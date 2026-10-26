Thủ tướng Nhật Bản cam kết ngăn chặn làn sóng tấn công mạng

Ngày 26/10, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã chỉ đạo chính phủ nước này hoàn tất gói biện pháp khẩn cấp nhằm tăng cường an ninh mạng trong tuần tới, trong bối cảnh liên tiếp xảy ra các vụ tấn công mạng gây rò rỉ dữ liệu quy mô lớn tại nhiều doanh nghiệp.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, phát biểu tại cuộc họp cấp bộ trưởng về an ninh mạng tổ chức tại Văn phòng Thủ tướng, bà Takaichi nhấn mạnh hàng loạt vụ tấn công mạng thời gian gần đây đã gây ra nhiều sự cố rò rỉ thông tin trên quy mô lớn, đồng thời làm gia tăng lo ngại về nguy cơ thông tin bị đánh cắp tiếp tục bị lợi dụng để gây thiệt hại thứ cấp.

Nhà lãnh đạo Nhật Bản khẳng định tình hình đã trở nên nghiêm trọng, đòi hỏi Chính phủ phải khẩn trương tăng cường các biện pháp ứng phó.

Theo đó, Thủ tướng Takaichi yêu cầu trước mắt tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp bị tấn công mạng thông qua việc tăng cường năng lực tư vấn và tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ của Cơ quan Xúc tiến Công nghệ thông tin Nhật Bản (IPA) và lực lượng cảnh sát.

Chính phủ cũng sẽ xây dựng cơ chế huy động năng lực chuyên môn cao của khu vực tư nhân trong toàn bộ quá trình xử lý sự cố, từ ứng phó ban đầu đến khôi phục hệ thống. Đồng thời, bà Takaichi chỉ đạo các cơ quan chức năng phải tăng cường cung cấp thông tin và cảnh báo an ninh mạng phù hợp với từng nhóm đối tượng, bao gồm lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia và người dân, trên cơ sở đánh giá mức độ đe dọa và rủi ro.

Đối với hoạt động tấn công mạng, bà Takaichi yêu cầu Chính phủ lựa chọn và triển khai một cách có chiến lược mọi biện pháp ứng phó cần thiết, bao gồm cả các biện pháp vô hiệu hóa mối đe dọa theo cơ chế "phòng thủ mạng chủ động" được phép thực hiện từ đầu tháng 10.

Thủ tướng cũng chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương phối hợp xây dựng gói biện pháp khẩn cấp trong tuần tới, đồng thời xúc tiến việc bố trí nguồn lực tài chính cần thiết để triển khai các biện pháp này.

Cuộc họp diễn ra sau khi Tập đoàn cung cấp dịch vụ Internet GMO Internet Group Inc. của Nhật Bản cuối tuần qua đề nghị Chính phủ áp dụng cơ chế "phòng thủ mạng chủ động" nhằm ứng phó với vụ tấn công mạng khiến thông tin khách hàng, bao gồm cả mật khẩu tài khoản, bị rò rỉ và bị lợi dụng để thực hiện các giao dịch gian lận.

Theo luật có hiệu lực từ ngày 1/10, Chính phủ Nhật Bản được phép triển khai các biện pháp "phòng thủ mạng chủ động" nhằm vô hiệu hóa những mối đe dọa từ các máy chủ được sử dụng để tiến hành tấn công mạng. Tuy nhiên, luật không quy định việc kích hoạt các biện pháp này theo yêu cầu của doanh nghiệp tư nhân.

Trong bài đăng trên mạng tối 25/10, Tổng giám đốc GMO Masatoshi Kumagai cho biết mặc dù công ty không thuộc nhóm đơn vị vận hành cơ sở hạ tầng trọng yếu được chỉ định bảo vệ theo cơ chế trên, Chính phủ Nhật Bản vẫn cần thể hiện lập trường kiên quyết đối với tội phạm mạng.z

Ông cảnh báo nếu vụ việc chỉ được xem là một sự cố riêng lẻ trong khu vực tư nhân, các đối tượng tấn công có thể tiếp tục sử dụng phương thức tương tự để đe dọa nhiều loại cơ sở hạ tầng xã hội và tài sản cá nhân./.

Thách thức an ninh mạng thời bùng nổ AI tại Nhật Bản Các chuyên gia an ninh mạng khuyến cáo người dùng cần lập tức thay đổi mật khẩu nếu dùng chung tài khoản với các dịch vụ bị rò rỉ, kích hoạt xác thực nhiều yếu tố (MFA) bằng sinh trắc học.