Quảng Ngãi: Quy tập hài cốt liệt sỹ ở đường Trường Chinh đến hết năm 2026

Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Kế hoạch số 102/KH-BCĐ về tổ chức khai quật, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sỹ tại khu vực đường Trường Chinh thuộc phường Đắk Cấm và phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi. Thời gian khai quật sẽ đến hết năm 2026 và được chia làm 3 giai đoạn.

Giai đoạn 1 từ ngày 6-20/6, lực lượng chức năng sẽ tiến hành thăm dò tại 4 vị trí, gồm khu đất trống kích thước 30x30m ở góc Tây Bắc thuộc khuôn viên Nghĩa trang Liệt sỹ phường Đắk Cấm; khu đất trống ở góc Đông Nam thuộc khuôn viên Nghĩa trang Liệt sỹ phường Đắk Cấm; khu vực bên trái Đài Tổ quốc ghi công, Nghĩa trang phường Đăk Cấm; dọc trục đường Trường Chinh đoạn từ số nhà 206 đến số nhà 282, thuộc địa bàn quản lý của Ủy ban Nhân dân phường Đăk Cấm.

Dọc trục đường Trường Chinh, lực lượng chức năng sẽ đào 4 rãnh thăm dò trước nhà số 230, 242, 278 và cổng Nghĩa trang liệt sỹ phường Đắk Cấm.

Giai đoạn 2 từ ngày 21/6 đến ngày 25/7, lực lượng chức năng sẽ tiến hành khai quật đoạn đường Trường Chinh từ giao lộ Trương Đăng Quế đến giao lộ Đinh Công Tráng, (trừ đoạn từ số nhà 206 đến 282) và phía Nam dọc trục đường Trường Chinh (từ giao lộ Trương Đăng Quế đến giao lộ Lê Hồng Phong).

Giai đoạn 3, từ ngày 26/7 đến hết năm 2026, lực lượng chức năng sẽ triển khai khảo sát, tìm kiếm, khai quật và quy tập những vị trí có thông tin phát sinh, những vị trí được quần chúng nhân dân, cựu chiến binh hoặc cơ quan chức năng cung cấp thông tin mới phát sinh sau hội thảo ngày 29/5/2026 hoặc trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch tại thực địa.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi chủ trì, tham mưu Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh và Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo đúng quy định; chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động khảo sát, khai quật, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại hiện trường; chịu trách nhiệm trực tiếp về quá trình, kết quả khai quật, tìm kiếm hài cốt liệt sỹ.

Cơ quan chức năng thành lập Tổ Chỉ huy hiện trường; tham mưu thành lập các tổ công tác chuyên trách gồm Tổ chuyên môn kỹ thuật, Tổ kiểm đếm và lập hồ sơ hiện trường, Tổ tuyên truyền vận động, Tổ bảo đảm hậu cần-kỹ thuật, Tổ bảo vệ hiện trường và các tổ công tác khác theo yêu cầu nhiệm vụ; chỉ đạo Đội K53 chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, trang bị, vật tư, dụng cụ chuyên dùng; tổ chức khai quật theo đúng quy trình chuyên môn, bảo đảm chặt chẽ, khoa học, an toàn tuyệt đối về người, phương tiện và hiện trường.

Công an tỉnh và các Sở Xây dựng, Tài chính, Nội vụ, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ và những đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để phục vụ cho việc tìm kiếm, khai quật./.

Chiến dịch 500 ngày đêm: Lấy mẫu ADN 32 phần mộ liệt sỹ chưa xác định danh tính Ngày 11/6, tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin hài cốt liệt sỹ phục vụ giám định ADN, xác định danh tính các liệt sỹ.