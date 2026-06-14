Quảng Trị: Mang trái tim người lính để sống vì cộng đồng

Hơn nửa thế kỷ kể từ những năm tháng chiến đấu tại chiến trường đầy khốc liệt, cựu chiến binh Đoàn Xuân Luyến trú tại phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị vẫn giữ vẹn nguyên bản lĩnh người lính Bộ đội cụ Hồ.

Ở tuổi 72, ông không chọn an nhàn mà bền bỉ hoạt động trên “mặt trận” phát triển kinh tế, tạo việc làm cho hàng trăm lao động và sống trách nhiệm với cộng đồng.

Hành trình cuộc đời của ông là minh chứng đẹp về một thế hệ không chỉ chiến đấu anh dũng vì độc lập dân tộc mà còn tiếp tục đóng góp tích cực trong thời bình bằng tinh thần trách nhiệm, lòng nghĩa tình và khát vọng xây dựng quê hương, đất nước.

Ký ức tuổi trẻ trên chiến trường Quảng Trị

Năm 1972, chàng trai trẻ Đoàn Xuân Luyến tham gia lực lượng du kích địa phương Triệu Phong, làm liên lạc cho các đơn vị bộ đội chủ lực tại mặt trận cánh Đông với nhiệm vụ đánh địch bảo vệ vòng ngoài, chi viện Thành Cổ Quảng Trị.

Với vóc dáng nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn, Đoàn Xuân Luyến nhiều lần dũng cảm len lỏi qua những cánh đồng đặc kín hố bom để đưa thông tin đến bộ đội chủ lực.

Tham gia chốt giữ mặt trận cánh Đông có Trung đoàn 27 (Trung đoàn Triệu Hải), Sư đoàn 320B, Quân đoàn 1. Từ vai trò liên lạc viên, chàng trai tuổi mười bảy ngày ấy đã dũng cảm tham gia chiến đấu và trưởng thành qua nhiều trận đánh ác liệt trong đội hình Trung đoàn 27 anh hùng.

Trong những ngày bám trụ tại khu vực chốt cánh Đông, Đoàn Xuân Luyến không chỉ là người lính liên lạc mà còn tham gia đào hầm, vận chuyển lương thực, sơ cứu thương binh và vừa chiến đấu trong điều kiện vô cùng thiếu thốn, thiếu nước, thiếu lương thực, ngày đêm đối diện cái chết cận kề. Nhắc lại ký ức ấy, giọng người cựu binh vẫn nghẹn lại.

“Đồng đội của tôi là những chàng trai mười tám, đôi mươi từ khắp mọi miền đất nước vào Quảng Trị chiến đấu. Sáng còn ngồi ăn cơm với nhau, cùng chia nhau từng miếng lương khô, từng điếu thuốc lá. Tối cùng nhau lên chốt nhưng sáng hôm sau đã có người không trở về nữa. Có những đồng đội đến tận hôm nay tôi vẫn đi tìm chưa ra…Những mất mát ấy chỉ người trong cuộc mới hiểu hết,” ông trầm ngâm nhớ lại.

Trong căn phòng làm việc của người cựu chiến binh ấy, ở vị trí trang trọng nhất không phải những tấm bằng khen hay thành tích kinh doanh, mà là những kỷ vật chiến tranh ông lưu giữ suốt hơn nửa thế kỷ: chiếc ba lô bạc màu, chiếc thắt lưng bạc màu theo thời gian, tấm chăn mỏng từng theo ông trong những đêm chốt giữ giữa mưa lạnh, bi-đông đựng nước, chiếc bát B52 sứt cạnh vì bom đạn năm xưa…

Những kỷ vật ấy nhắc ông không bao giờ được quên những người đã ngã xuống. Vì vậy, nhiều năm qua, ông gần như dành trọn tâm huyết cho công tác tri ân đồng đội.

Ông thường xuyên đến viếng các nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn tỉnh, tham gia tìm kiếm hài cốt liệt sỹ, đón tiếp thân nhân liệt sỹ từ khắp mọi miền đất nước trở về Quảng Trị tìm người thân, cùng đồng đội thả hoa đăng trên dòng sông Thạch Hãn để tưởng niệm những người đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường.

