Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp Đoàn lãnh đạo trẻ Đảng Nhân dân Campuchia

Sáng 26/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp Đoàn lãnh đạo trẻ Đảng Nhân dân Campuchia do đồng chí Kem Sambath, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia làm Trưởng đoàn, sang nghiên cứu, trao đổi chuyên đề tại Việt Nam từ ngày 19-30/10/2026.

Chào mừng đồng chí Kem Sambath và các thành viên Đoàn, đồng chí Trần Cẩm Tú bày tỏ vui mừng gặp gỡ đội ngũ lãnh đạo trẻ của Đảng Nhân dân Campuchia; đánh giá cao việc hai bên phối hợp tổ chức Chương trình nghiên cứu, trao đổi chuyên đề năm 2026, là bước cụ thể hóa thỏa thuận giữa Lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia, góp phần thúc đẩy kết nối thế hệ lãnh đạo trẻ Việt Nam-Campuchia.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam nhất quán coi trọng và ưu tiên phát triển quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp Đoàn cán bộ lãnh đạo trẻ Đảng Nhân dân Campuchia. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, việc củng cố tin cậy chính trị, tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai nước không chỉ là yêu cầu khách quan mà còn là nhân tố then chốt, góp phần đảm bảo môi trường hoà bình, ổn định, hợp tác cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc của mỗi bên.

Đồng chí Trần Cẩm Tú bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia, đứng đầu là Chủ tịch Hun Sen, sự điều hành của Chính phủ do Thủ tướng Hun Manet đứng đầu và sự đồng lòng của Nhân dân Campuchia, đất nước Campuchia sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực và ngày càng giàu đẹp.

Đồng chí đánh giá cao nội dung thiết thực của Chương trình với nhiều chuyên đề về công tác xây dựng Đảng, quản lý Nhà nước và phát triển kinh tế-xã hội; khẳng định Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm đổi mới, sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phân cấp, phân quyền, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng cán bộ.

Trong bầu không khí hướng tới “Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2027” kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (24/6/1967), đồng chí Thường trực Ban Bí thư bày tỏ tin tưởng tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc sẽ tiếp tục được vun đắp, lan tỏa ngày càng sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Thay mặt Đoàn lãnh đạo trẻ Đảng Nhân dân Campuchia, đồng chí Kem Sambath trân trọng cảm ơn đồng chí Trần Cẩm Tú đã dành thời gian tiếp Đoàn; chuyển lời thăm hỏi của đồng chí Say Chhum, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Thường trực, Ban Thường vụ Đảng Nhân dân Campuchia, tới đồng chí Thường trực Ban Bí thư và Lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của phía Việt Nam và đánh giá cao công tác tổ chức Chương trình. Đồng chí chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, tin tưởng Việt Nam sẽ đạt các mục tiêu phát triển đã đề ra; bày tỏ vui mừng khi các thành viên Đoàn thu được nhiều kinh nghiệm về xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, bảo đảm quốc phòng, an ninh, thúc đẩy khoa học công nghệ và phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời nhận thức sâu sắc hơn về quan hệ đoàn kết truyền thống-di sản quý báu của hai dân tộc.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng Đoàn cán bộ lãnh đạo trẻ Đảng Nhân dân Campuchia. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí Kem Sambath bày tỏ biết ơn sâu sắc sự giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân Việt Nam dành cho Campuchia qua các thời kỳ, đặc biệt đã giúp giải phóng Nhân dân Campuchia khỏi chế độ diệt chủng. Đồng chí khẳng định trách nhiệm của thế hệ trẻ, trong đó có lãnh đạo trẻ hai nước trong việc vun đắp tình đoàn kết giữa hai dân tộc, và bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của hợp tác song phương toàn diện trên các lĩnh vực.

Trưởng đoàn Lãnh đạo trẻ Đảng Nhân dân Campuchia khẳng định các thành viên của Đoàn sẽ nghiên cứu, vận dụng sáng tạo kinh nghiệm thu nhận từ Chương trình phù hợp với thực tiễn Campuchia, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế-xã hội.

Đồng chí khẳng định sẽ tích cực phối hợp chuẩn bị, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia trong năm 2027, góp phần đưa quan hệ giữa hai Đảng, hai nước tiếp tục phát triển bền vững./.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp Đoàn cán bộ lãnh đạo trẻ Đảng Nhân dân Campuchia Sáng 26/10/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tiếp Đoàn cán bộ lãnh đạo trẻ Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) sang thăm Việt Nam.