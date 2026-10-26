Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Tổng Bí thư Đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất Dominica

Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Campuchia, Saudi Arabia, Dominica trình Quốc thư
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp các Đại sứ Campuchia, Saudi Arabia, Dominica trình Quốc thư, thúc đẩy hợp tác và quan hệ song phương phát triển bền vững.
Chiều 26/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đồng chí Miguel Mejia, Tổng Bí thư Đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất (MIU), Cộng hòa Dominica.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá chuyến thăm của Thủ tướng Ba Lan mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ Việt Nam-Ba Lan theo hướng ổn định, sâu sắc và thực chất hơn.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai Đảng triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023-2028; góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, nhất là về thương mại, đầu tư, du lịch và nông nghiệp.
Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, với nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên,” đối ngoại, hội nhập quốc tế phải gắn với trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, quốc phòng, an ninh và phát triển đất nước.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã ký các Quyết định ban hành Quy chế và Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm.
Ban Tổ chức Trung ương triển khai rà soát vị trí việc làm theo tinh thần "6 rõ", nhằm chuẩn hóa dữ liệu và xác định nhu cầu nhân lực toàn hệ thống trước ngày 20/11/2026.
Ngày 26/10, Quốc hội thảo luận nhiều dự án luật về đo lường, an ninh dữ liệu và xử lý vi phạm hành chính; chương trình ngày 27/10 tập trung vào dự thảo Bộ luật Hình sự.
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cùng đoàn đại biểu cấp cao Ba Lan đã rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24-26/10, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.
Tại buổi hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn Quốc hội Ba Lan đã phê chuẩn EVIPA và đề nghị Ba Lan phối hợp thúc đẩy các nước EU còn lại sớm phê chuẩn để Hiệp định sớm có hiệu lực.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá chuyến thăm của Thủ tướng Ba Lan là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ hai nước theo hướng ổn định, sâu sắc và thực chất hơn.
Ghi nhận những thành tựu đạt được và tiềm năng to lớn để tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác, hai Thủ tướng nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược, vì lợi ích của nhân dân hai nước.
Chiều 26/10/2026, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế chủ trì Phiên họp thứ nhất của Thường trực Ban Chỉ đạo. Cùng dự có các đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.
Theo chương trình, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân sẽ trả lời chất vấn nhiều nhóm nội dung về đầu tư công, quản lý thuế, thúc đẩy chuyển đổi số.
Nâng mức phạt, mở rộng biện pháp cưỡng chế để tăng răn đe, nhưng xử lý vi phạm hành chính phải đúng người, đúng hành vi, không để người vô can chịu thiệt và quyền hợp pháp của người dân bị ảnh hưởng.
Chiều tối 26/10/2026, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk đang thăm chính thức Việt Nam.
Triển khai đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới, tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế của đất nước không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành Ngoại giao mà của cả hệ thống chính trị.
Việt Nam và Ba Lan có nhiều dư địa, tiềm năng và điều kiện thuận lợi để kết nối thị trường, tăng cường liên kết sản xuất, phát triển chuỗi cung ứng và mở rộng đầu tư.
Thời gian vừa qua, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có chỉ đạo phải kiểm soát giá thuốc tận gốc, công khai minh bạch và loại bỏ các chi phí trung gian.
Chiều 26/10/2026, tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk dự và phát biểu tại Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam-Ba Lan.
Sáng 26/10, tại trụ sở Chính phủ, ngay sau hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã gặp gỡ báo chí, thông báo kết quả hội đàm và các định hướng lớn.
Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 đến 26/10/2026.
Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk, hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Ba Lan.
Thường trực Ban Bí thư bày tỏ tin tưởng tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc sẽ tiếp tục được vun đắp, lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị xác định rõ tiêu chí đưa công trình vào danh mục bảo vệ công trình an ninh quốc gia, phân loại mức độ thiết yếu, hậu quả nếu gián đoạn hoạt động, quy rõ trách nhiệm.
Sau hội đàm, trưa 26/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk xem trưng bày ảnh về quan hệ hai nước, do Thông tấn xã Việt Nam thực hiện.
Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, việc bỏ giấy phép lưu thông phương tiện chữa cháy, cứu nạn cũng phải đi cùng với kiểm soát chất lượng, truy xuất và thu hồi sản phẩm không an toàn.
Việt Nam và Ba Lan đã thông qua Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược và Kế hoạch hành động về tăng cường quan hệ đối tác giai đoạn 2026-2030.
Sau hội đàm, sáng 26/10/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới lãnh đạo Cộng hòa Áo nhân kỷ niệm ngày Quốc khánh nước này.
Sau hội đàm, sáng 26/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk gặp gỡ báo chí 2 nước, tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam-Ba Lan lên Đối tác Chiến lược.
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số nội dung về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh quy định tại Luật Quản lý, sử dụng vũ khí và Luật Phòng cháy, chữa cháy.