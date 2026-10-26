Giá khí đốt châu Âu chạm mức cao nhất kể từ năm 2022 do lo ngại nguồn cung

Giá khí đốt tự nhiên tại châu Âu đã vượt mốc 97 euro/megawatt giờ (MWh), mức cao nhất kể từ năm 2022, trong bối cảnh gia tăng lo ngại về khả năng đảm bảo nguồn cung trong mùa Đông và những diễn biến phức tạp tại Trung Đông.

Trong phiên giao dịch sáng 26/10 (theo giờ địa phương), giá hợp đồng tương lai khí đốt chuẩn của châu Âu có thời điểm tăng tới 3,5%. Tại Amsterdam (Hà Lan), giá hợp đồng giao tháng gần nhất tăng 3,2% lên mức 96,88 euro/MWh.

Các nhà giao dịch dự báo nhu cầu sưởi ấm sẽ tăng trong những ngày tới khi nhiệt độ dự kiến giảm mạnh trên toàn châu lục. Yếu tố này diễn ra cùng thời điểm nguồn cung khí đốt toàn cầu đang thắt chặt, có nguy cơ dẫn đến cuộc cạnh tranh giá cả với các khách hàng khác, đặc biệt là tại thị trường châu Á.

Kỳ vọng về việc thị trường sớm ổn định đang mờ dần do tình trạng đối đầu và nguy cơ gián đoạn nguồn cung tiếp diễn tại khu vực vùng Vịnh.

Kể từ cuộc khủng hoảng năm 2022, các dòng chảy khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đóng vai trò quan trọng đối với nguồn cung năng lượng của châu Âu. Tuy nhiên, sự phụ thuộc này khiến khu vực dễ bị tổn thương trước các cú sốc nguồn cung, nhất là khi châu Âu bước vào mùa cao điểm tiêu thụ với lượng dự trữ ở mức thấp bất thường.

Hiện tại, các cơ sở dự trữ khí đốt của Liên minh châu Âu (EU) chỉ đầy khoảng 75%, mức thấp nhất vào thời điểm này trong năm theo các dữ liệu được ghi nhận từ năm 2009. Tại Đức, tỷ lệ dự trữ chỉ đạt hơn 61%.

Mặc dù giá khí đốt châu Âu vẫn thấp hơn đáng kể so với mức đỉnh của cuộc khủng hoảng năng lượng trước đó, đà tăng mới nhất có nguy cơ làm gia tăng lạm phát và gây áp lực lên hoạt động kinh tế.

Tính từ đầu tháng 10/2026 đến nay, lượng LNG nhập khẩu của châu Âu vẫn thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái, bất chấp quy luật thường tăng mạnh vào thời điểm này.

Hệ quả của việc giá khí đốt đi lên là giá hợp đồng tương lai điện giao tháng tới của Pháp đã vượt 200 euro/MWh. Đây là lần đầu tiên giá điện tại quốc gia này vượt mốc trên kể từ tháng 1/2023./.

Giá dầu hạ nhiệt giữa kỳ vọng căng thẳng Trung Đông dịu bớt Trong phiên cuối tuần trước (23/10), giá dầu chốt phiên tăng gần 3 USD, sau khi các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Saudi Arabia làm dấy lên lo ngại về nguồn cung năng lượng. T