Hàn Quốc triệt phá đường dây dùng AI đánh cắp 8 triệu dữ liệu cá nhân

Cảnh sát Hàn Quốc vừa triệt phá một đường dây tội phạm mạng quy mô lớn, bị cáo buộc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để đánh cắp hơn 8 triệu thông tin cá nhân từ hàng chục doanh nghiệp và cơ sở y tế.

Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn thông tin từ Cơ quan Cảnh sát thủ đô Seoul ngày 26/10 cho biết lực lượng chức năng đã bắt giữ 7 nghi phạm trong vụ án.

Nhóm này bị cáo buộc đã đánh cắp 8,2 triệu thông tin cá nhân cùng nhiều tài liệu nội bộ từ hơn 90 tổ chức, bao gồm các bệnh viện, cơ sở giáo dục tư nhân và doanh nghiệp, kể từ tháng 9 năm ngoái.



Kết quả điều tra ban đầu cho thấy các đối tượng đã sử dụng các công cụ AI để thực hiện các cuộc tấn công mạng nhằm vào 60 mục tiêu, đồng thời đe dọa tống tiền một số đơn vị.

Trong số các tổ chức bị xâm nhập, có 38 đơn vị ghi nhận thiệt hại thực tế. Nhóm tội phạm đã yêu cầu các nạn nhân nộp khoản tiền chuộc tổng cộng 360 triệu won (khoảng 272.000 USD).



Cảnh sát đang tiếp tục thẩm vấn các nghi phạm, trong đó có nghi phạm cầm đầu (32 tuổi). Cảnh sát đã chuyển hồ sơ của người này sang cơ quan công tố để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo điều tra ban đầu, nghi phạm cầm đầu là một hacker tự học kỹ năng xâm nhập hệ thống máy tính. Người này từng làm việc tại một công ty an ninh mạng, phụ trách thực hiện các cuộc tấn công giả lập nhằm kiểm tra khả năng bảo vệ hệ thống, do đó đã tích lũy được một số kỹ năng tấn công mạng.



Giới chức Hàn Quốc gần đây tăng cường cảnh giác trước nguy cơ tội phạm mạng sử dụng AI để thực hiện các vụ tấn công. Đáng chú ý, một loạt vụ tấn công gây chú ý nhằm vào các tổ chức tài chính trong nước đã làm dấy lên lo ngại về hình thức tội phạm này.

Gần đây nhất là vụ tin tặc dùng AI tấn công hàng loạt ngân hàng lớn tại Hàn Quốc như Hana Bank, KB Kookmin Bank và Shinhan Bank. Vụ việc cũng đã thu hút sự quan tâm ở cấp cao nhất của Chính phủ Hàn Quốc.

Tổng thống Lee Jae Myung đã chỉ đạo tiến hành điều tra toàn diện đối với các vụ tấn công mạng nhằm làm rõ thủ phạm, phương thức hoạt động cũng như mức độ thiệt hại./.

Nhật Bản coi đợt rò rỉ dữ liệu và tấn công mạng là "khủng hoảng nghiêm trọng" Thủ tướng Nhật Bản cam kết Văn phòng Thủ tướng sẽ trực tiếp chỉ đạo giải quyết các vấn đề an ninh mạng, trong bối cảnh xảy ra hàng loạt vụ rò rỉ dữ liệu cá nhân tại các doanh nghiệp trên cả nước.