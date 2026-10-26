Thế giới

Châu Á-TBD

Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu tập trận không quân chung Freedom Flag

Cuộc tập trận nằm trong nỗ lực của Hàn Quốc để nâng cao năng lực chỉ huy lực lượng liên quân, khả năng phối hợp tác chiến, điều hành hoạt động không quân chung, hướng tới tiếp nhận lại OPCON từ Mỹ.

Phương Hoa
(Ảnh minh họa: TTXVN)
(Ảnh minh họa: TTXVN)

Ngày 26/10, Không quân Hàn Quốc thông báo nước này và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận không quân chung mang tên Freedom Flag, kéo dài 2 tuần tại căn cứ Kunsan, thành phố Gunsan, cách thủ đô Seoul khoảng 180 km về phía Tây Nam.

Cuộc tập trận nhằm nâng cao khả năng phối hợp tác chiến và năng lực điều hành các hoạt động không quân chung.

Theo thông báo của Không quân Hàn Quốc, tham gia tập trận có nhiều loại máy bay chiến đấu, trinh sát và hỗ trợ của hai nước.

Các hoạt động diễn tập tập trung vào nhiệm vụ đối không, tác chiến đường không và phối hợp lập kế hoạch nhiệm vụ cả ngày lẫn đêm, qua đó trao đổi kinh nghiệm và hoàn thiện quy trình tác chiến chung.

Cuộc tập trận cũng nằm trong nỗ lực của Hàn Quốc nhằm nâng cao năng lực chỉ huy lực lượng liên quân, hướng tới tiếp nhận lại Quyền Chỉ huy tác chiến thời chiến (OPCON) từ Mỹ.

Seoul đặt mục tiêu hoàn tất quá trình này vào năm 2030 hoặc sớm hơn, tùy thuộc vào kết quả đánh giá năng lực chỉ huy và điều hành tác chiến./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Freedom Flag #Hàn Quốc #Mỹ #tập trận không quân #căn cứ Kunsan #OPCON #hợp tác quân sự Hàn Quốc
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Trung Quốc: Hơn 500 người bị thương do bão Champi

Ít nhất 527 người bị thương trong các trận gió lớn và mưa xối xả khi bão Champi quét qua Đài Loan của Trung Quốc, dù bão đang suy yếu nhưng sức gió giật vẫn khoảng 126 km/h gần tâm bão.

Cánh đồng điện Mặt Trời ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Trung Quốc và Liên minh châu Âu cam kết hợp tác khí hậu

Trung Quốc sẵn sàng phối hợp cùng EU thực hiện các đồng thuận then chốt đã đạt được nhằm thúc đẩy các nhiệm vụ ưu tiên và đóng góp vào việc cải thiện hệ thống quản trị môi trường và khí hậu toàn cầu.

Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar (phải) hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại thành phố Mumbai ngày 20/10/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN phát)

Cơ hội mới, rào cản cũ trong quan hệ Mỹ-Ấn Độ

Khoảng cách giữa các tuyên bố chính trị và kết quả thực tế giữa quan hệ Mỹ-Ấn vẫn còn đáng kể trong bối cảnh hai nước phải cân bằng lợi ích kinh tế, toan tính chiến lược và biến động địa chính trị.

Quang cảnh khu phi quân sự (DMZ) nằm giữa biên giới Hàn Quốc và Triều Tiên. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên nối lại đối thoại

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho rằng giải pháp căn bản để duy trì ổn định tại khu vực biên giới là thu hẹp khác biệt trong nhận thức giữa hai bên về các vấn đề liên quan Đường phân giới quân sự.