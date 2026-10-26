Việt Nam-Lào mở rộng hợp tác đầu tư, phát triển nông nghiệp

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 22/10 vừa qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lào, Ủy ban Hợp tác Lào-Việt Nam, Ủy ban Xúc tiến và quản lý đầu tư Lào và Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Lào (AVILA) tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp tại Lào, nhằm cụ thể hóa các định hướng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Diễn ra ngay sau chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Lê Minh Hưng tới Lào, hội nghị này là mốc sự kiện mang ý nghĩa chính trị-kinh tế đặc biệt quan trọng nhằm cụ thể hóa các cam kết hợp tác cấp cao và mở ra không gian hợp tác mới giữa hai nước. Hội nghị quy tụ hơn 250 đại biểu là lãnh đạo Quốc hội, các bộ, ngành trung ương và chính quyền 11 tỉnh của Lào, cùng đông đảo các tập đoàn và doanh nghiệp hàng đầu của hai nước.

Hợp tác nông nghiệp được xác định là lĩnh vực có ý nghĩa trực tiếp đối với sinh kế của người dân, phát triển nông thôn và nâng cao năng lực sản xuất của Lào. Đây cũng là lĩnh vực mà Việt Nam và Lào có thế mạnh bổ sung cho nhau hoàn hảo. Lào sở hữu nguồn lực đất đai phong phú, điều kiện tự nhiên thuận lợi; trong khi Việt Nam có ưu thế vượt trội về kinh nghiệm tổ chức sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển giống, công nghệ chế biến và kết nối thị trường quốc tế.

Hiện có 208 doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư hiệu quả trong các lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp và chăn nuôi tại Lào, với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 1,4 tỷ USD. Cùng với việc tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, các cơ quan chức năng hai nước đang tích cực hoàn thiện hạ tầng giao thông và năng lượng nhằm hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt mốc 10 tỷ USD vào năm 2030.

Để làm rõ thêm những cơ hội, định hướng chiến lược cũng như các giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm hiện thực hóa các mục tiêu trên, phóng viên TTXVN tại Lào đã có cuộc trao đổi sâu với đại diện doanh nghiệp Việt Nam và lãnh đạo chính quyền các địa phương Lào.

Ông Phạm Hải Dương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG), trả lời phỏng vấn. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Đánh giá về môi trường đầu tư cũng như định hướng mở rộng sản xuất của các tập đoàn lớn, ông Phạm Hải Dương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG), đơn vị đã có 20 năm gắn bó và đầu tư thành công tại đất bạn Lào chia sẻ về hiệu quả thực tế và dư địa phát triển trong giai đoạn mới.

Ông Phạm Hải Dương phân tích quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa diễn ra nhanh tại Việt Nam đã thu hẹp quỹ đất dành cho nông nghiệp. Do đó, việc chuyển hướng và mở rộng đầu tư sang Lào là bước đi hoàn toàn đúng đắn, mang lại lợi ích song phương thiết thực.

Nhấn mạnh tầm nhìn chiến lược của tập đoàn trong thời gian tới, ông Phạm Hải Dương khẳng định qua 20 năm phát triển cây cao su tại Lào, các dự án của VRG đều đạt hiệu quả cao về doanh thu và lợi nhuận, chứng minh vùng đất này rất thích hợp phát triển cây công nghiệp. Tiềm năng tại khu vực Trung và Nam Lào còn rất lớn, không chỉ với cao su, càphê mà cả nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tập đoàn phấn đấu đến năm 2030 sẽ đạt quỹ đất phát triển cây công nghiệp tại Lào từ 120.000 đến 150.000 ha. Ông bày tỏ mong muốn chính quyền các cấp của Lào tiếp tục đồng hành, hỗ trợ đẩy nhanh các thủ tục để doanh nghiệp sớm nhận được giấy phép đầu tư.

Ở góc độ chính quyền địa phương Lào, ông Somsaad Ounsida, Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Khammuon, bày tỏ niềm tự hào khi hội nghị được tổ chức nhằm cụ thể hóa Kế hoạch hợp tác giữa hai chính phủ.

Đánh giá về vai trò của dòng vốn Việt Nam, ông nhấn mạnh các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư tại địa phương đều là những nhà đầu tư có năng lực vượt trội về tài chính, công nghệ và trình độ quản lý. Đến nay, tỉnh Khammuon đã thu hút hơn 20 dự án của Việt Nam, trong đó có 11 dự án nông-lâm nghiệp, đóng góp quan trọng vào chuyển dịch kinh tế, tạo việc làm và nâng cao đời sống người dân.

Khẳng định quyết tâm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, ông Somsaad Ounsida cam kết: “Chính quyền tỉnh Khammuon luôn dành sự quan tâm cao nhất, coi việc thu hút và hỗ trợ các nhà đầu tư Việt Nam là ưu tiên hàng đầu, sẵn sàng tháo gỡ mọi khó khăn, cản trở. Tỉnh trân trọng kính mời các tập đoàn, doanh nghiệp Việt Nam có thế mạnh tiếp tục sang khảo sát, tìm kiếm cơ hội hợp tác và mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng - khoáng sản và du lịch tại tỉnh Khammuon trong thời gian tới."

Ông Somsaad Ounsida, Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Khammuon, khẳng định chính quyền tỉnh Khammuon luôn dành sự quan tâm cao nhất cho việc thu hút đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam vào các lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng - khoáng sản và du lịch. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Về phần mình, ông Khamphoui Sibounheuang, Phó Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Savannakhet, địa bàn trọng điểm nằm trên Hành lang Kinh tế Đông-Tây kết nối trực tiếp với các cảng biển của Việt Nam, cho biết tỉnh Savannakhet sở hữu tới hơn 651.000 ha đất nông nghiệp nhưng kết quả thu hút đầu tư thời gian qua vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Để sẵn sàng đón sóng đầu tư mới, tỉnh đã ban hành chiến lược 5 năm, quy hoạch đất nông nghiệp thành 3 vùng trọng điểm với 13 dự án lớn ưu tiên thu hút đầu tư, tập trung vào sản xuất hàng hóa, như lúa nếp Homsavan và công nghiệp chế biến nông sản.

Giới thiệu về những ưu đãi hạ tầng dành riêng cho các nhà đầu tư, ông Khamphoui Sibounheuang nhấn mạnh: “Tỉnh Savannakhet đã quy hoạch riêng khu công nghiệp tại huyện Xaybuathong để thu hút các nhà đầu tư Việt Nam xây dựng hệ thống nhà máy chế biến, cơ sở giết mổ gia súc hiện đại, nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi và phân bón. Nằm trên tuyến hành lang kinh tế kết nối với cảng Vũng Áng và Cửa Lò, tỉnh Savannakhet nhiệt liệt chào đón và sẵn sàng làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp Việt Nam để biến các tiềm năng này thành dự án thực tế."

Những đánh giá thẳng thắn, tinh thần cam kết đồng hành cùng các con số ấn tượng về quy mô đầu tư 1,4 tỷ USD hiện hữu đã cho thấy bức tranh hợp tác nông nghiệp Việt Nam-Lào đang đứng trước những cơ hội bứt phá mới. Sự gắn kết chiến lược này không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước, mà còn góp phần củng cố vững chắc tình đoàn kết đặc biệt và thịnh vượng chung của hai dân tộc anh em./.

Tạo động lực mới cho hợp tác nông nghiệp chiến lược Việt Nam-Lào Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lào ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp thiết thực của 208 doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư trong lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp và chăn nuôi tại Lào.