Việt Nam; đề nghị Ba Lan cũng xem xét tích cực miễn thị thực cho người mang hộ chiếu công vụ của Việt Nam.

Hai bên cam kết phối hợp chặt chẽ thúc đẩy thực thi hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA), phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 6 tỷ USD vào năm 2030; nhất trí tăng cường hợp tác, phát huy vai trò của khuôn khổ Đối tác Chiến lược ASEAN-EU nhằm thúc đẩy lợi ích chung, góp phần tăng cường tự chủ chiến lược của mỗi nước, bảo đảm chuỗi cung ứng, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, ứng phó với biến đổi khí hậu...

Hai bên thống nhất xác định Ba Lan là cửa ngõ để hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường Trung và Đông Âu; nỗ lực để Việt Nam trở thành cửa ngõ quan trọng, là điểm đến và là nền tảng để các doanh nghiệp Ba Lan cùng các nước EU tiếp cận thị trường ASEAN đầy năng động.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam-Ba Lan lên Đối tác Chiến lược. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Hai bên nhất trí thúc đẩy tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng (nhất là về phát triển năng lượng tái tạo), nông nghiệp thông minh, chuyển đổi số, công nghệ vũ trụ, dược phẩm, các dự án phát triển hạ tầng chiến lược (đường sắt, đóng tàu, giao thông), chuyển đổi xanh, môi trường... gắn với chuyển giao công nghệ, phát triển bền vững.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định hai bên cũng nhất trí làm sâu sắc hơn nữa hợp tác quốc phòng-an ninh; thúc đẩy hợp tác thực chất trong lĩnh vực quốc phòng-an ninh, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao, an ninh mạng và an ninh phi truyền thống.

Hai bên cũng nhất trí nâng tầm hợp tác khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thành trụ cột mới trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược; nâng cao, phát huy hiệu quả cơ chế Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Ba Lan về hợp tác khoa học và công nghệ nhằm xác định một số chương trình, dự án hợp tác ưu tiên có sản phẩm, kết quả cụ thể; thống nhất đẩy mạnh hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp hai nước…

Hai Thủ tướng cũng khẳng định đưa hợp tác giáo dục-đào tạo, văn hóa-du lịch, lao động, giao lưu nhân dân thành nền tảng bền vững cho hợp tác song phương; thống nhất mở rộng kết nối, hợp tác nghiên cứu, đào tạo giữa các trường đại học, viện nghiên cứu hàng đầu của hai nước; tăng số học bổng; tăng cường hợp tác về công nghiệp văn hóa, điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn; trùng tu di tích lịch sử; thúc đẩy hợp tác thể thao, trao đổi giữa Ủy ban Olympic hai nước.

Việt Nam đánh giá cao việc Hãng hàng không quốc gia Ba Lan đã chính thức công bố nối lại đường bay thẳng Warsaw-Hà Nội.

Mặt khác, hai bên nhất trí triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực lao động; tăng cường hợp tác về đào tạo lao động kỹ năng cao và đào tạo nghề chất lượng, giúp người lao động Việt Nam tiếp cận với tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu nhân lực của các doanh nghiệp Ba Lan đang hoạt động tại Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại gặp gỡ báo chí hai nước. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng cảm ơn Chính phủ Ba Lan đã tạo thuận lợi cho Cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan ổn định cuộc sống, hòa nhập tốt với sở tại và có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế-xã hội của Ba Lan cũng như quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc.

Thủ tướng khẳng định hai bên sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa hợp tác đa phương, cùng hỗ trợ nhau phát huy vai trò, vị thế quốc tế của mỗi nước; chia sẻ tầm nhìn chung về một thế giới đa cực, dựa trên luật pháp quốc tế, vai trò trung tâm của Liên hợp quốc; nhất trí tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế; bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải; ủng hộ giải quyết tất cả các tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, đặc biệt là UNCLOS 1982.

Với quyết tâm chính trị mạnh mẽ của hai Chính phủ, sự đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và người dân hai nước, Thủ tướng tin tưởng rằng quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Ba Lan sẽ góp phần mang lại sự phồn vinh cho hai dân tộc và đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk trân trọng cảm ơn Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã dành cho đoàn đại biểu Ba Lan sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu trong chuyến thăm; nhấn mạnh việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược là minh chứng cho sự tin cậy chính trị và nền tảng hợp tác vững chắc giữa hai nước, đồng thời mở ra những cơ hội mới để thúc đẩy quan hệ song phương phát triển thực chất, hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của Ba Lan tại châu Á; bày tỏ tin tưởng hai nước có thể tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ trên cơ sở lịch sử hợp tác lâu đời, tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước và những kết quả tích cực đã đạt được trong những năm qua.

Về hợp tác kinh tế, Thủ tướng Donald Tusk nhận định, tiềm năng hợp tác giữa hai nước vẫn còn rất lớn và chưa được khai thác đầy đủ. Hai bên cần chuyển những thành quả trong quan hệ chính trị, ngoại giao thành các chương trình, dự án hợp tác cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai nước; cho biết hai bên đã trao đổi về các biện pháp thúc đẩy thương mại, đầu tư, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động tại thị trường của nhau; đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ những khó khăn, rào cản đối với doanh nghiệp.

Thủ tướng cũng bày tỏ kỳ vọng hai nước sẽ tăng cường kết nối, trong đó có việc thúc đẩy các đường bay trực tiếp, qua đó tạo thuận lợi cho du lịch, giao thương và giao lưu giữa người dân hai nước. Việt Nam ngày càng trở thành điểm đến được du khách Ba Lan quan tâm, trong khi thị trường Ba Lan cũng mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam.

Bên cạnh hợp tác kinh tế, hai bên quan tâm thúc đẩy hợp tác giáo dục, đào tạo và trao đổi sinh viên, tăng cường kết nối giữa các cơ sở nghiên cứu, giới học thuật và cộng đồng doanh nghiệp. Thủ tướng Ba Lan nhấn mạnh sự tin cậy chính trị, tôn trọng lẫn nhau và quan hệ gần gũi giữa nhân dân hai nước là nền tảng để mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực.

Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí hai nước. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Ba Lan khẳng định Ba Lan ủng hộ hòa bình, tôn trọng độc lập, chủ quyền của các quốc gia; đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác đa phương, đề cao Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế. Thủ tướng bày tỏ tin tưởng chuyến thăm và các cuộc tiếp xúc lần này sẽ tạo nền tảng vững chắc để quan hệ Việt Nam-Ba Lan tiếp tục phát triển, đưa quan hệ Đối tác Chiến lược đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Trước đó, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Donald Tusk, lãnh đạo các bộ ngành hai nước đã trao đổi 2 văn kiện hợp tác gồm: Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam với Bộ Khoa học và Giáo dục đại học Ba Lan về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học; Bản ghi nhớ về hợp tác du lịch giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Thể thao và Du lịch Ba Lan

Hai Thủ tướng tham quan trưng bày ảnh về mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước do Văn phòng Chính phủ phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam thực hiện./.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan chứng kiến trao các văn kiện hợp tác Sau hội đàm, sáng 26/10/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước.