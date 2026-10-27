Bố trí nơi ở an toàn cho người dân vùng nguy cơ sạt lở

Trước nguy cơ sạt lở đất đe dọa an toàn tính mạng và tài sản của người dân tại các khu vực miền núi, xã Nam Trà My (thành phố Đà Nẵng) đang triển khai kế hoạch bố trí, sắp xếp dân cư đến nơi ở an toàn hơn.

Khu dân cư Loong Póc (thôn Tăk Lũ) đã được đầu tư xây dựng nhằm di dời 51 hộ với 210 nhân khẩu đang sinh sống tại khu vực đã được công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai.

Cùng với việc đầu tư hạ tầng, sự đồng thuận của người dân và tiến độ hoàn thành công trình là những yếu tố quan trọng để sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.

Di dời khỏi nơi ở tiềm ẩn nguy cơ

Tại khu dân cư Loong Póc (thôn Tăk Lũ, xã Nam Trà My), nhiều hộ dân trước đây sinh sống ở những khu vực địa hình đồi núi dốc tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất khi mưa lớn kéo dài.

Đối với người dân miền núi, nơi ở không chỉ gắn với sinh kế, đất sản xuất và các mối quan hệ cộng đồng mà còn là nơi duy trì cuộc sống qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, khi khu dân cư nằm trong vùng có nguy cơ thiên tai cao, việc di dời đến nơi an toàn hơn trở thành yêu cầu cấp thiết.

Khu dân cư Loong Póc đã được công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai theo Quyết định số 367/QĐ-UBND ngày 23/1/2026 của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Nguy cơ sạt lở đất đặt ra yêu cầu phải chủ động sắp xếp lại nơi ở, hạn chế những rủi ro có thể xảy ra, nhất là trong thời điểm mưa bão diễn biến phức tạp.

Trước tình hình đó, chính quyền xã Nam Trà My đã tổ chức họp dân, tuyên truyền, vận động các hộ thuộc diện di dời đến khu dân cư mới được quy hoạch tại địa bàn thôn Tăk Lũ. Việc bố trí nơi ở mới không chỉ nhằm bảo đảm an toàn mà còn hướng tới hình thành khu dân cư có hạ tầng thiết yếu, tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống lâu dài.

Theo kết quả rà soát và lấy ý kiến cộng đồng, cả 51/51 hộ tại khu dân cư Loong Póc đã thống nhất chủ trương, tự nguyện đăng ký di dời. Các hộ đều có bản cam kết tự nguyện; danh sách được bình xét, niêm yết công khai từ ngày 17/8 đến hết ngày 31/8/2026, không phát sinh ý kiến phản ánh, khiếu nại và được phê duyệt ngày 8/9/2026.

Sự đồng thuận này là cơ sở quan trọng để địa phương triển khai việc di dời. Đối với những gia đình đã nhiều năm gắn bó với nơi ở cũ, được chuyển đến khu vực an toàn hơn đồng nghĩa với việc giảm bớt nỗi lo trước nguy cơ thiên tai, từng bước ổn định cuộc sống.

Các hộ dân hỗ trợ nhau hoàn thiện nơi ở mới trước mùa mưa bão tại khu dân cư Loong Póc (xã Nam Trà My, thành phố Đà Nẵng). (Ảnh: Khoa Chương/TTXVN)

Chị Nguyễn Thị Bích Niệm (người dân ở Loong Póc, thôn Tăk Lũ, xã Nam Trà My) chia sẻ trước đây, cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn. Nhà ở nằm gần sườn núi nên mỗi khi mưa lớn kéo dài, bà con luôn canh cánh nỗi lo sạt lở, đe dọa an toàn tính mạng và tài sản. Khi được chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động chuyển đến khu tái định cư, người dân đều đồng tình, tự nguyện đăng ký di dời với mong muốn có nơi ở an toàn, ổn định hơn. Người dân nơi đây rất vui mừng, biết ơn trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương; đồng thời kỳ vọng khu dân cư mới sớm hoàn thiện để các gia đình yên tâm an cư, từng bước cải thiện cuộc sống.

Khu dân cư Loong Póc được quy hoạch trên diện tích khoảng 25.000m2 thuộc quỹ đất do Ủy ban Nhân dân xã quản lý, đã được đưa vào quy hoạch sử dụng đất và bàn giao mặt bằng triển khai dự án. Khu tái định cư dự kiến bố trí 51 hộ với 210 nhân khẩu, trong đó 100% là đồng bào dân tộc Ca Dong.

Khu dân cư đã được đầu tư các hạng mục hạ tầng thiết yếu như san nền, đường giao thông nội bộ, hệ thống thoát nước, cấp nước sinh hoạt và cấp điện; đồng thời kết nối với tuyến giao thông hiện có của thôn Tăk Lũ. Đây là điều kiện cần thiết để người dân từng bước ổn định sinh hoạt tại nơi ở mới, giảm những bất cập trong tiếp cận hạ tầng cơ bản.

Đẩy nhanh tái định cư, chủ động ứng phó thiên tai

Theo kết quả rà soát, xã Nam Trà My có 194 hộ với 813 nhân khẩu tại 7 thôn cần được bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư trong giai đoạn 2026-2030, chủ yếu do nguy cơ sạt lở đất và điều kiện chỗ ở khó khăn. Trong đó, 101 hộ với 427 nhân khẩu dự kiến được bố trí tại hai khu tái định cư tập trung là Loong Póc, thôn Tăk Lũ và Tăk Ven, thôn Tăk Pỏ; 93 hộ còn lại được sắp xếp xen ghép trong các thôn.

Nhiều hộ dân đã chuyển đến sinh sống tại khu tái định cư thuộc khu dân cư Loong Póc (xã Nam Trà My, thành phố Đà Nẵng). (Ảnh: Khoa Chương/TTXVN)

Ông Nguyễn Hồng Nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Trà My, cho biết đợt mưa năm 2025 gây sạt lở nghiêm trọng trên địa bàn, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải sắp xếp lại các khu dân cư có nguy cơ mất an toàn. Đối với khu dân cư Loong Póc, địa phương đang tập trung hoàn thiện hạ tầng và xây dựng nhà ở cho các hộ dân, phấn đấu hoàn thành trước ngày 10/11/2026 để người dân có nơi ở ổn định trước mùa mưa bão. Xã rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở cao, đưa vào kế hoạch sắp xếp dân cư và đề xuất nguồn lực đầu tư khu tái định cư Tăk Ven với kinh phí dự kiến khoảng 20 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Hồng Nhân, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch phòng thủ dân sự, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị và thôn; chuẩn bị phương án sơ tán người dân tại những khu vực nguy hiểm khi mưa lớn xảy ra. Công tác tuyên truyền được tăng cường để người dân chủ động di chuyển đến nơi an toàn theo phương châm “4 tại chỗ,” hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

Tuy nhiên, việc hoàn thiện khu tái định cư Loong Póc vẫn cần được tập trung đẩy nhanh. Theo báo cáo của chủ đầu tư trong tháng 10/2026, giá trị thực hiện mới đạt khoảng 66% hợp đồng xây lắp; một số hạng mục như hệ thống cấp nước, kè rọ đá và chiếu sáng còn chậm. Vì vậy, chủ đầu tư cần đôn đốc nhà thầu, tập trung nhân lực, vật tư và tranh thủ thời tiết thuận lợi để hoàn thành các hạng mục còn lại, bảo đảm chất lượng công trình trước khi đưa vào sử dụng.

Với địa bàn miền núi thường xuyên chịu tác động của mưa lớn, sạt lở và lũ quét, việc bố trí dân cư đến nơi ở an toàn cần gắn với hoàn thiện hạ tầng, ổn định sinh kế và nâng cao khả năng chủ động ứng phó thiên tai. Đây là cơ sở để người dân Nam Trà My từng bước ổn định cuộc sống, giảm rủi ro và yên tâm gắn bó lâu dài với địa bàn./.

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