CEO500 và bài toán hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thế hệ mới cho TP. Hồ Chí Minh

Chiều 26/10, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, chương trình CEO500 với chủ đề “Sự hội tụ của đầu tư trực tiếp nước ngoài, công nghệ và dòng chảy tài chính toàn cầu” đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Thiskyhall Sala, Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện quy tụ hơn 500 lãnh đạo doanh nghiệp trong nước và quốc tế, cùng đại diện các tổ chức quốc tế, định chế tài chính và cơ quan quản lý nhà nước, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chất lượng cao của thành phố.

Tham vọng 19 tỷ USD

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh rằng đây không chỉ là một cuộc đối thoại nhằm thu hút thêm vốn đầu tư, mà còn là cơ hội để thành phố cùng các nhà đầu tư nhìn nhận những cơ hội mới, yêu cầu mới và cùng giải quyết những bài toán phát triển cụ thể. Theo ông Vinh, sau khi sáp nhập, không gian kinh tế, đô thị và kết nối của Thành phố Hồ Chí Minh đã được mở rộng đáng kể, tạo thêm dư địa cho các dự án quy mô lớn.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh phát biểu khai mạc sự kiện.(Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố xác định rõ định hướng ưu tiên dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chất lượng cao, tập trung vào các lĩnh vực tài chính, công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế xanh, phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo. Mục tiêu cụ thể được ông Nguyễn Công Vinh đặt ra là phấn đấu thu hút 19 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong năm 2026. Để hiện thực hóa mục tiêu này, lãnh đạo thành phố nhấn mạnh rằng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chất lượng cao phải đi cùng công nghệ, trong khi công nghệ cần hạ tầng, năng lượng và nguồn lực tài chính để phát huy giá trị. Nhà đầu tư ngày càng xem xét tổng thể hệ sinh thái, từ nguồn nhân lực, chuỗi cung ứng đến khả năng tiếp cận thị trường, vốn và mở rộng hoạt động trong khu vực.

4 nhóm động lực phát triển

Chương trình CEO500 tập trung vào bốn nhóm động lực phát triển chính, bao gồm: hạ tầng và không gian phát triển mới gắn với các dự án đô thị theo định hướng giao thông công cộng, cảng biển và logistics; tài chính với lộ trình kết nối thị trường vốn quốc tế; năng lượng với nhu cầu chuyển dịch sang năng lượng sạch; và kinh tế số với hạ tầng dữ liệu và chiến lược trí tuệ nhân tạo.

Những định hướng này nhận được sự đồng tình từ phía các tổ chức quốc tế. Ông Fazurin Jamaludin, Đại diện thường trú Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Việt Nam và Lào, trong một phân tích công bố trước thềm diễn đàn đã nhận định rằng kinh tế thế giới đang chịu tác động từ cuộc khủng hoảng tại Trung Đông gây áp lực lên giá năng lượng, những bất định trong cơ chế thương mại quốc tế và làn sóng bùng nổ công nghệ từ trí tuệ nhân tạo. Trong bối cảnh đó, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng khi thuộc nhóm các nền kinh tế vừa chịu sức ép từ các cú sốc bên ngoài, vừa đón nhận lợi ích đáng kể từ sự phát triển của công nghệ do trí tuệ nhân tạo dẫn dắt, nhờ vậy duy trì được khả năng chống chịu rất tốt. IMF dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam năm 2026 đạt 8,4%, gần gấp đôi mức tăng trưởng trung bình của khu vực châu Á.

Ông Nick Chong (giữa), Trưởng bộ phận Tư vấn Đầu tư, khu vực Đông Nam Á, Tập đoàn Arup phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Về phía cộng đồng doanh nghiệp, những tập đoàn có kinh nghiệm đầu tư hạ tầng tại Việt Nam cũng bày tỏ sự quan tâm đến không gian phát triển mới của thành phố. Đại diện Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex, một trong những nhà phát triển hạ tầng khu công nghiệp hàng đầu, được kỳ vọng sẽ chia sẻ góc nhìn về các mô hình khu công nghiệp thế hệ mới gắn với đô thị và dịch vụ. Trong khi đó, đại diện Tập đoàn Arup, công ty tư vấn hạ tầng toàn cầu có trụ sở tại Anh, được biết đến với các dự án giao thông và đô thị quy mô lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh, cũng tham gia phiên thảo luận về hạ tầng và không gian phát triển mới. Những kinh nghiệm quốc tế này được xem là nguồn tham khảo quan trọng để thành phố hoàn thiện các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược trong giai đoạn tới.

Ông Nguyễn Thế Duy, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Becamex, phát biểu tại phiên thảo luận trong khuôn khổ sự kiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Kết nối để hành động

Điểm đáng chú ý trong cách tiếp cận của Thành phố Hồ Chí Minh tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 là việc chuyển từ tư duy “thu hút vốn” sang tư duy “kiến tạo hệ sinh thái”. Lãnh đạo thành phố khẳng định mong muốn lắng nghe từ các đại biểu để đi đến kết nối, và từ kết nối sẽ triển khai hành động cụ thể để thúc đẩy thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài và phát triển kinh tế bền vững.

Với quy mô hơn 500 lãnh đạo doanh nghiệp tham dự và sự hiện diện của đại diện đến từ nhiều nền kinh tế như Bangladesh, Ấn Độ, Mông Cổ, Nhật Bản, Hoa Kỳ và Australia, CEO500 đã tạo ra một không gian đối thoại thẳng thắn giữa khu vực công và khu vực tư nhân. Những kết quả từ phiên thảo luận này được kỳ vọng sẽ góp phần cụ thể hóa các cam kết hợp tác, hướng tới mục tiêu đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành điểm đến hàng đầu của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chất lượng cao trong khu vực Đông Nam Á./.