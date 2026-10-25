Nghị quyết 57: Ngành xây dựng đồng bộ hơn 11 triệu bản ghi dữ liệu quốc gia

Bộ Xây dựng có tổng cộng khoảng 11,2 triệu bản ghi thuộc phạm vi dữ liệu được thống kê. Trong số này, 11,1 triệu bản ghi đã được đồng bộ với Trung tâm Dữ liệu Quốc gia đạt 99,1%.

Kết quả này là một bước tiến đáng ghi nhận trong thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Bộ Xây dựng vẫn đang tiếp tục hoàn thiện dữ liệu lịch sử, tăng khả năng khai thác và chuyển hóa dữ liệu thành hiệu quả cải cách thủ tục hành chính.

Giảm giấy tờ cho người dân, doanh nghiệp

Bộ Xây dựng xác định hiệu quả giảm giấy tờ cho người dân, doanh nghiệp cần được đánh giá qua thực tế giải quyết thủ tục.

Mới đây, tại cuộc họp báo thường kỳ quý 3, Chánh văn phòng Bộ Xây dựng Lâm Văn Hoàng thông tin, Bộ đã đưa vào vận hành cả 10 cơ sở dữ liệu được giao, đồng bộ khoảng 99,1% tổng số bản ghi với Trung tâm Dữ liệu Quốc gia.

Cùng đó, Bộ cũng đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với 424 trong tổng số 438 thủ tục hành chính, tương đương 96,8%. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ đã tiếp nhận và xử lý 725.060 hồ sơ, trong đó 636.586 hồ sơ trực tuyến, chiếm khoảng 87%. Bộ đồng thời hoàn thành kết nối kỹ thuật với Cổng Dịch vụ công quốc gia và các hệ thống thành phần tại Trung tâm Dữ liệu Quốc gia...

Kết quả được công bố sau khi Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu các đơn vị làm sạch dữ liệu, đồng bộ ít nhất 80% dữ liệu đủ điều kiện kết nối trước ngày 30/11/2026, đồng thời đẩy nhanh số hóa hồ sơ lịch sử và cải cách thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu.

Cùng với hoàn thiện cơ sở dữ liệu, Bộ Xây dựng đang thúc đẩy tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính, hướng tới khai thác thông tin đã có thay vì yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại giấy tờ.

Cụ thể, Bộ đã rà soát và kết nối năm cơ sở dữ liệu gồm đăng ký xe, giấy phép lái xe, đăng ký doanh nghiệp, đất đai và dân cư để tái cấu trúc, cắt giảm thành phần hồ sơ đối với 58 trong tổng số 58 thủ tục thuộc phạm vi triển khai.

Kết quả này cho thấy dữ liệu đã được sử dụng trực tiếp hơn trong giải quyết thủ tục, thay vì chỉ phục vụ lưu trữ và quản lý nội bộ. Khi thông tin cần thiết đã có trong cơ sở dữ liệu được kết nối, cơ quan tiếp nhận có thể khai thác để xử lý hồ sơ, không yêu cầu người dân hoặc doanh nghiệp nộp lại giấy tờ tương ứng trong phạm vi pháp luật cho phép.

Tuy nhiên, tỷ lệ thủ tục được cung cấp trực tuyến chưa phản ánh đầy đủ mức độ thuận tiện của dịch vụ. Bởi hiệu quả còn phụ thuộc vào việc người dùng có thể hoàn thành toàn bộ quy trình trên môi trường điện tử hay không, thời gian xử lý được rút ngắn đến đâu và hồ sơ có phải bổ sung nhiều lần hay không…

Tại Công văn số 7795/VPCP-CĐS ngày 7/8, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu phải bảo đảm thực chất, hiệu quả. Chỉ đạo này đặt ra yêu cầu các cơ quan không chỉ hoàn thành kết nối kỹ thuật mà còn phải rà soát quy trình, bảo đảm dữ liệu được khai thác để giảm thủ tục và chi phí tuân thủ.

Đối với doanh nghiệp xây dựng và bất động sản, khả năng tra cứu, đối chiếu và tái sử dụng dữ liệu có thể giúp giảm công việc kê khai, chuẩn bị hồ sơ và hạn chế việc cung cấp thông tin nhiều lần. Tuy nhiên, mức độ cải thiện thực tế cần được kiểm chứng qua từng thủ tục cụ thể, đặc biệt ở những khâu còn phải bổ sung hồ sơ hoặc đối chiếu thông tin giữa nhiều cơ quan.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Chuyển từ kết nối sang khai thác thực chất

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh Nghị quyết số 57-NQ/TW đã khẳng định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt, là giải pháp đột phá để phát triển nhanh và bền vững đất nước trong kỷ nguyên mới.

Xây dựng là ngành kinh tế-kỹ thuật mũi nhọn có tác động sâu rộng đến xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị, nhà ở, thị trường bất động sản và các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Do đó, việc hiện đại hóa toàn diện thông qua công nghệ số, cơ sở dữ liệu và trí tuệ nhân tạo không chỉ là yêu cầu tất yếu mà còn là mệnh lệnh phát triển.

Theo Bộ Xây dựng, trong Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số, Bộ đã hoàn thành 8 trong tổng số 13 nhiệm vụ, đạt 61,5%. Năm nhiệm vụ còn lại đang được triển khai và không có nhiệm vụ quá hạn tại thời điểm báo cáo.

Trong quý cuối của năm 2026, Bộ Xây dựng tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động trên môi trường số, nâng cấp các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu, hướng tới bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung."

Đối với ngành xây dựng, dữ liệu liên thông có thể hỗ trợ quản lý quy hoạch, dự án, công trình, phương tiện và hoạt động hành nghề; tạo điều kiện đối chiếu thông tin giữa các cơ quan, nâng cao khả năng theo dõi và phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

Dù vậy, để dữ liệu trở thành công cụ quản trị, các hệ thống cần được cập nhật thường xuyên, thống nhất về cấu trúc và bảo đảm khả năng đối chiếu. Trách nhiệm của từng đơn vị trong việc tạo lập, chuẩn hóa, cập nhật và khai thác dữ liệu cũng cần được xác định rõ, đi kèm yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin và quyền truy cập theo quy định - Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh.

Với 11,1 triệu trong tổng số 11,2 triệu bản ghi đã được đồng bộ, Bộ Xây dựng đang tiến gần mục tiêu kết nối dữ liệu được giao. Giai đoạn tiếp theo sẽ tập trung hoàn thiện dữ liệu lịch sử và tăng khả năng sử dụng thông tin giữa các hệ thống.

Thước đo cuối cùng không chỉ là số lượng bản ghi được đồng bộ hay tỷ lệ thủ tục có dịch vụ công trực tuyến, mà còn là khả năng rút ngắn thời gian xử lý, giảm giấy tờ phải nộp lại và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Đây là điều kiện để chuyển đổi số ngành xây dựng đi từ hoàn thành hạ tầng kỹ thuật sang tạo ra lợi ích cụ thể cho người dân và doanh nghiệp./.

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