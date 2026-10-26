Dùng ChatGPT thiết kế nhãn, mác “Khâu nhục Thất Khê Lạng Sơn” để lừa khách hàng

Sau khi nhận phản ánh về việc trên mạng xã hội xuất hiện thông tin sản phẩm ghi nhãn, mác là bát khâu nhục Thất Khê, Lạng Sơn nhưng không có ngày sản xuất, không hạn sử dụng, không có địa chỉ của nhà sản xuất, đặc biệt là bên trong chứa xương chân giò và bì lợn..., Chi cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn phối hợp với cơ quan chức năng liên quan đã vào cuộc làm rõ vụ việc và khẳng định, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn không có cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm khâu nhục đóng hộp (bát Khâu Nhục Lạng Sơn) như mạng xã hội đã thông tin.

Các sản phẩm khâu nhục đóng hộp trên địa bàn tỉnh đều được sản xuất, chế biến đảm bảo chất lượng, có ghi nhãn hàng hóa, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng theo đúng quy định của pháp luật.

Làm rõ hành vi vi phạm

Theo báo cáo số 829, ngày 25/10/2026 của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn, kết quả xác minh thông tin phản ánh trên mạng xã hội về bát khâu nhục có nhãn, mác Thất Khê, Lạng Sơn bên trong chứa chân giò và bì lợn đã xác định: Tài khoản đăng bán sản phẩm trên Facebook có tên: Đặc sản Khau Nhục Thất Khê Lạng Sơn - Bếp Z Food, thông tin hiển thị trên trang Facebook với số điện thoại 0969.774.666, địa chỉ tại Phúc Diễn, Nam Từ Liêm Hà Nội; đơn vị vận chuyển hàng hóa bị phản ánh (Bát Khâu Nhục Lạng Sơn) có hành trình gửi hàng từ khu vực Hà Nội, không phải từ Lạng Sơn. Đến nay, đường link trên và số điện thoại trên đã không thể truy cập, liên lạc được.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cung cấp, Công an tỉnh đã phối hợp với Công an thành phố Hà Nội để thu thập các thông tin liên quan. Kết quả bước đầu xác minh xác định, đối tượng Lê Đức Tùng, Giám đốc và là người đại diện của Công ty Trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Z FOODDELI, địa chỉ tại đường Phúc Diễn, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội.

Khoảng tháng 9/2026, Tùng lên mạng xã hội tìm hiểu công thức để chế biến món ăn khâu nhục và chân giò vị Tứ Xuyên. Sau đó, thông qua các trang mạng xã hội, Tùng đặt mua nguyên liệu, dụng cụ để đóng hộp sản phẩm như: hộp thiếc, thịt lợn, chân giò nhãn “Khâu nhục vị Tứ Xuyên.”

Ban đầu Tùng chỉ đạo nhân viên sử dụng chân giò lợn để chế biến, cho vào sản phẩm khâu nhục đóng hộp. Tuy nhiên, do sản phẩm không tiêu thụ được nên Tùng lên mạng tìm hiểu thấy nhiều người rao bán sản phẩm khâu nhục Lạng Sơn đóng hộp và có nhiều người đặt mua.

Qua tìm hiểu biết xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn là nơi có truyền thống về món ăn khâu nhục nên Tùng đã sử dụng công cụ ChatGPT để thiết kế nhãn, mác sản phẩm “Khâu nhục Thất Khê Lạng Sơn” rồi thông qua mạng xã hội để đặt in nhãn mác gửi về công ty để thay nhãn mác vào các sản phẩm đã sản xuất trước đó.

Trong tháng 9/2026, Tùng đã chỉ đạo nhân viên trong công ty làm ra 500 sản phẩm “Khâu nhục Thất Khê Lạng Sơn” để bán ra thị trường thông qua mạng xã hội. Sau khi đổi thành nhãn mác “Khâu nhục Thất Khê Lạng Sơn” Tùng đã nhận được nhiều đơn hàng, với tổng cộng 150 sản phẩm.

