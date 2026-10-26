Hải Phòng: Hợp long cầu Tân An vượt qua sông Kinh Thầy

Chiều 26/10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Hải Phòng đã cùng với các nhà thầu tổ chức thành công hợp long cầu Tân An.

Cầu Tân An nằm trong Dự án đầu tư xây dựng cầu Tân An và đường dẫn nối quốc lộ 18 được Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương (cũ) phê duyệt chủ trương đầu tư từ tháng 6/2023 và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương (cũ) phê duyệt ngày 10/7/2024 với tổng chiều dài tuyến trên 3,4km. Tổng mức đầu tư là 600 tỷ đồng.

Dự án có điểm đầu giao với quốc lộ 18 thuộc địa phận phường Chu Văn An, thành phố Hải Phòng; điểm cuối kết nối với Dự án đầu tư mở rộng đường dẫn đầu cầu Hàn, đoạn từ đầu cầu Hàn đến nút giao đường tỉnh 390 và xây dựng tuyến mới nối nút giao đường tỉnh 390 đến quốc lộ 18.

Cụ thể, cầu Tân An được khởi công từ tháng 1/2025. Cầu có kết cấu bằng bêtông cốt thép và bêtông cốt thép dự ứng lực; chiều dài cầu là trên 572m; bề rộng 12m. Phần đường dẫn có quy mô đường cấp 3; trong đó, nền đường rộng 12m, mặt đường là 11m.

Cầu Tân An sử dụng phương án kiến trúc “Tinh hoa hội tụ” của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế đường bộ. Trụ cầu chính được lấy ý tưởng từ tháp bút và búp sen, có 8 sợi dây cáp; tại 3 trụ bố trí 6 hệ thống đèn chiếu sáng, cùng chiếu lên trời và hội tụ tại trụ tháp chính.

Đơn vị thi công dự án là Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 (LICOGI 18), Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Việt Hoa, Công ty TNHH xây dựng và Thương mại Ninh Bình và Công ty Cổ phần xây dựng Điện và Tư vấn phát triển công nghiệp Việt Á. Đơn vị tư vấn giám sát là Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế xây dựng công trình giao thông miền Bắc.

Theo ông Nguyễn Anh Sơn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Hải Phòng, dự án đầu tư xây dựng cầu Tân An và đường dẫn nối quốc lộ 18 khi đưa vào sử dụng sẽ kết nối với Dự án đầu tư mở rộng đường dẫn đầu cầu Hàn, đoạn từ đầu cầu Hàn đến nút giao đường tỉnh 390 và xây dựng tuyến mới nối nút giao đường tỉnh 390 đến quốc lộ 18 nhằm từng bước hoàn thành trục giao thông kết nối liên vùng, nối quốc lộ 5 với quốc lộ 18 từ thành phố Hải Dương (cũ) qua cầu Hàn, qua địa bàn huyện Nam Sách (cũ) đến thành phố Chí Linh (cũ).

Khi đưa vào hoạt động, dự án sẽ giảm tải cho hệ thống giao thông hiện tại, đặc biệt với tuyến quốc lộ 37; từng bước hoàn chỉnh hệ thống giao thông khu vực theo quy hoạch; tạo điều kiện mở rộng không gian đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội phía Tây thành phố Hải Phòng.

Bên cạnh đó, khi cầu Tân An đưa vào hoạt động sẽ phá vỡ thế độc đạo của cầu Bình trên tuyến quốc lộ 37 (khu vực hay xảy ra tai nạn, ùn tắc giao thông do tuyến đường nhỏ, hay xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc).

Dự kiến dự án sẽ hoàn thành và thông xe vào tháng 11/2026./.

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