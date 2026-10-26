Quảng Trị thí điểm đưa tiếng Lào thành ngoại ngữ thứ hai từ năm học 2027-2028

Tỉnh Quảng Trị sẽ thí điểm dạy học tiếng Lào với tư cách là môn ngoại ngữ thứ hai tại một số trường phổ thông nội trú vùng biên từ năm học 2027-2028, góp phần nâng cao năng lực ngoại ngữ cho học sinh, tăng cường giao lưu văn hóa và thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam-Lào.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch thí điểm dạy và học môn ngoại ngữ thứ hai là tiếng Lào tại một số cơ sở giáo dục phổ thông thuộc các xã biên giới tiếp giáp với Lào, giai đoạn 2026-2031, tầm nhìn đến năm 2035.

Theo kế hoạch, từ năm học 2026-2027, tỉnh sẽ từng bước xây dựng môi trường học tập và sử dụng tiếng Lào tại 4 trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở thuộc các xã Dân Hóa, Thượng Trạch, Hướng Phùng và Đakrông. Đây là những địa bàn có vị trí tiếp giáp với nước bạn Lào, thuận lợi để tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi văn hóa và giáo dục giữa học sinh hai nước.

Các trường sẽ tổ chức hoạt động giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao và giao lưu kết nghĩa phù hợp, giúp học sinh tìm hiểu ngôn ngữ, văn hóa, phong tục tập quán của đất nước và con người Lào. Đồng thời, các cơ sở giáo dục chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và những điều kiện cần thiết để tiến tới triển khai chương trình dạy học tiếng Lào.

Việc dạy học thí điểm sẽ bắt đầu từ năm học 2027-2028 tại hai trường thuộc xã Dân Hóa và xã Đakrông. Theo đó, học sinh lớp 6 sẽ được học tiếng Lào với quy mô 4 lớp, mỗi trường tổ chức 2 lớp.

Đến năm học 2028-2029, chương trình tiếp tục được triển khai thí điểm đối với học sinh lớp 7, đồng thời mở rộng dạy học đại trà cho học sinh lớp 6 tại hai trường. Trong các năm học 2029-2030 và 2030-2031, tỉnh sẽ tiếp tục thí điểm đối với học sinh lớp 8, lớp 9, đồng thời triển khai dạy học đại trà cho học sinh lớp 7 và lớp 8.

Năm học 2031-2032, tỉnh dự kiến tổ chức đánh giá kết quả thực hiện thí điểm, làm cơ sở xem xét, điều chỉnh và xây dựng phương án triển khai đại trà trong những năm tiếp theo. Lộ trình này nhằm bảo đảm việc đưa tiếng Lào vào trường học được thực hiện từng bước, phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng tiếp thu của học sinh.

Để nâng cao hiệu quả chương trình, Quảng Trị đang rà soát đội ngũ giáo viên hiện có, đồng thời nghiên cứu phương án đào tạo, bồi dưỡng những người có năng lực tiếng Lào.

Nguồn nhân lực phục vụ giảng dạy có thể được tuyển chọn từ người Lào có trình độ chuyên môn phù hợp, lưu học sinh Lào đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học tại Việt Nam và những người đáp ứng yêu cầu chuyên môn theo quy định.

Bên cạnh đó, cán bộ các đồn biên phòng, lưu học sinh Lào và những người biết tiếng Lào có thể tham gia hỗ trợ học sinh thực hành giao tiếp, trải nghiệm ngôn ngữ và tìm hiểu văn hóa. Cách tiếp cận này giúp việc học ngoại ngữ gắn với tình huống thực tế, tạo môi trường sử dụng tiếng Lào sinh động, gần gũi với đời sống vùng biên.

Tỉnh cũng định hướng xây dựng mô hình “Trường học kết nghĩa và Giao lưu biên giới” giữa các trường phổ thông nội trú của Quảng Trị với những cơ sở giáo dục tương đương tại các tỉnh giáp biên của Lào. Các hoạt động giao lưu sẽ góp phần tạo cơ hội để học sinh hai nước gặp gỡ, trao đổi, tăng cường hiểu biết và vun đắp tình đoàn kết hữu nghị.

Việc thí điểm đưa tiếng Lào vào trường học không chỉ đáp ứng nhu cầu học ngoại ngữ của học sinh khu vực biên giới mà còn mở ra cơ hội tăng cường hợp tác giáo dục, giao lưu văn hóa và phát triển nguồn nhân lực giữa hai nước. Qua đó, Quảng Trị hướng tới xây dựng thế hệ học sinh có thêm năng lực ngôn ngữ, hiểu biết văn hóa nước bạn, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào./.

Đem trường lớp khang trang đến với học sinh nơi biên cương tỉnh Quảng Trị Bốn dự án Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới của tỉnh Quảng Trị đang được tập trung hoàn thiện, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng khó khăn.