“Tôi luôn nghĩ mình còn sống đến hôm nay là vì đồng đội đã ngã xuống thay mình. Vì vậy, còn ngày nào khỏe thì ngày đó tôi vẫn phải tiếp tục cống hiến,” ông chia sẻ.

Hành trình dựng nghiệp từ đôi bàn tay trắng

Rời chiến trường khi đất nước thống nhất, cựu binh Đoàn Xuân Luyến tiếp tục được Nhà nước cử đi học lớp y sỹ đầu tiên của tỉnh Quảng Trị. Sau khi tốt nghiệp năm 1978, ông tham gia chăm sóc thương binh, bệnh binh, sau đó công tác trong ngành xây dựng, góp phần tái thiết quê hương sau chiến tranh.

Một thời gian sau, ông được cử đi làm việc tại Bulgaria theo diện hợp tác lao động.

Trở lại Quảng Trị trong những năm quê hương còn bộn bề khó khăn, chứng kiến nhu cầu vật liệu phục vụ tái thiết ngày càng lớn, ông bắt đầu nung nấu ý tưởng khởi nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng.

Năm 1999, hành trình làm kinh tế của ông bắt đầu từ một cửa hàng nhỏ chuyên bán ximăng, sắt thép, gạch ngói cùng số vốn ít ỏi tích góp được sau nhiều năm lao động.

Ít ai biết rằng người doanh nhân thành đạt hôm nay từng có quãng thời gian tự mình kéo xe bò giao hàng cho khách, rồi chuyển sang xe đạp, xe máy chở vật liệu đi khắp nơi. Có những ngày ông làm việc từ sáng tinh mơ đến tận khuya vẫn chưa nghỉ tay.

Cựu chiến binh Đoàn Xuân Luyến cho biết, những ngày đầu lập nghiệp vô cùng gian nan. Không vốn lớn, không kinh nghiệm quản trị, ông phải tự mình rong ruổi khắp các tỉnh miền Trung để tìm nguồn hàng và mở rộng thị trường.

“Có những lúc tôi tưởng như phải bỏ cuộc. Hàng hóa bán chậm, vốn không đủ duy trì công việc. Nhưng chính ý chí của người lính và sự động viên của những người lao động quê hương đã giúp tôi đứng dậy đi tiếp,” ông nhớ lại.

Vừa làm vừa tự học, không ngừng đọc sách, nghiên cứu thị trường, từng bước xây dựng uy tín với khách hàng, ông dần tạo dựng nền móng cho doanh nghiệp của mình.

Từ một cửa hàng nhỏ chỉ vài nhân viên, ông xây dựng thành công Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại số 1 Quảng Trị – một trong những doanh nghiệp tiêu biểu của địa phương trong lĩnh vực sản xuất và thương mại vật liệu xây dựng.

Hiện công ty có 3 nhà máy lớn gồm nhà máy sản xuất chế tạo kết cấu thép, nhà máy sản xuất tấm lợp fibrociment, nhà máy sản xuất tôn xốp-xà gồ Đại Long và chuỗi hệ thống các cửa hàng phân phối rộng khắp trên địa bàn tỉnh.

Doanh nghiệp tạo việc làm ổn định cho hơn 200 lao động. Riêng năm 2025, doanh thu đạt 312 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước hơn 2 tỷ đồng và chi trả khoảng 17 tỷ đồng tiền lương cho người lao động.

Ở cương vị Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại số 1 Quảng Trị, ông Đoàn Xuân Luyến luôn giữ tác phong quyết đoán của người đứng đầu nhưng lại gần gũi, giản dị với người lao động.

Nhiều cán bộ, công nhân trong công ty quen với hình ảnh vị giám đốc thường xuyên xuống xưởng sản xuất, trực tiếp trò chuyện, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người lao động để kịp thời chia sẻ, hỗ trợ.

Dù là doanh nghiệp tư nhân, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại số 1 Quảng Trị vẫn chú trọng xây dựng đầy đủ tổ chức Đảng, công đoàn, đoàn thanh niên và hội cựu chiến binh hoạt động bài bản – điều không nhiều doanh nghiệp địa phương duy trì được.

