Kiều bào tại thủ đô của Lào hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, nhằm hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11, Thành hội người Việt Nam thủ đô Vientiane ngày 25/10 đã tổ chức Giải Pickleball cộng đồng người Việt Nam năm 2026 nhằm thắt chặt tình đoàn kết trong kiều bào, đồng thời tạo khí thế thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Hội người Việt Nam thủ đô Vientiane lần thứ XII, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 11 và Đại hội đại biểu Tổng hội người Việt Nam tại Lào lần thứ IV, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 12.

Tham dự lễ khai mạc và động viên giải đấu có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, lãnh đạo Hội người Việt Nam thủ đô Vientiane, đại diện các doanh nghiệp Việt Nam, cùng đông đảo bà con kiều bào, người lao động và lưu học sinh Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại địa bàn.

Ông Lê Anh Đức, Phó Chủ tịch Thường trực Hội người Việt Nam Thủ đô Vientiane, Trưởng Ban Tổ chức, phát biểu khai mạc Giải Pickleball cộng đồng người Việt Nam năm 2026. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Phát biểu khai mạc giải đấu, ông Lê Anh Đức, Phó Chủ tịch Thường trực Hội người Việt Nam thủ đô Vientiane, Trưởng Ban Tổ chức giải, nhấn mạnh giải Pickleball lần này không chỉ đơn thuần là một hoạt động thể thao rèn luyện sức khỏe, mà còn là sân chơi lành mạnh, tạo cơ hội cho bà con gặp gỡ, chia sẻ và thắt chặt hơn nữa sợi dây gắn kết cộng đồng.

Trong màu cờ sắc áo đại diện cho các vùng miền quê hương, các vận động viên hội tụ về đây cùng lan tỏa tinh thần đoàn kết, nét đẹp văn hóa và niềm tự hào dân tộc của người Việt Nam.

Ngay sau lễ khai mạc, các trận thi đấu ở vòng bảng và vòng loại trực tiếp đã diễn ra sôi nổi, hấp dẫn.

Một pha tranh tài kịch tính tại Giải Pickleball cộng đồng người Việt Nam tại Thủ đô Vientiane năm 2026. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Với chiến thuật hợp lý và lối đánh chắc chắn, đội Pickleball Câu lạc bộ đồng hương Hà Nội đã giành chiến thắng chung cuộc, xuất sắc đoạt ngôi Vô địch (Giải Nhất) Giải Pickleball cộng đồng người Việt Nam tại thủ đô Vientiane năm 2026.

Đội Pickleball Câu lạc bộ đồng hương Nghệ An giành vị trí Á quân (Giải Nhì). Hai đội Pickleball Câu lạc bộ đồng hương Hà Tĩnh và Câu lạc bộ đồng hương Thành phố Hồ Chí Minh đồng giành Giải Ba.

Lễ trao giải và tiệc giao lưu bế mạc diễn ra cùng ngày trong không khí vui tươi, thắm tình đoàn kết.

Các đội tuyển đại diện cho các câu lạc bộ đồng hương và doanh nghiệp Việt Nam tại Lào tham dự Lễ khai mạc giải đấu. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Giải đấu năm nay gồm 8 đội Pickleball đại diện cho các Câu lạc bộ đồng hương và doanh nghiệp Việt Nam tại Lào, gồm đội Hà Nội, đội Bắc Ninh, đội Thanh Hóa, đội Hà Tĩnh, đội Nghệ An, đội Xứ Quảng, đội Thành phố Hồ Chí Minh và đội Công ty Viễn thông Unitel.

Sự hiện diện của các đội tuyển đại diện cho các vùng miền từ Bắc vào Nam đã mang tới giải đấu không khí giao lưu đồng hương ấm áp, đậm đà bản sắc quê hương ngay trên đất bạn Lào.

Việc tổ chức thành công Giải Pickleball năm 2026 không chỉ góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại trong cộng đồng kiều bào tại Lào, mà còn tạo động lực tinh thần tích cực, hướng tới sự chào mừng Đại hội đại biểu Hội người Việt Nam thủ đô Vientiane lần thứ XII và Đại hội đại biểu Tổng hội người Việt Nam tại Lào lần thứ IV trong thời gian tới./.

Thúc đẩy nguồn lực kiều bào và doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Lào Chiều 2/10, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Savannakhet (Trung Lào) đã tổ chức phổ biến, triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.