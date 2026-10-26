Chiều 26/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 - 26/10.

Chào mừng Thủ tướng Donald Tusk, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng trước kết quả các cuộc trao đổi, hội đàm của Thủ tướng với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; khẳng định Quốc hội Việt Nam ủng hộ thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác liên nghị viện với Quốc hội Ba Lan, phát huy vai trò của các cơ quan lập pháp trong việc tạo hành lang pháp lý thuận lợi và giám sát thực hiện các thỏa thuận, cam kết, triển khai hiệu quả các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Việt Nam đang đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống pháp luật, bảo đảm triển khai hiệu quả cải cách bộ máy hành chính, đổi mới mô hình phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, hướng tới các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Thông qua hoạt động lập pháp và giám sát của mình, Quốc hội Việt Nam sẽ tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch, nâng cao hiệu quả thực thi chính sách và củng cố niềm tin của doanh nghiệp trong và ngoài nước, tạo cơ sở cho hợp tác lâu dài với Ba Lan.

Chủ tịch Quốc hội vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam-Ba Lan đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất, tạo tiền đề quan trọng để hai nước cùng bước vào giai đoạn phát triển mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Trên cơ sở khuôn khổ Đối tác Chiến lược vừa được thiết lập, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên tập trung triển khai Kế hoạch hành động giai đoạn 2026-2030 với những mục tiêu cụ thể. Việc duy trì hiệu quả các cơ chế trao đổi cấp cao và các thỏa thuận song phương sẽ là nền tảng then chốt để đảm bảo sự phát triển bền vững, lâu dài của quan hệ hai nước.

Hai bên cần đẩy mạnh hợp tác kinh tế dựa trên sự gắn kết chuỗi cung ứng và đầu tư; tập trung thúc đẩy đầu tư vào các lĩnh vực mà Ba Lan có thế mạnh và phù hợp với nhu cầu phát triển của Việt Nam.

Mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên mức 6 tỷ USD cần được thực hiện thông qua việc xây dựng các cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư an toàn và minh bạch, nhằm đưa Việt Nam trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng của khu vực và toàn cầu; đồng thời, Việt Nam sẵn sàng trở thành cửa ngõ chiến lược, giúp các doanh nghiệp Ba Lan tiếp cận thị trường ASEAN thuận lợi và hiệu quả hơn.

Hai nước cần tập trung vào các lĩnh vực có tính đột phá như công nghệ cao, năng lượng tái tạo, công nghệ sinh học và chuyển đổi số. Bên cạnh đó, việc tăng cường hợp tác trong phát triển hạ tầng giao thông, logistics và kinh tế biển sẽ tạo ra nền tảng vật chất quan trọng, thúc đẩy sự kết nối giữa hai quốc gia và giữa Việt Nam với khu vực ASEAN.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn Quốc hội Ba Lan đã phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) và đề nghị Ba Lan phối hợp thúc đẩy các nước EU còn lại sớm phê chuẩn để Hiệp định sớm có hiệu lực; khuyến khích doanh nghiệp Ba Lan đầu tư vào dược phẩm, năng lượng xanh, hạ tầng, logistics tại Việt Nam.

Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tăng cường hỗ trợ nâng cao năng lực doanh nghiệp Việt Nam, chuyển giao công nghệ và hợp tác về dược phẩm, chuyển đổi số, nông nghiệp chất lượng cao; tăng cường hợp tác trong phát triển hạ tầng giao thông, logistics và kinh tế biển.

Chủ tịch Quốc hội cũng mong muốn mở rộng hợp tác văn hóa, giáo dục; hoan nghênh việc Ba Lan tăng học bổng cho Việt Nam, đề nghị tạo thuận lợi về thị thực để thúc đẩy du lịch và giao lưu nhân dân.

Để hợp tác nghị viện theo sát nhu cầu phát triển của hai nước, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tăng cường trao đổi đoàn giữa lãnh đạo hai cơ quan lập pháp, các ủy ban chuyên môn, nhóm nghị sỹ hữu nghị, nữ nghị sỹ và nghị sỹ trẻ; chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ tại Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Hội nghị Đối tác nghị viện Á-Âu (ASEP), đồng thời đề nghị Thủ tướng chuyển lời mời lãnh đạo Nghị viện Ba Lan thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp.

Thủ tướng Donald Tusk cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình của Chủ tịch Quốc hội, Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam, coi đây là minh chứng cho những tình cảm gắn bó, “đến từ trái tim”; khẳng định Ba Lan coi trọng quan hệ với Việt Nam và đánh giá hợp tác song phương còn nhiều tiềm năng.

Thủ tướng nhấn mạnh cần triển khai khuôn khổ Đối tác Chiến lược bằng các dự án chung, được triển khai có trọng tâm trong Kế hoạch hành động giai đoạn 2026-2030 đã được hai bên ký kết lần này; đề nghị Quốc hội Việt Nam ủng hộ chia sẻ thứ tự ưu tiên trong các lĩnh vực hợp tác để hai bên cùng tập trung thúc đẩy.

Thủ tướng Donald Tusk cho rằng, Nhóm nghị sỹ hữu nghị Ba Lan-Việt Nam có nhiều đóng góp trong tăng cường quan hệ giữa Quốc hội hai nước, cá nhân Chủ tịch Nhóm cũng tham gia Đoàn lần này.

Thủ tướng Ba Lan đặc biệt nhấn mạnh vai trò của hợp tác giáo dục-đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp hai nước, đồng thời chia sẻ cảm nhận cá nhân về quan hệ giao lưu nhân dân, hợp tác du lịch, giáo dục-đào tạo là cơ sở vững chắc và nền tảng cho sự phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk chụp ảnh lưu niệm với đại biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Về những lĩnh vực hợp tác cụ thể, Thủ tướng bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam về văn hóa, giáo dục-đào tạo, an ninh, quốc phòng, hợp tác vũ trụ; kết nối doanh nghiệp với các cơ sở đào tạo nghề để phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

Thủ tướng Donald Tusk ủng hộ tăng cường hợp tác giữa hai nghị viện, qua đó thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ triển khai các dự án chung; nhất trí phát huy vai trò của hợp tác nghị viện trong thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận cấp cao, gắn trao đổi kinh nghiệm lập pháp với giám sát triển khai, đưa những định hướng hợp tác thành kết quả cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng Donald Tusk đánh giá cao cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan, cho rằng đây là một cộng đồng được người dân Ba Lan hoan nghênh, hội nhập tốt và là cầu nối trong quan hệ song phương.

Với những tình cảm dành cho Việt Nam, Thủ tướng khẳng định sẽ phối hợp thúc đẩy các nước EU còn lại phê chuẩn EVIPA, thúc đẩy Ủy ban châu Âu xem xét gỡ bỏ thẻ vàng IUU cho Việt Nam.

Nhân dịp này, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk chuyển tới Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lời chào, lời thăm hỏi của các Lãnh đạo Nghị viện Ba Lan.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chuyển lời chào, lời thăm hỏi và lời mời thăm Việt Nam tới Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Quốc hội Ba Lan./.

Việt Nam-Ba Lan thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Ghi nhận những thành tựu đạt được và tiềm năng to lớn để tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác, hai Thủ tướng nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược, vì lợi ích của nhân dân hai nước.