Trưởng Ban Nội chính Trung ương tiếp Tổng Bí thư Đảng MIU Cộng hòa Dominica

Sáng 4/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc tiếp Đoàn đại biểu Đảng Phong trào cánh tả thống nhất Cộng hòa Dominica (MIU) do Tổng Bí thư Đảng MIU, Bộ trưởng Chính sách Hội nhập khu vực Mejia Abreu Jose Miguel làm Trưởng đoàn.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc nhiệt liệt chào mừng ông Mejia Abreu Jose Miguel, Tổng Bí thư Đảng MIU một lần nữa trở lại thăm Việt Nam, tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 - sự kiện lịch sử trọng đại, ngày hội lớn của dân tộc Việt Nam.

Đồng thời, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc trân trọng cảm ơn nhân dân và các chính đảng cách mạng, tiến bộ của các nước Mỹ Latinh, trong đó có Cộng hòa Dominica, đã luôn đoàn kết, nhiệt thành ủng hộ cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam trước kia, cũng như công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cho biết Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã đánh dấu sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa nhân dân Việt Nam thành chủ nhân của đất nước, đưa Đảng Cộng sản Việt Nam từ một đảng hoạt động bí mật thành Đảng cầm quyền, mở ra kỷ nguyên mới độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đồng thời cổ vũ mạnh mẽ các phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

Sau 80 năm thành lập nước, 50 năm thống nhất đất nước và 40 năm Đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước Việt Nam đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, toàn diện trên các lĩnh vực.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương khẳng định Việt Nam luôn nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; là bạn tốt, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế vì mục tiêu hòa bình, hợp tác, phát triển.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc và Tổng Bí thư Đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất Dominica Miguel Mejia. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ông Phan Đình Trạc cảm ơn những tình cảm sâu sắc của cá nhân Tổng Bí thư Đảng Phong trào cánh tả thống nhất Cộng hòa Dominica đối với Việt Nam trong suốt gần ba mươi năm qua. Nhờ sự quan tâm và ủng hộ thiết thực của Tổng Bí thư Đảng Phong trào cánh tả thống nhất Cộng hòa Dominica, quan hệ giữa Việt Nam với Cộng hòa Dominica mới được như ngày nay; quan hệ đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam có thêm điều kiện mở rộng hơn tại Mỹ Latinh.

Ông Phan Đình Trạc bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục quan tâm, gìn giữ, phát huy giá trị của công trình tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và công viên mang tên Người tại Thủ đô Santo Domingo, cũng như công trình tượng Giáo sư Juan Bosch, lãnh tụ trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở châu Mỹ Latinh và là Tổng thống đầu tiên của nước Cộng hòa Dominica tại Công viên Hòa Bình, Thủ đô Hà Nội, hai biểu tượng sinh động của mối quan hệ tốt đẹp giữa nhân dân hai nước.

Thời gian tới, để thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai Đảng, hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, toàn diện, hiệu quả trên các lĩnh vực, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc trân trọng đề nghị Tổng Bí thư Đảng MIU một số phương hướng, biện pháp cụ thể: duy trì thường xuyên liên lạc, trao đổi và phối hợp triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa hai Đảng giai đoạn 2023-2028, trong đó quan tâm thúc đẩy các chuyến thăm và tiếp xúc của lãnh đạo cấp cao hai bên.

Tăng cường thúc đẩy việc triển khai các nội dung hợp tác song phương nhân chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dominica của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; thúc đẩy đàm phán, ký kết các thỏa thuận và hiệp định hợp tác song phương, nhất là trong các lĩnh vực như kinh tế, thương mại, khuyến khích và bảo hộ đầu tư, du lịch, nông nghiệp, tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi cho việc phát triển hợp tác lâu dài phù hợp với tầm mức quan hệ hai nước hiện nay.

Thúc đẩy toàn diện quan hệ hợp tác với các nước, nhất là các nước đối tác quan trọng và các nước, chính đảng bạn bè truyền thống; mong rằng Tổng Bí thư và Đảng MIU tiếp tục là cầu nối để các doanh nghiệp của Việt Nam có thể tăng cường trao đổi, tìm hiểu khả năng, cơ hội hợp tác đầu tư.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền về Chủ tịch Hồ Chí Minh và Việt Nam tại Cộng hòa Dominica và các nước khu vực Mỹ Latinh; hỗ trợ Đảng Cộng sản Việt Nam tăng cường quan hệ với các chính đảng tại Cộng hòa Dominica và Mỹ Latinh, cũng như các diễn đàn đa phương chính đảng như Diễn đàn Sao Paolo, Hội thảo quốc tế “Các chính đảng và một xã hội mới”...

Ông Miguel Mejia, Tổng Bí thư Đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất (MIU) Cộng hòa Dominica phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thay mặt Đảng MIU, Tổng Bí thư Mejia Abreu Jose Miguel cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam và ông Phan Đình Trạc đã dành tình cảm và sự đón tiếp trọng thị, thân tình; chúc mừng Đảng, Nhà nước Việt Nam tổ chức thành công Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; ấn tượng mạnh mẽ với tình yêu tổ quốc, niềm vui hân hoan, rạng rỡ của nhân dân Việt Nam trong Lễ kỷ niệm.

Đồng thời, Tổng Bí thư Mejia Abreu Jose Miguel bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với lịch sử đấu tranh anh hùng của nhân dân Việt Nam; kính trọng, yêu mến đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; chúc mừng những thành tựu về mọi mặt của Việt Nam trong gần 40 năm đổi mới, xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư Mejia Abreu Jose Miguel chia sẻ, trao đổi về tình hình an ninh-kinh tế trên thế giới và khu vực ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Mỹ Latinh và Cộng hòa Dominica; mong muốn tiếp tục trao đổi, tìm hiểu những bài học kinh nghiệm, thành tựu phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam; đồng thời khẳng định sẽ thúc đẩy kết nối doanh nghiệp giữa hai nước để tìm hiểu cơ hội hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng giữa hai nước; góp phần nâng cao hiệu quả quan hệ hợp tác song phương trong thời gian tới./.

Tổng thống Cộng hòa Dominicana khẳng định coi trọng mối quan hệ với Việt Nam Đại sứ Lê Quang Long khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy phát triển quan hệ hợp tác Việt Nam-CH Dominicana lên một tầm cao mới, là cầu nối để phối hợp hiện thực hóa những thỏa thuận mà hai bên đã đạt được.