Đại học Quốc gia Hà Nội cần tiên phong giải quyết các bài toán lớn của đất nước

Ngày 25/10, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức chương trình “Hòa Lạc ngày mới 2026," phát động Kế hoạch 120 ngày phát triển đột phá, nhằm tập trung phát triển hạ tầng, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, tăng cường hợp tác với doanh nghiệp và nâng cao chất lượng môi trường học tập, nghiên cứu.

Đây là bước cụ thể hóa mục tiêu phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội thành đại học nghiên cứu tinh hoa, thuộc nhóm cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội, doanh nghiệp, nhà giáo, nhà khoa học và sinh viên tham dự chương trình.

Phát huy vai trò tiên phong của đại học nghiên cứu

Phát biểu tại chương trình, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá, Đại học Quốc gia Hà Nội là điểm sáng trong thúc đẩy mô hình hợp tác giữa Nhà nước-Nhà trường-Doanh nghiệp, hướng hoạt động đào tạo, nghiên cứu vào giải quyết những bài toán cấp thiết của đất nước. Đến nay, 6 doanh nghiệp khởi nghiệp từ kết quả nghiên cứu (spin-off) đã được hình thành, cùng nhiều dự án khởi nghiệp được ươm tạo cho thấy sự chuyển biến trong gắn kết nghiên cứu khoa học với ứng dụng thực tiễn.

Phó Thủ tướng đặc biệt ghi nhận nỗ lực của Đại học Quốc gia Hà Nội trong chuẩn bị các điều kiện và đưa gần 17.000 sinh viên lên học tập tại Hòa Lạc trong thời gian ngắn. Đây là bước chuyển quan trọng, đưa Hòa Lạc từng bước vận hành theo mô hình đô thị đại học, mở ra không gian và động lực phát triển mới.

Theo Phó Thủ tướng, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về năng suất lao động, năng lực tự chủ và sức cạnh tranh quốc gia. Tri thức, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao trở thành những yếu tố quyết định đối với phát triển nhanh và bền vững.

Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định phát triển các đại học nghiên cứu đạt trình độ quốc tế là nhiệm vụ chiến lược nhằm đào tạo nhân tài, sáng tạo tri thức, làm chủ công nghệ, góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng. Trong tiến trình đó, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Đại học Quốc gia Hà Nội cần tiếp tục phát huy vai trò tiên phong “là nơi hội tụ nhân tài, phát triển công nghệ và tham gia giải quyết những bài toán lớn của đất nước."

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội thuộc nhóm cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á, định hướng phát triển Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc thành đô thị đại học và công nghệ hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo, hạt nhân của Cực tri thức Thủ đô; phấn đấu đến năm 2030 thuộc nhóm 100 đại học hàng đầu châu Á, nhóm 500 thế giới. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Phó Thủ tướng đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội tập trung vào bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng các đại biểu tham quan các sản phẩm tại Phòng thí nghiệm đóng gói và đo kiểm chip bán dẫn. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Trước hết, Đại học Quốc gia Hà Nội cần phát huy sức mạnh của một tổ hợp đại học nghiên cứu và đổi mới sáng tạo; tiếp tục đổi mới mô hình quản trị, phát huy thế mạnh đa ngành, đa lĩnh vực gắn với chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo; chủ động đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm phát huy quyền tự chủ thực chất, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, huy động và sử dụng nguồn lực.

Cùng với đó, Trường tập trung xây dựng đại học nghiên cứu tinh hoa, phát triển những lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu xuất sắc; thu hút, trọng dụng các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế. Các lĩnh vực khoa học cơ bản, nghiên cứu liên ngành, công nghệ chiến lược, công nghệ lõi cần được ưu tiên; đồng thời đầu tư xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh, trung tâm nghiên cứu xuất sắc và hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại, hướng tới các sản phẩm khoa học, công nghệ có giá trị và sức cạnh tranh quốc tế.

Phó Thủ tướng yêu cầu Đại học Quốc gia Hà Nội nâng cao năng lực đảm nhận các nhiệm vụ lớn của quốc gia, chủ động đề xuất, tham gia giải quyết những nhiệm vụ khoa học-công nghệ có tính chiến lược; đẩy mạnh liên kết Nhà nước-Nhà trường-Doanh nghiệp từ nghiên cứu, thử nghiệm đến ứng dụng và thương mại hóa kết quả. Doanh nghiệp cần được thu hút cùng đầu tư các trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), thúc đẩy hình thành doanh nghiệp khoa học, công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Đối với Hòa Lạc, Phó Thủ tướng lưu ý tập trung phát triển nơi đây thành không gian đại học và công nghệ hiện đại; triển khai đồng bộ hạ tầng đô thị với đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo; xây dựng môi trường có sức hấp dẫn đối với nhà khoa học, chuyên gia, người học và doanh nghiệp công nghệ. Mục tiêu đến năm 2030 là đáp ứng quy mô 60.000 sinh viên học tập tập trung tại Hòa Lạc.

Đánh giá cao, sáng kiến phát động "Kế hoạch 120 ngày phát triển đột phá Đại học Quốc gia Hà Nội," Phó Thủ tướng đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội tập trung chuẩn bị đồng bộ các điều kiện để đón 30.000 sinh viên học tập tại cơ sở Hòa Lạc vào đầu năm học 2027-2028, tạo bước tiến quan trọng trong lộ trình thực hiện các mục tiêu đề ra đến năm 2030.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu cơ chế giao kinh phí theo gói cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của các tổ chức khoa học, công nghệ công lập thuộc các đại học trọng điểm, trong đó có Đại học Quốc gia Hà Nội. Các bộ, cơ quan liên quan và thành phố Hà Nội tiếp tục phối hợp tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách, đầu tư, huy động nguồn lực và kết nối hạ tầng, tạo điều kiện để Hòa Lạc từng bước trở thành đô thị đại học và công nghệ hiện đại, hạt nhân của Cực tri thức Thủ đô.

