Hai thập kỷ “Trái tim vì Trái tim”: Hồi sinh hàng ngàn nhịp đập tại Đà Nẵng

Hai mươi năm đồng hành, Tổ chức Trái tim vì Trái tim (Đức) cùng Bệnh viện Đà Nẵng đã cứu sống 5.000 trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh, viết nên hành trình nhân ái bền bỉ tại miền Trung.

Tuần qua, Bệnh viện Đà Nẵng phối hợp cùng Tổ chức Trái tim vì Trái tim (Cộng hòa Liên bang Đức) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm hợp tác nhân đạo.

Sự kiện đánh dấu chặng đường hai thập kỷ bền bỉ tầm soát và điều trị tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Trong suốt 20 năm qua, hơn 500.000 trẻ em đã được khám sàng lọc miễn phí, gần 3.700 ca phát hiện bệnh sớm và cứu sống hơn 5.000 sinh mệnh non nớt.

Sự đồng hành tận tụy của vợ chồng Giáo sư Erich Lejeune đã giúp đội ngũ thầy thuốc Đà Nẵng tiếp nhận chuyển giao, làm chủ nhiều kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu hàng đầu.

Tại buổi lễ, Tổ chức Trái tim vì Trái tim tiếp tục trao tặng gói viện trợ trị giá 1 triệu Euro, bao gồm hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền thế hệ mới thứ tư và hai máy siêu âm tim cao cấp.

Nguồn lực quý báu này tiếp tục nâng tầm năng lực y tế chuyên sâu của thành phố, mang lại thêm nhiều nụ cười và tương lai tươi sáng cho các bệnh nhi yếu thế./.