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Nga - Ukraine ngừng bắn cục bộ, nhường chỗ cho hoạt động nhân đạo tại Oleshky

Ngày 27/10, cả Nga và Ukraine đều xác nhận đã bắt đầu lệnh ngừng bắn cục bộ nhằm cho phép triển khai hoạt động nhân đạo tại thị trấn Oleshky do Nga kiểm soát.

Viết Thành
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Nga - Ukraine ngừng bắn cục bộ, nhường chỗ cho hoạt động nhân đạo tại Oleshky
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý sau:

Nga - Ukraine bắt đầu ngừng bắn cục bộ tại Oleshky.

Iran nêu các điều kiện để nối lại đàm phán với Mỹ.

Liên quân Arập tuyên bố phá hủy nhiều khí tài của Houthi.

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Viết Thành
(Vietnam+)
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