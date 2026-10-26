Cháy rừng đe dọa di sản tranh hang động cổ nhất thế giới tại Indonesia

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng tại Indonesia đang đe dọa những bức tranh hang động có niên đại hàng chục nghìn năm trên đảo Sulawesi, khi sức nóng và khói bụi có nguy cơ đẩy nhanh quá trình xuống cấp của một trong những di sản nghệ thuật tiền sử quan trọng nhất thế giới.



Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Indonesia đang trải qua mùa cháy rừng và cháy đất nghiêm trọng nhất kể từ năm 2015, trong bối cảnh hiện tượng El Niño làm gia tăng nhiệt độ và kéo dài tình trạng khô hạn.

Ngoài hai đảo Sumatra và Borneo chịu ảnh hưởng nặng nề, các đám cháy cũng lan tới Nam Sulawesi, nơi có quần thể hang động đá vôi Maros-Pangkep lưu giữ nhiều tác phẩm nghệ thuật tiền sử.



Tại khu vực này, các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Griffith của Australia đã xác định một bức tranh mô tả những hình người tương tác với một con lợn có niên đại ít nhất 51.200 năm. Trong khi đó, dấu bàn tay màu đỏ tại một hang động trên đảo Muna, ngoài khơi Sulawesi, được xác định có niên đại ít nhất 67.800 năm.



Theo lực lượng cứu hỏa địa phương, các đám cháy đã hoành hành gần khu vực Maros-Pangkep hơn một tuần hồi đầu tháng 10, có thời điểm chỉ cách hang động khoảng 800 m. Từ ngày 30/9 đến 18/10, hơn 270 ha đất trong vườn quốc gia đã bị thiêu rụi.



Nhà khảo cổ học Basran Burhan thuộc Đại học Griffith cảnh báo sức nóng có thể làm biến đổi điều kiện môi trường xung quanh, đẩy nhanh quá trình đẩy nhanh quá trình phong hóa, khiến các bức tranh xuống cấp ngay cả khi lửa không tiếp xúc trực tiếp.

Khói và muội than cũng có thể bám lên bề mặt đá, che khuất các hình vẽ cổ. Thời tiết khô hạn, thiếu mưa tiếp tục gây khó khăn cho công tác chữa cháy.



Ông Burhan nhấn mạnh việc triển khai kịp thời các biện pháp bảo vệ là cần thiết để ngăn chặn nguy cơ mất đi những bằng chứng quý giá về lịch sử loài người. Nếu các tác phẩm này bị hư hại nghiêm trọng, tổn thất sẽ không chỉ giới hạn ở Indonesia mà còn ảnh hưởng đến di sản văn hóa chung của nhân loại./.

Indonesia huy động hàng chục nghìn nhân lực ứng phó cháy rừng Cháy rừng và cháy đất, thường liên quan đến việc phá rừng và trầm trọng hơn do thời tiết khô hạn, đã gây ra hiện tượng khói mù lan rộng khắp các vùng của Indonesia và các nước láng giềng.