Ấn Độ-EU thúc tiến trình FTA giữa biến động địa chính trị toàn cầu

Ấn Độ và Liên minh châu Âu (EU) đang muốn rút ngắn thời gian phê duyệt Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) song phương với thời hạn dự kiến vào trung tuần tháng 12 năm nay, trùng thời điểm chuyến thăm Brussels (Bỉ) của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, hai bên hiện đặt thời hạn ký kết vào ngày 17 hoặc 18/12 trong chuyến thăm Brussels dự kiến của Thủ tướng Modi khi ông trên đường trở về từ Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi và phát triển hàng đầu thế giới (G20) tại Miami (Mỹ).

Thông tin trên được hai bên công bố trong bối cảnh Ủy ban châu Âu (EC) đang đề xuất Hội đồng châu Âu “đẩy nhanh thủ tục” phê duyệt FTA với Ấn Độ nhằm có thêm dư địa ứng phó với tình hình địa chính trị toàn cầu đầy biến động hiện nay.

Để đẩy nhanh tiến trình này, EC đề xuất hoàn tất quy trình pháp lý dựa trên phiên bản tiếng Anh gốc, thay vì chờ dịch ra toàn bộ 24 ngôn ngữ đang được sử dụng chính thức ở EU.

Dự kiến, Thứ trưởng Thương mại Ấn Độ Rajesh Agrawal sẽ đến Brussels trong tuần này để giải quyết các vấn đề thủ tục.

Trong khi đó, Bộ trưởng Thương mại Piyush Goyal đang công du châu Âu tới hai quốc gia quan trọng của EU là Đức và Hà Lan từ ngày 22-27/10.

Trong chuyến thăm, ông Goyal nhấn mạnh đến tiềm năng của FTA song phương trong việc mở rộng tiếp cận thị trường, tăng cường chuỗi cung ứng và tạo ra những hành lang mới cho dòng chảy thương mại và đầu tư.

Trong khi đó, phái đoàn từ Ủy ban Đối ngoại của EU dự kiến thăm New Delhi từ ngày 26-28/10, do Chủ tịch Nghị viện châu Âu (EP) David McAllister dẫn đầu.

EU và Ấn Độ công bố việc hoàn tất đàm phán về FTA song phương vào ngày 27/1/2026, trong Hội nghị thượng đỉnh song phương tại New Delhi.

Khi đó, hai bên ca ngợi đây là “thỏa thuận vĩ đại nhất” vì sẽ tạo ra khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới với 1/4 dân số và GDP toàn cầu.

Ngoài FTA song phương, EU và Ấn Độ còn đang hướng tới Thoả thuận Bảo hộ Đầu tư (IPA) và Thoả thuận Chỉ dẫn địa lý (GI).

Số liệu thống kê cho thấy Ấn Độ hiện là đối tác thương mại lớn thứ 9 của EU về hàng hóa và thứ 6 về thương mại dịch vụ.

Kim ngạch thương mại hàng hóa song phương đạt 118 tỷ euro năm 2025. Các mặt hàng xuất khẩu chính của Ấn Độ sang EU bao gồm máy móc và thiết bị, hóa chất, dệt may, kim loại và các sản phẩm dầu mỏ.

Ở chiều ngược lại, EU xuất khẩu sang Ấn Độ chủ yếu là các sản phẩm công nghiệp, bao gồm máy móc và thiết bị, thiết bị vận tải và các sản phẩm hóa chất.

Kim ngạch song phương trong lĩnh vực dịch vụ đạt 67 tỷ euro năm 2025, trong đó xuất khẩu dịch vụ của EU đạt 29,2 tỷ euro, nhập khẩu đạt 37,8 tỷ euro.

Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của EU vào Ấn Độ đạt 132,8 tỷ euro tính đến hết năm 2024, trong khi FDI của Ấn Độ vào EU là 13,7 tỷ euro./.

Hiệp định thương mại tự do EU-Ấn Độ: Đối tác định hình trật tự Chuyên gia nhận định quan hệ Ấn Độ-EU có thể chuyển từ “đối tác tiềm năng” sang “đối tác định hình trật tự” nếu các thỏa thuận được chuyển hóa thành hành động cụ thể.