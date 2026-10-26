Việt Nam-Ba Lan thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược

Ghi nhận những thành tựu đạt được và tiềm năng to lớn để tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác, hai Thủ tướng nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk đã thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 đến 26/10/2026.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh rằng kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1950, Việt Nam và Ba Lan đã phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt trên cơ sở tin cậy, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.

Ghi nhận những thành tựu đạt được trong hơn 75 năm qua và tiềm năng to lớn để tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác, hai Thủ tướng nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam-Ba Lan lên Đối tác Chiến lược, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Hai Thủ tướng nhấn mạnh rằng lợi ích chung, sự tôn trọng lẫn nhau cùng những gắn kết lịch sử là nền tảng cốt lõi của quan hệ đối tác song phương đang ngày càng phát triển.

Hai Thủ tướng tái khẳng định cam kết làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai nước và đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng./.