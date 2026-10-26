Tây Ninh đặt mục tiêu phổ cập kỹ năng AI cho 100% cán bộ, công chức, viên chức

Tây Ninh đặt mục tiêu đến năm 2030 phổ cập kiến thức, kỹ năng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) an toàn, có trách nhiệm cho 100% cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời ứng dụng AI trong toàn bộ dịch vụ công trực tuyến ở ít nhất một khâu phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, cải cách hành chính và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, hướng tới đưa AI trở thành công cụ hỗ trợ quan trọng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và các lĩnh vực kinh tế-xã hội.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, tỉnh phấn đấu hình thành năng lực AI tương đối đồng bộ, từ nguồn nhân lực, dữ liệu, hạ tầng công nghệ đến nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, quản trị và ứng dụng thực tiễn. Việc triển khai được gắn với phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và cải cách hành chính, ưu tiên những lĩnh vực có nhu cầu rõ ràng, có dữ liệu đầu vào và có khả năng đánh giá hiệu quả.

Đáng chú ý, 100% sở, ban, ngành cấp tỉnh và ủy ban nhân dân các xã, phường được định hướng xác định danh mục các bài toán AI thuộc phạm vi quản lý, xây dựng lộ trình ứng dụng phù hợp với điều kiện thực tế. Trong giải quyết thủ tục hành chính, AI sẽ được nghiên cứu ứng dụng vào các khâu như hướng dẫn quy trình, tra cứu thông tin, phân loại hồ sơ, phát hiện thành phần hồ sơ còn thiếu và tổng hợp phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Trong công tác quản lý, điều hành, Tây Ninh hướng đến tăng cường sử dụng AI để hỗ trợ xử lý văn bản, tổng hợp báo cáo, phân tích dữ liệu, dự báo và theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ. Tỉnh đặt mục tiêu nâng cấp, tích hợp AI cho 100% trung tâm điều hành thông minh cấp tỉnh; phấn đấu 60% quyết định chỉ đạo, điều hành của cơ quan nhà nước được hỗ trợ bởi dữ liệu và AI. Đồng thời, triển khai, đánh giá và nhân rộng tối thiểu 10 mô hình AI có hiệu quả trong quản trị nhà nước và các ngành, lĩnh vực ưu tiên.

Không chỉ tập trung vào khu vực công, kế hoạch còn chú trọng đưa AI đến gần hơn với cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu hỗ trợ tối thiểu 1.000 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh tiếp cận kiến thức, tư vấn hoặc thử nghiệm các giải pháp AI phù hợp với nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

Các lĩnh vực được ưu tiên ứng dụng gồm nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp, logistics, chuỗi cung ứng, thương mại điện tử và du lịch. Việc ứng dụng AI được kỳ vọng giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, tối ưu hóa quy trình vận hành, cải thiện khả năng phân tích thị trường và từng bước chuyển sang phương thức hoạt động dựa trên dữ liệu.

Để hiện thực hóa các mục tiêu, Tây Ninh xác định phát triển nguồn nhân lực, chuẩn hóa dữ liệu, khai thác hiệu quả hạ tầng số và tăng cường kết nối các nền tảng AI dùng chung là những nhiệm vụ trọng tâm. Sở Khoa học và Công nghệ được giao làm đầu mối điều phối, theo dõi, hướng dẫn và đôn đốc triển khai; các sở, ngành, địa phương chủ động xây dựng nhiệm vụ phù hợp với chức năng, phạm vi quản lý, bảo đảm việc ứng dụng công nghệ gắn với nhu cầu thực tế.

Song song với mở rộng ứng dụng, tỉnh đặc biệt chú trọng bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và bí mật nhà nước. Các hệ thống AI cần được đánh giá rủi ro, giám sát trong quá trình vận hành; những kết quả do AI hỗ trợ phải được kiểm tra, đối chiếu trước khi sử dụng. Việc ứng dụng công nghệ không thay thế trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền trong quá trình xem xét và ban hành quyết định hành chính.

Với tầm nhìn đến năm 2045, Tây Ninh hướng tới tích hợp AI sâu rộng, an toàn và có trách nhiệm trong hoạt động quản trị, cung cấp dịch vụ công và các ngành kinh tế-xã hội chủ yếu. Qua đó, tỉnh từng bước nâng cao năng lực làm chủ công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và tăng sức cạnh tranh của địa phương trong quá trình chuyển đổi số./.

Tây Ninh vào top 10 cả nước về Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương Kết quả PII phản ánh chuyển biến tích cực của Tây Ninh trong hoàn thiện môi trường đổi mới sáng tạo, phát triển hạ tầng, nguồn nhân lực, năng lực doanh nghiệp và thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ.