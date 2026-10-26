VTV dành khung giờ riêng cho phim tài liệu, mở góc nhìn đa chiều về cuộc sống

Với giá trị riêng trong việc phản ánh hiện thực và chuyển tải những thông điệp nhân văn, phim tài liệu luôn là thể loại được Đài Truyền hình Việt Nam coi trọng.

Từ tháng 11/2026, VTV2 dành khung giờ 21h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần cho phim tài liệu, tạo điều kiện để khán giả tiếp cận các tác phẩm một cách thuận tiện và hình thành thói quen thưởng thức.

Theo ông Đỗ Đức Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, phim tài liệu là đặc sản của truyền hình. Nhu cầu của khán giả bên cạnh tin tức là dành thời gian chậm lại một chút, cùng theo dõi, cùng suy ngẫm về những đề tài chỉ có phim tài liệu mới truyền tải được.

Mỗi năm, VTV sản xuất khoảng 100 phim tài liệu. Bên cạnh những tác phẩm mới, khung giờ còn khai thác các bộ phim được sản xuất từ nhiều năm trước nhưng vẫn nguyên giá trị và sức hấp dẫn, tạo cơ hội để khán giả thưởng thức lại những tác phẩm đáng chú ý.

Dải giờ Phim tài liệu trên VTV2 quy tụ nhiều tác phẩm thuộc các đề tài, thể loại khác nhau, từ những bộ phim VTV Đặc biệt như “Đường Kách Mệnh,” “Đường về,” “Hành trình thống nhất” đến các series mới “Hành trình đổi mới,” “Dòng chảy thịnh vượng” và “Chuyển mình.”

Một số bộ phim của đạo diễn Nguyễn Đức Đệ. (Ảnh: VTV)

Các tác phẩm được lựa chọn theo tiêu chí phù hợp với định hướng phát sóng của VTV, phát huy thế mạnh của truyền hình trong việc phản ánh hơi thở cuộc sống và những vấn đề xã hội.

Hợp tác quốc tế cũng góp phần đa dạng hóa nguồn phim. Trong nhiều năm qua, VTV đã thúc đẩy quan hệ với các đối tác ở châu Á, châu Âu, Mỹ và châu Phi, trong đó phim tài liệu là một trong những thể loại được quan tâm trao đổi.

Việc kết nối các nguồn phim trong và ngoài nước góp phần phát huy thế mạnh của các đơn vị sản xuất, đưa những tác phẩm có giá trị đến gần hơn với công chúng.

Nghệ sỹ Ưu tú, đạo diễn Tạ Quỳnh Tư cho rằng nếu VTV1 là nơi dành cho những bộ phim tài liệu có chất lượng và tầm vóc, dải giờ mới trên VTV2 sẽ mở ra một không gian thường xuyên, đa dạng hơn để phim tài liệu thực sự trở thành một điểm hẹn với công chúng.

“Trong thời đại của những nội dung ngày càng nhanh và ngắn, phim tài liệu càng cần thiết bởi có những chiều sâu của con người, những chuyển động phức tạp của đời sống chỉ có thể được kể bằng thời gian và sự chiêm nghiệm. Tôi mong dải giờ này sẽ góp phần ghi lại trung thực diện mạo đất nước hôm nay như một phần ký ức dành cho ngày mai,” đạo diễn Tạ Quỳnh Tư chia sẻ./.

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