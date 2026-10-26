EU mở rộng quy định khí thải, xuất khẩu thép Hàn Quốc có thể thiệt hại hơn 1 tỷ USD

Xuất khẩu thép của Hàn Quốc sang Liên minh châu Âu (EU) có thể giảm hơn 1 tỷ USD mỗi năm vào năm 2034 nếu EU mở rộng Cơ chế Điều chỉnh Biên giới Carbon (CBAM), làm gia tăng chi phí carbon và sức ép cạnh tranh đối với doanh nghiệp xuất khẩu nước này.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, EU đang xem xét mở rộng phạm vi CBAM từ các nguyên liệu cơ bản như sắt thép và nhôm sang các sản phẩm công nghiệp hạ nguồn, trong đó có phụ tùng ôtô, máy móc và thiết bị gia dụng.

Theo báo Maeil Business Newspaper ngày 26/10, Ủy ban châu Âu đề xuất bổ sung khoảng 180 nhóm sản phẩm, trong khi phương án của Nghị viện châu Âu đề cập 457 nhóm. Các đề xuất này còn phải trải qua tiến trình xem xét và lập pháp của EU trước khi được áp dụng.

CBAM bước vào giai đoạn chính thức từ ngày 1/1/2026, yêu cầu nhà nhập khẩu thực hiện nghĩa vụ tài chính tương ứng với lượng khí thải carbon phát sinh trong quá trình sản xuất hàng hóa thuộc diện điều chỉnh. EU đồng thời từng bước giảm phân bổ miễn phí hạn ngạch phát thải cho các ngành liên quan, qua đó có thể làm tăng chi phí carbon đối với doanh nghiệp.

Theo phân tích của công ty thông tin thương mại Coringer, nếu phương án mở rộng của Nghị viện châu Âu được thông qua, giá trị hàng hóa Hàn Quốc thuộc diện CBAM nhập khẩu vào EU có thể tăng từ 4,12 tỷ euro năm 2025 lên 11,17 tỷ euro, tương đương gấp 2,7 lần. Tỷ trọng các mặt hàng này trong tổng nhập khẩu hàng hóa Hàn Quốc của EU có thể tăng từ 5,9% lên 16%.

Viện Nghiên cứu Khí hậu Mới (NewClimate Institute) của Đức dự báo tổn thất xuất khẩu thép Hàn Quốc sang EU do CBAM có thể tăng từ khoảng 20 triệu USD năm 2026 lên hơn 1 tỷ USD vào năm 2034. Nếu nhựa được đưa vào phạm vi điều chỉnh trong tương lai, xuất khẩu nhựa của Hàn Quốc sang EU cũng có thể giảm khoảng 1 tỷ USD vào năm 2034.

Trước nguy cơ chi phí gia tăng và sức cạnh tranh suy giảm, đại diện ngành thép Hàn Quốc kêu gọi chính phủ đẩy mạnh đàm phán với EU nhằm bảo đảm chi phí carbon doanh nghiệp đã nộp theo hệ thống giao dịch phát thải trong nước được công nhận khi xác định nghĩa vụ CBAM./.

Phản ứng của quan chức Mỹ về hoạt động xuất khẩu thép của Hàn Quốc Cố vấn cấp cao về thương mại và sản xuất của Nhà Trắng cho rằng Hàn Quốc đang đưa vào thị trường Mỹ lượng lớn thép được trợ cấp và thép có nguồn gốc từ quốc gia khác được vận chuyển quá cảnh qua Mỹ.