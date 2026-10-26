Tăng cường hợp tác nghị viện Việt Nam-Ba Lan

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam-Ba Lan đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất, tạo tiền đề quan trọng để hai nước cùng bước vào giai đoạn phát triển mới.

Chiều 26/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24-26/10.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam-Ba Lan đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất, tạo tiền đề quan trọng để hai nước cùng bước vào giai đoạn phát triển mới.

Trên cơ sở khuôn khổ Đối tác Chiến lược vừa được thiết lập, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tập trung triển khai Kế hoạch hành động giai đoạn 2026-2030 với những mục tiêu cụ thể./.

Việt Nam-Ba Lan thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Ghi nhận những thành tựu đạt được và tiềm năng to lớn để tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác, hai Thủ tướng nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược, vì lợi ích của nhân dân hai nước.