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Ukraine khẳng định lập trường về các điều kiện đàm phán hòa bình với Nga

Tổng thống Zelensky khẳng định Ukraine không chấp nhận quy chế trung lập và hạn chế quy mô quân đội trong đàm phán với Nga, giữa lúc Mỹ thúc đẩy nối lại đối thoại ba bên.

Minh Hiếu
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Ukraine khẳng định lập trường về các điều kiện đàm phán hòa bình với Nga

Saudi Arabia mở lại sân bay ở Riyadh giữa đe dọa tấn công

Hàn Quốc báo động gia tăng sự cố liên quan công dân ở nước ngoài

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Minh Hiếu
(Vietnam+)
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