Hà Nội giải quyết “5 điểm nghẽn”: Đã đạt được kết quả bước đầu

Sau hơn 9 tháng tập trung giải quyết 5 điểm nghẽn về ùn tắc giao thông, úng ngập, trật tự đô thị, ô nhiễm môi trường và an toàn thực phẩm, Hà Nội đã ghi nhận những chuyển biến cụ thể.

Tuy nhiên, để kết quả trước mắt trở thành thay đổi bền vững, thành phố vẫn phải tháo gỡ những bất cập về hạ tầng, quản lý và tình trạng vi phạm tái diễn.

Từ đầu năm 2026, Hà Nội xác định 5 điểm nghẽn ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và chất lượng sống của người dân là nhiệm vụ cần ưu tiên giải quyết.

Sau hơn 9 tháng, kết quả rõ nét được ghi nhận trong giao thông, chống ngập và quản lý trật tự đô thị. Trong 51 điểm thường xuyên ùn tắc, thành phố đã xử lý 44 điểm, còn 7 điểm cần tiếp tục khắc phục. Con số này tăng so với 39 điểm đã xử lý trong 6 tháng đầu năm.

Bên cạnh điều chỉnh tổ chức giao thông, lực lượng chức năng tăng cường camera giám sát, điều khiển đèn tín hiệu và phối hợp xử lý bất cập về hạ tầng.

Dẫu vậy, việc xử lý một điểm ùn tắc không đồng nghĩa toàn tuyến đã thông thoáng. Các cơ quan chức năng còn rà soát 287 vị trí có nguy cơ ùn tắc và 128 vị trí có nguy cơ ngập úng ảnh hưởng đến giao thông.

Tính đến ngày 22/10, có 11 dự án trọng điểm có 62 vị trí rào chắn thi công, tiếp tục tạo sức ép lên những tuyến đường đông phương tiện. Bài toán đặt ra là vừa đẩy nhanh đầu tư hạ tầng, vừa tổ chức phân luồng phù hợp để hạn chế ùn tắc mới.

Về chống ngập, Sở Tài chính Hà Nội thông tin, 10/12 dự án, công trình khẩn cấp đã hoàn thành, đưa vào sử dụng; hai hồ điều hòa Mễ Trì và Phú Đô vẫn đang thi công tại thời điểm báo cáo. Thành phố duy tu hệ thống thoát nước, cải tạo kênh dẫn và tăng năng lực bơm tiêu ở những khu vực thường xuyên ngập.

Hồ điều hòa Ngọc Thụy, Gia Lâm. (Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN)

Những công trình này bổ sung năng lực tiêu thoát nước nhưng chưa thể giải quyết toàn bộ tình trạng ngập úng. Mạng lưới thoát nước tại nhiều khu vực chưa đồng bộ; hồ điều hòa, công trình đầu mối và trạm bơm còn thiếu so với nhu cầu.

Đô thị hóa cũng làm tăng diện tích bêtông, giảm khả năng thấm nước tự nhiên. Vì thế, hoàn thành một công trình không bảo đảm cả lưu vực hết ngập khi mưa lớn.

Hà Nội đã giải tỏa 220/231 điểm chợ cóc, kinh doanh tự phát trong danh mục rà soát; 11 điểm còn lại được xử lý theo lộ trình, góp phần trả lại không gian đi lại tại nhiều khu vực, nhưng duy trì trật tự sau giải tỏa vẫn là thử thách.

Tại các địa bàn đông dân cư, nhu cầu mua bán, sinh kế và dừng đỗ phương tiện chưa mất đi sau một đợt ra quân. Nếu thiếu địa điểm kinh doanh, bãi đỗ xe phù hợp hoặc buông lỏng kiểm tra, việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè dễ tái diễn. Vì vậy, xử lý vi phạm cần đi cùng tổ chức lại không gian đô thị và quản lý thường xuyên.

Trong lĩnh vực môi trường, tỷ lệ rác thải được xử lý bằng công nghệ đốt phát điện đạt 83% theo báo cáo 6 tháng đầu năm của Sở Tài chính. Đây là bước tiến về năng lực xử lý, góp phần giảm phụ thuộc vào chôn lấp. Tuy nhiên, công suất xử lý cuối nguồn tăng không đồng nghĩa rác đã được phân loại, thu gom và trung chuyển đồng bộ.

Việc bố trí quỹ đất cho điểm tập kết, trung chuyển còn khó khăn; chất thải xây dựng từ hoạt động cải tạo, phá dỡ và thi công tiếp tục gây áp lực. Nếu thiếu địa điểm tiếp nhận và kiểm soát vận chuyển, nguy cơ đổ trộm phế thải vẫn tồn tại dù nhà máy xử lý rác hoạt động hiệu quả.

Ô nhiễm không khí liên quan đến nhiều nguồn phát thải, từ giao thông, xây dựng đến sản xuất. Việc thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm cần gắn với phát triển vận tải công cộng, hạ tầng phương tiện sạch và giám sát chất lượng không khí.

Hiệu quả chính sách phải được đánh giá bằng dữ liệu quan trắc, không chỉ bằng số biện pháp đã triển khai. Với an toàn thực phẩm, khó khăn nằm ở chuỗi cung ứng dài và số lượng lớn cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ.

Đảm bảo an toàn thực phẩm. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Từ ngày 13/9 đến ngày 15/10, lực lượng quản lý thị trường phát hiện, xử lý 62 vụ liên quan đến an toàn thực phẩm; chuyển cơ quan điều tra 6 vụ có dấu hiệu hình sự. Số tiền xử phạt hành chính là 1,06 tỷ đồng, trị giá hàng hóa vi phạm khoảng 3,4 tỷ đồng.

Các số liệu phản ánh hoạt động kiểm tra, xử lý nhưng chưa đủ chứng minh mức độ an toàn thực phẩm trên toàn thị trường đã cải thiện. Quan trọng hơn là kiểm soát nguồn cung, điều kiện vận chuyển, bảo quản, chế biến và ngăn ngừa nguy cơ trước khi thực phẩm đến người tiêu dùng.

Trong bữa ăn học đường, Hà Nội tăng cường ứng dụng công nghệ để giám sát nguồn thực phẩm và quy trình tổ chức bán trú. Tuy nhiên, kiểm tra tại một số cơ sở giáo dục vẫn phát hiện bất cập về hồ sơ, lựa chọn nhà cung cấp và cập nhật dữ liệu. Công cụ giám sát chỉ phát huy tác dụng khi thông tin đầy đủ, chính xác và những tồn tại được khắc phục kịp thời.

Từ nay đến cuối năm 2026, bên cạnh xử lý những vị trí, vụ việc còn tồn tại, thành phố cần ngăn ngừa điểm nóng mới, hoàn thiện hạ tầng và duy trì kết quả sau xử lý.

Đối với người dân, thước đo cuối cùng vẫn là đường phố bớt ùn tắc, khu dân cư giảm ngập, vỉa hè thông thoáng, môi trường sạch hơn và thực phẩm được kiểm soát an toàn. Khi những thay đổi ấy được duy trì trong sinh hoạt thường ngày, việc giải quyết 5 điểm nghẽn mới thực sự đi vào cuộc sống./.

Hà Nội “mạnh tay" xử lý 44 điểm thường xuyên ùn tắc giao thông Theo Phòng Cảnh sát giao thông, giao thông Thủ đô năm 2026 chịu áp lực từ lưu lượng phương tiện tăng, nhiều công trình triển khai đồng thời và bất cập về hạ tầng, trật tự đô thị.