VCRIS 2026: Kết nối nghiên cứu quốc tế, thúc đẩy công nghệ bảo mật

Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ III về Mật mã và An toàn thông tin (VCRIS 2026) tiếp nhận 106 bài báo từ các nhà khoa học trong nước và quốc tế, tăng 55,9% so với năm 2025, cho thấy sức hút ngày càng tăng của diễn đàn học thuật trong lĩnh vực mật mã và an toàn thông tin.

Hội thảo sẽ diễn ra trong hai ngày 29-30/10 tại Hà Nội, do Học viện Kỹ thuật mật mã chủ trì tổ chức dưới sự chỉ đạo của Ban Cơ yếu Chính phủ, với sự phối hợp của các cơ sở nghiên cứu, tổ chức chuyên môn trong nước và quốc tế.

VCRIS được tổ chức nhằm tạo diễn đàn trao đổi học thuật, công bố kết quả nghiên cứu và thúc đẩy hợp tác giữa các nhà khoa học, chuyên gia, cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong lĩnh vực mật mã, an toàn thông tin và các công nghệ bảo mật mới.

Trong tổng số 106 bài báo gửi đến, có 101 bài còn lại sau khi loại trừ các bài không đáp ứng yêu cầu phản biện kín hai chiều. So với 68 bài báo của kỳ hội thảo năm 2025, số lượng bài gửi năm nay tăng 38 bài, tương đương 55,9%.

Đáng chú ý, 27 bài báo có đồng tác giả quốc tế, với sự tham gia của các nhà khoa học đến từ Hoa Kỳ, Italy, Đức, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và Senegal. Sự đa dạng về quốc gia và thành phần tác giả góp phần mở rộng giao lưu học thuật, tăng cường kết nối giữa các nhóm nghiên cứu trong nước và quốc tế.

Hội thảo áp dụng quy trình phản biện kín hai chiều, trong đó mỗi bài báo được đánh giá bởi ít nhất ba thành viên Ban Chương trình. Kỷ yếu hội thảo được công bố trên IEEE Xplore, thư viện số khoa học quốc tế trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ. Nhiều bài báo thuộc kỷ yếu VCRIS 2025 đã được lập chỉ mục trên cơ sở dữ liệu Scopus.

Chương trình VCRIS 2026 có bốn báo cáo chuyên sâu, gồm hai báo cáo chính, một báo cáo mời và một báo cáo công nghiệp. Các diễn giả đến từ Singapore, Hàn Quốc và Nga, chia sẻ những kết quả nghiên cứu, xu hướng phát triển và khả năng ứng dụng công nghệ bảo mật.

Hai báo cáo chính do Giáo sư Anupam Chattopadhyay, Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore), và Giáo sư Hyung Tae Lee, Đại học Chung-Ang (Hàn Quốc), trình bày. Báo cáo mời do ông Sergey Dmitrievich Erokhin, Hiệu trưởng Đại học Kỹ thuật Truyền thông và Tin học Moskva (MTUCI), Liên bang Nga, đảm nhiệm.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp công nghệ lượng tử QRate sẽ trình bày báo cáo công nghiệp, kết hợp trình diễn thực tế công nghệ phân phối khóa lượng tử (QKD). Hoạt động này góp phần tăng cường kết nối giữa nghiên cứu học thuật và triển khai công nghệ trong thực tiễn.

Năm nhóm chủ đề trọng tâm của hội thảo gồm mật mã lý thuyết và mật mã hậu lượng tử; mật mã ứng dụng và bảo vệ quyền riêng tư; an toàn hệ thống và an ninh mạng; an ninh dựa trên trí tuệ nhân tạo và phân tích mối đe dọa; các công nghệ an ninh mới nổi.

Các chủ đề phản ánh những thách thức ngày càng phức tạp trong bảo vệ dữ liệu và hệ thống số, từ yêu cầu phát triển thuật toán mật mã có khả năng chống lại các phương thức tấn công trong kỷ nguyên máy tính lượng tử đến bảo đảm an toàn cho các hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Hội thảo cũng tạo cơ hội để các nhà khoa học trao đổi phương pháp nghiên cứu, nhận diện những vấn đề còn bỏ ngỏ và tìm kiếm hướng hợp tác mới.

VCRIS 2026 có sự phối hợp của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM), Câu lạc bộ các Khoa-Trường-Viện Công nghệ thông tin-Truyền thông Việt Nam (FISU Việt Nam) và Tạp chí An toàn thông tin (ISJ).

Hội thảo nhận được sự bảo trợ học thuật của Đại học Lorraine (Pháp), Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Nhật Bản (JAIST) và Nhóm nghiên cứu An ninh Máy tính và Mật mã Công nghiệp (COSIC), Đại học KU Leuven (Bỉ).

Thông qua các hoạt động trao đổi và công bố nghiên cứu, VCRIS hướng tới củng cố vị thế của một diễn đàn học thuật quốc tế trong lĩnh vực mật mã và an toàn thông tin, thúc đẩy hợp tác giữa các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, đồng thời tăng cường hội nhập quốc tế của khoa học và công nghệ Việt Nam./.