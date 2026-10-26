Thông cáo báo chí số 09, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Thứ hai, ngày 26/10/2026, ngày làm việc thứ chín, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Buổi sáng, từ 8 giờ đến 8 giờ 45: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe các nội dung:

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về 5 dự án luật, gồm: Luật An ninh dữ liệu; Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Luật Định danh và xác thực điện tử; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo thẩm tra về 4 dự án luật, gồm: Luật An ninh dữ liệu; Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Luật Định danh và xác thực điện tử; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Từ 8 giờ 45 đến 10 giờ: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường.

Tại phiên thảo luận có 13 đại biểu phát biểu và cơ bản nhất trí về sự cần thiết ban hành Luật.

Bên cạnh đó, để tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo Luật, các đại biểu tập trung cho ý kiến về một số nội dung, cụ thể như sau: phạm vi điều chỉnh; yêu cầu cơ bản đối với phương tiện đo, phép đo; kiểm định phương tiện đo; điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; nguyên tắc chuyển đổi số, nền tảng số hoạt động đo lường; quản lý và khai thác dữ liệu đo lường trên môi trường số; phê duyệt mẫu phương tiện đo; chính sách của Nhà nước về đo lường; cơ quan thực hiện, nội dung kiểm tra nhà nước về đo lường; trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện đo, chuẩn đo lường; những hành vi bị cấm; xử lý vi phạm pháp luật về đo lường; điều khoản chuyển tiếp…

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Từ 10 giờ 15, Quốc hội thảo luận ở tổ về các dự án luật, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về 3 dự án luật, gồm: Luật An ninh dữ liệu; Luật Định danh và xác thực điện tử; Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Thứ ba, ngày 27/10/2026: Buổi sáng, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận tại hội trường về các nội dung: dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội./.

Quốc hội sẽ chất vấn đối với lĩnh vực tài chính và khoa học, công nghệ Theo chương trình, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân sẽ trả lời chất vấn nhiều nhóm nội dung về đầu tư công, quản lý thuế, thúc đẩy chuyển đổi số.