Công ty cũng luôn thực hiện đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và nhiều chính sách chăm lo đời sống cho cán bộ, công nhân viên. Năm 2024, doanh nghiệp được vinh danh là Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động.

Mang tác phong quân đội vào quản trị doanh nghiệp, ông luôn xây dựng môi trường làm việc kỷ luật đồng thời xem con người là yếu tố cốt lõi tạo nên sự phát triển bền vững.

“Tôi là người lính nên đã nói là phải làm, làm phải đến nơi đến chốn, làm đúng, làm đủ. Doanh nghiệp muốn phát triển lâu dài thì trước hết người lao động phải tin tưởng. Muốn vậy phải chăm lo tốt đời sống cho anh em công nhân, phải xây dựng được văn hóa doanh nghiệp và tinh thần trách nhiệm trong tập thể,” ông Đoàn Xuân Luyến khẳng định.

Cựu chiến binh Đoàn Xuân Luyến hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

“Cho đi là mãi mãi”

Những năm tháng chiến tranh đã hun đúc trong ông bản lĩnh thép, thì cuộc sống đời thường lại giúp người cựu chiến binh ấy lựa chọn cho mình một triết lý sống giản dị nhưng đầy nhân văn - “Cho đi là mãi mãi.”

Suốt gần 30 năm qua, cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh, ông luôn đồng hành cùng địa phương trong công tác an sinh xã hội, hỗ trợ gia đình chính sách, hộ nghèo, hội viên cựu chiến binh khó khăn, đóng góp cho quỹ khuyến học, hỗ trợ thiên tai, bão lũ và nhiều hoạt động thiện nguyện khác.

Mỗi năm, cựu chiến binh Đoàn Xuân Luyến dành hàng trăm triệu đồng cho các hoạt động cộng đồng. Những phần quà ý nghĩa, nhiều công trình được hình thành từ sự hỗ trợ của ông và công ty như nhà tình nghĩa cho người có công, nhà đại đoàn kết cho hộ khó khăn, nhà thờ Mẹ Việt Nam Anh hùng, bia ghi danh liệt sỹ… đã trở thành minh chứng cho trách nhiệm xã hội của một doanh nhân luôn đau đáu với quê hương, với đồng đội.

“Tâm phải tốt. Phải biết thương yêu con người, hiểu được hoàn cảnh của người khác thì mới hành động được. Làm từ thiện không phải để xây dựng thương hiệu mà vì mình thực sự muốn chia sẻ với mọi người,” ông Đoàn Xuân Luyến nói.

Với những đóng góp nổi bật trong chiến tranh cũng như thời bình, ông Đoàn Xuân Luyến đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Theo ông Nguyễn Duy Đức, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Nam Đông Hà, ông Đoàn Xuân Luyến là một trong những hội viên tiêu biểu của địa phương.

“Đồng chí Đoàn Xuân Luyến xuất thân từ quân đội, luôn giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, thành công trong sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động địa phương và đặc biệt luôn đi đầu trong công tác an sinh xã hội. Đây là một tấm gương tiêu biểu của hội cựu chiến binh địa phương,” ông Đức nhận xét.

Đi qua chiến tranh, vượt qua nghèo khó, dựng xây cơ nghiệp từ đôi bàn tay trắng, cựu chiến binh Đoàn Xuân Luyến hôm nay vẫn giữ nguyên bản lĩnh của người lính năm xưa: sống kỷ luật, nói đi đôi với làm và luôn đặt trách nhiệm với cộng đồng lên hàng đầu.

Trên mảnh đất lửa Quảng Trị từng oằn mình trong bom đạn, câu chuyện cuộc đời ông là minh chứng đẹp về một thế hệ đã chiến đấu hết mình trong thời chiến và tiếp tục cống hiến không ngừng trong thời bình.

Bởi với những người như ông, phụng sự Tổ quốc chưa bao giờ kết thúc. Nó chỉ được viết tiếp theo một cách khác – bằng lao động, bằng sẻ chia và bằng một trái tim luôn hướng về cộng đồng./.

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