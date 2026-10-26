Giá vàng trong nước đi ngang, SJC duy trì ngưỡng 141,7 triệu đồng

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (26/10), giá vàng trong nước và tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố cùng chưa có biến động so với chốt phiên trước.

Vào thời điểm 9 giờ 20 phút, tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Doji, Phú Quý, vàng SJC giao dịch ở mức 138,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 141,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, chưa có biến động so với chốt phiên trước.

Cùng xu hướng đi ngang, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 137,7-140,7 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra); giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch ở ngưỡng 136,8-140,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra đang được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức từ 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, đồng kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 3.995 USD/ounce. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 125,2 triệu đồng/lượng. Như vậy, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới khoảng gần 16,6 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.627 đồng/USD, không có biến động so với cuối tuần trước (23/10).

Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh khác nhau. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.620-26.030 đồng/USD (mua vào-bán ra), Ngân hàng BIDV niêm yết ở mức 25.650-26.030 đồng/USD (mua vào-bán ra), cùng tăng 10 đồng/USD so với phiên trước. Ngân hàng Vietinbank giao dịch ở mức 25.598-26.043 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 28 đồng/USD.

Ngân hàng Eximbank giao dịch ở mức 25.640-26.020 đồng/USD (mua vào-bán ra), chưa có biến động so với phiên trước./.

Giá vàng trong nước đi xuống, chênh lệch với thế giới lên tới 16 triệu đồng Giá vàng trong nước điều chỉnh chậm hơn, trong khi thế giới giảm xuống thấp nhất trong hơn 2 tháng gần đây, khiến chênh lệch giữa vàng nội-ngoại nâng lên mức gần 16 triệu đồng/lượng.