Tuy nhiên, sau khi giao hàng, rất nhiều khách hàng phản hồi không tốt và trả lại hàng nên đến ngày 2/10/2026 Tùng không tiếp tục sản xuất nữa và tiêu hủy số sản phẩm “Khâu nhục Thất Khê Lạng Sơn” còn tồn.

Hiện nay, Công an thành phố Hà Nội đã lập hồ sơ vụ việc để tiếp tục làm rõ các hành vi vi phạm của các đối tượng có liên quan.

Rà soát hoạt động sản xuất, kinh doanh khâu nhục

Theo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn, qua công tác rà soát, kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất, chế biến kinh doanh sản phẩm khâu nhục trên địa bàn, toàn tỉnh có 3 cơ sở sản xuất, chế biến sản phẩm khâu nhục đóng hộp gồm: Hợp tác xã Mai Sao Lạng Sơn (Masa Foods), địa chỉ ở xã Nhân Lý (hợp tác xã này đang tạm dừng hoạt động khoảng một tháng để di chuyển địa điểm sản xuất); Hợp tác xã Tradi Foods, địa chỉ ở thôn Hùng Sơn, xã Tràng Định và hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hằng, địa chỉ ở khu 2, xã Thất Khê.

Cùng với đó, trên địa bàn tỉnh có 5 cơ sở kinh doanh sản phẩm khâu nhục đóng hộp của Hợp tác xã Tradi Foods và Hợp tác xã Mai Sao tại địa điểm đăng ký kinh doanh sản phẩm OCOP trên địa bàn phường Kỳ Lừa và phường Tam Thanh và Hợp tác xã thương mại và dịch vụ Tràng Các (xã Khánh Khê).

Ngoài ra, trong tỉnh còn có một số cơ sở nhỏ lẻ sản xuất, chế biến, kinh doanh khâu nhục theo hình thức truyền thống, bán trực tiếp để phục vụ nhu cầu nhân dân hàng ngày (sản phẩm không đóng hộp, chỉ đựng trong bát).

Tất cả các sản phẩm khâu nhục đóng hộp trên địa bàn tỉnh đều được sản xuất, chế biến đảm bảo chất lượng, có ghi nhãn hàng hóa, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng theo đúng quy định của pháp luật.

Để giữ uy tín đặc sản của Lạng Sơn cũng như bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, thời gian tới, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn phối hợp với các địa phương, đơn vị chức năng tăng cường công tác quản lý địa bàn, thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm nói chung và sản phẩm khâu nhục đóng hộp nói riêng; kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh thường xuyên phối hợp với phòng chuyên môn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh để theo dõi, kiểm soát các thông tin sai sự thật về sản phẩm khâu nhục của tỉnh Lạng Sơn; đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn các sản phẩm của các cơ sở sản xuất uy tín, có nguồn gốc xuất xứ và thông tin cơ sở kinh doanh rõ ràng, góp phần ngăn ngừa các hành vi kinh doanh thiếu minh bạch, bảo vệ giá trị đặc sản địa phương.

Trước đó, khoảng giữa tháng 10/2026, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về việc một khách hàng ở tỉnh Hưng Yên đặt mua "combo" 4 hộp đặc sản khâu nhục Thất Khê Lạng Sơn trên trang Facebook giới thiệu là đặc sản Thất Khê thịt mềm tan, hương vị Tàu soi, móc mật, ăn một lần là nhớ mãi," "không ngon trả lại hàng."

Thế nhưng nhận hàng, khui bát khâu nhục ra, khách hàng bất ngờ bên trong có xương chân giò và bì lợn, không đúng như thông tin quảng cáo về sản phẩm.

Xem kỹ lại sản phẩm và đơn hàng, khách hàng phát hiện, sản phẩm bao bì ghi nhãn mác là bát khâu nhục Thất Khê, Lạng Sơn nhưng bưu cục gửi hàng lại ở Long Biên (Hà Nội). Hơn nữa, trên sản phẩm tuyệt nhiên không có thông tin về ngày sản xuất, không hạn sử dụng, không có địa chỉ của nhà sản xuất./.

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