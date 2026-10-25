Vietjet khai trương đường bay Hà Nội-Đài Nam, mở rộng mạng bay quốc tế

Hãng hàng không Vietjet đã chính thức khai trương đường bay thẳng Hà Nội-Đài Nam (Đài Loan, Trung Quốc), mở rộng mạng bay giữa Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc), mang đến thêm lựa chọn di chuyển thuận tiện cho hành khách, đồng thời góp phần thúc đẩy du lịch, giao thương và giao lưu văn hóa.

Theo đó, chuyến bay đầu tiên VJ1942 từ Hà Nội đã hạ cánh tại Đài Nam vào sáng 25/10 trong sự chào đón nồng nhiệt với nghi thức vòi rồng trên sân đỗ. Cùng ngày, chuyến bay VJ1943 cất cánh từ Đài Nam đi Hà Nội, đánh dấu việc chính thức đưa đường bay mới vào khai thác. Vietjet hiện là hãng hàng không Việt Nam duy nhất khai thác các chuyến bay thường lệ đến Đài Nam (Đài Loan, Trung Quốc).

Đường bay mới khai thác 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần, giúp hành khách thuận tiện di chuyển giữa hai thành phố với thời gian bay chỉ khoảng 2-3 giờ. Thông qua mạng bay không ngừng mở rộng của Vietjet, hành khách từ Đài Nam cũng có thể kết nối thuận tiện đến các điểm đến trên khắp Việt Nam, Đông Nam Á, Nam Á, Trung Á, Australia và châu Âu.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Tổng Giám đốc Vietjet cho biết mỗi đường bay mới không chỉ nối liền hai điểm đến trên bản đồ, mà còn mở ra những cơ hội mới cho con người, doanh nghiệp và cộng đồng. Vietjet tin rằng khoảng cách địa lý có thể được rút ngắn bằng một chuyến bay, còn sự kết nối, thấu hiểu và những cơ hội cùng phát triển sẽ giúp mọi người đến gần nhau hơn. Hãng kỳ vọng đường bay Hà Nội-Đài Nam (Đài Loan, Trung Quốc) sẽ trở thành nhịp cầu bền vững, góp phần thúc đẩy du lịch, giao lưu kinh tế và kết nối cộng đồng.

Nếu như Hà Nội mê hoặc du khách bởi vẻ đẹp cổ kính pha lẫn hiện đại, ẩm thực tinh tế hòa quyện cùng chiều sâu lịch sử qua từng góc phố cổ, thì Đài Nam lại được ví như “trái tim lịch sử và văn hóa” của Đài Loan (Trung Quốc).

Đến với Đài Nam, du khách sẽ được ngược dòng thời gian khám phá những ngôi đền cổ kính hàng trăm năm tuổi, pháo đài An Bình trầm mặc, phố cổ Thần Nông lung linh về đêm cùng ẩm thực đường phố trứ danh. Đường bay trực tiếp của Vietjet không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý giữa hai điểm đến, mà còn mở ra cơ hội thăm thân, du lịch, giao thương và giao lưu văn hóa.

Kể từ chuyến bay đầu tiên đến Đài Loan (Trung Quốc) vào năm 2014, Vietjet đã vận chuyển 5 triệu lượt hành khách trên hơn 38.000 chuyến bay giữa Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam. Hiện tại, Vietjet kết nối Đài Bắc, Đài Trung, Đài Nam và Cao Hùng với Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Phú Quốc, tổng cộng 8 đường bay thẳng.

Việc đưa đường bay Hà Nội-Đài Nam (Đài Loan, Trung Quốc) vào khai thác tiếp tục khẳng định nỗ lực mở rộng mạng bay quốc tế của Vietjet, tăng cường khả năng kết nối điểm đến và đáp ứng nhu cầu đi lại đa dạng của hành khách.

Vietjet vừa khai trương các đường bay Hà Nội-Almaty (Kazakhstan) và Hà Nội-Praha (Cộng hòa Séc), mở rộng mạng bay đến Trung Á và châu Âu.

Từ nay đến tháng 1/2027, Vietjet tiếp tục khai trương các đường bay mới: từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Chiang Mai (Thái Lan), từ Hà Nội/Thành phố Hồ Chí Minh đến Cebu và Clark (Philippines), Đà Nẵng đến Osaka (Nhật Bản), Thành phố Hồ Chí Minh đến Maldives, cũng như mở đường bay thứ hai đến Sydney (Australia), khai thác sân bay mới Western Sydney.

Với mạng bay ngày càng mở rộng, đội tàu bay hiện đại cùng dịch vụ thân thiện và chi phí hợp lý, Vietjet tiếp tục mang đến cho hành khách thêm cơ hội khám phá những vùng đất mới, trải nghiệm những hành trình thuận tiện và kết nối dễ dàng với thế giới./.

Khai trương đường bay đến Almaty và Praha, Vietjet mở thêm kết nối giữa Việt Nam và thế giới Các kết nối hàng không mới mang đến thêm lựa chọn di chuyển giữa Việt Nam, Kazakhstan và Séc, đồng thời góp phần thúc đẩy du lịch, thương mại và giao lưu văn hóa giữa Đông Nam Á, Trung Á và châu Âu.