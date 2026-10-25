Nhà lãnh đạo Triều Tiên thăm Trung Quốc, thúc đẩy hợp tác song phương

Ngày 25/10, Triều Tiên xác nhận nhà lãnh đạo Kim Jong Un vừa thăm thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh của Trung Quốc trong ngày 24/10 và gặp các quan chức cấp cao Trung Quốc nhằm thúc đẩy quan hệ song phương.

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Bắc Á, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin tại Đan Đông, ông Kim Jong Un đã gặp ông Vương Hộ Ninh (Wang Huning), Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cũng tham dự các hoạt động trong chuyến thăm.

Trong cuộc gặp, nhà lãnh đạo Triều Tiên bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ lâu dài của Trung Quốc đối với Bình Nhưỡng, đồng thời khẳng định mong muốn mở rộng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác thực chất giữa hai nước.

Về phía Trung Quốc, ông Vương Hộ Ninh nhấn mạnh việc tăng cường trao đổi nhân dân, hợp tác kinh tế, thương mại và phối hợp chiến lược nhằm bảo vệ lợi ích về chủ quyền, an ninh và phát triển của hai nước.

Hai bên cũng thăm khu tưởng niệm các binh sĩ Trung Quốc tham gia Chiến tranh Triều Tiên giai đoạn 1950–1953 và một nhà máy sản xuất ôtô.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Kim Jong Un đến Trung Quốc kể từ tháng 9/2025 và là chuyến đi thứ 6 của ông tới nước này kể từ khi lên nắm quyền năm 2011.

Chuyến đi diễn ra khi Triều Tiên tiếp tục củng cố quan hệ với Trung Quốc, đối tác kinh tế quan trọng nhất và đồng minh ngoại giao chủ chốt của Bình Nhưỡng.

Trung Quốc và Triều Tiên đã tăng cường trao đổi cấp cao, trong đó có chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Triều Tiên hồi tháng 6/2026. Hai bên đều bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác chính trị, kinh tế và các lĩnh vực khác./.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un bất ngờ tới thăm Trung Quốc Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tới thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, qua cây cầu mới khánh thành nối liền hai nước.