120 ngày tạo chuyển biến thực chất tại Hòa Lạc

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Thế Duy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, trong bối cảnh triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết số 71-NQ/TW và Quyết định số 1512/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Đại học Quốc gia Hà Nội đang cụ thể hóa các định hướng chiến lược bằng đổi mới tổ chức, quản trị, đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển không gian đại học tại Hòa Lạc.

Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển các chương trình đào tạo tài năng, đào tạo sau đại học gắn với nghiên cứu; thu hút các nhà khoa học xuất sắc, xây dựng nhóm nghiên cứu mạnh, trung tâm nghiên cứu xuất sắc. Nguồn lực được tập trung cho khoa học cơ bản, khoa học xã hội và nhân văn, công nghệ chiến lược, công nghệ lõi; đồng thời thúc đẩy chuyển giao, thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Một trong những hướng ưu tiên là tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp trong đào tạo và nghiên cứu, từ xác định nhu cầu nhân lực, xây dựng chương trình đến tổ chức thực hành, thực tập và triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu chung; qua đó cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành, lĩnh vực kinh tế và công nghệ trọng điểm.

Hòa Lạc được Đại học Quốc gia Hà Nội xác định là không gian phát triển chiến lược, không gian đổi mới sáng tạo mở, gắn kết đào tạo nhân tài, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ với xây dựng đô thị đại học xanh, thông minh và đáng sống.

Để chuẩn bị điều kiện đón hơn 30.000 sinh viên học tập tại Hòa Lạc trong năm học 2027-2028, Đại học Quốc gia Hà Nội triển khai Kế hoạch “120 ngày Hòa Lạc phát triển đột phá” từ ngày 1/11/2026 đến 28/2/2027, với phương châm “Đồng lòng-Hành động-Bứt phá-Vươn tầm."

Kế hoạch được xây dựng trên bốn trụ cột: Quản trị và hạ tầng đô thị đại học thông minh; khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; hợp tác ba nhà và thu hút nguồn lực xã hội; phát triển đội ngũ tinh hoa và ngoại giao học thuật.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng các đại biểu tham quan các sản phẩm tại Phòng thí nghiệm đóng gói và đo kiểm chip bán dẫn. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và các đại biểu tham quan các sản phẩm UAV tại "Khu thử nghiệm UAV và chương trình thử nghiệm bay ngoài trời". (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội đặt mục tiêu hình thành 5 nhóm nghiên cứu hoạt động thường xuyên tại Hòa Lạc; phát triển các phòng thí nghiệm dùng chung, Trung tâm An ninh mạng, Trung tâm Nghiên cứu robot và Khu thực hành khoa học, công nghệ 4.0; thúc đẩy ươm tạo dự án khởi nghiệp, phát triển sản phẩm có khả năng thương mại hóa và ký kết các hợp đồng chuyển giao công nghệ. Khoảng 150 tỷ đồng dự kiến được huy động thông qua hợp tác đầu tư để phát triển hệ thống phòng thí nghiệm, khu nghiên cứu, thử nghiệm và trải nghiệm khoa học, công nghệ.

Cùng với nâng cao năng lực nghiên cứu, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ đẩy nhanh các công trình phục vụ đào tạo và vận hành đô thị đại học. Khu giảng đường VNC02 có tổng diện tích sàn 23.000 m2, đáp ứng 5.000 sinh viên học tập cùng thời điểm, dự kiến khánh thành ngày 15/1/2027; Nhà điều hành có diện tích sử dụng 13.199 m2 dự kiến hoàn thành cuối tháng 1/2027.

Đến tháng 2/2027, Đại học Quốc gia Hà Nội đặt mục tiêu bổ sung 3.000 chỗ tự học, phát triển không gian học tập 24/24 giờ, bổ sung 1.000 học liệu số, phủ Wi-Fi tại 100% khu vực học tập, nghiên cứu và ký túc xá. Kế hoạch hướng tới kết nối 25-30 doanh nghiệp, tạo cơ hội thực tập có lương cho 500-600 sinh viên.

Trong khuôn khổ chương trình, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng các đại biểu đã cắt băng khánh thành Phòng thí nghiệm đóng gói và đo kiểm chip bán dẫn; Khu thử nghiệm phương tiện bay không người lái (UAV); Trung tâm thực hành tập trung của Trường Đại học Công nghệ.

Phòng thí nghiệm đóng gói và đo kiểm chip bán dẫn được xây dựng trên cơ sở dây chuyền thiết bị do Intel Việt Nam trao tặng, góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu, đào tạo thực hành và phát triển nguồn nhân lực bán dẫn. Khu thử nghiệm UAV - không gian nghiên cứu, chế tạo, thử nghiệm phương tiện bay không người lái, kết nối nhà khoa học, sinh viên và doanh nghiệp hướng tới làm chủ công nghệ, chuyển giao, thương mại hóa và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.

Trung tâm thực hành tập trung của Trường Đại học Công nghệ - nơi sinh viên được tiếp cận thiết bị, công nghệ và quy trình làm việc thực tế của doanh nghiệp ngay từ giảng đường./.

Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội thành đại học tinh hoa, thuộc nhóm hàng đầu châu Á Đề án đặt mục tiêu phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội thành đại học nghiên cứu tinh hoa, thuộc nhóm 100 đại học hàng đầu châu Á, hướng tới top 200 thế giới trong giai đoạn 2031-2035.