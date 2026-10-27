Đức: Ôtô lao vào đám đông, nhiều người bị thương

Đã có ít nhất 4 người bị thương sau khi một ôtô hiệu BMW lao vào đám đông tại thị trấn Neustadt am Ruebenberge, gần thành phố Hanover, miền Bắc nước Đức, vào tối 26/10.

Ngày 27/10, hãng thông tấn DPA đưa tin các nạn nhân đã được chuyển đến bệnh viện.

Cảnh sát cho biết lực lượng chức năng đã nổ súng nhằm ngăn chặn chiếc xe.

Theo thông tin ban đầu, tài xế và những người bị nghi liên quan đã rời khỏi hiện trường.

Vụ việc đang được điều tra, các chi tiết tiếp tục được làm rõ./.

Đức: Đâm xe vào một nhóm người ở Munich, nhiều người bị thương Trong bài đăng trên mạng xã hội X, cảnh sát cho biết một số người đã bị thương sau khi một "chiếc xe đâm vào một nhóm người;" trong khi tờ Bild đưa tin 15 người đã bị thương do vụ tấn công.