SpaceX ký thỏa thuận tài chính 40 tỷ USD để mua chip phục vụ tham vọng AI

Tập đoàn công nghệ không gian SpaceX đã ký thỏa thuận thuê tài chính trị giá khoảng 40 tỷ USD với công ty quản lý tài sản Apollo Global Management nhằm trang trải chi phí mua chip phục vụ tham vọng trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo hồ sơ công bố ngày 24/10, mức lãi suất cố định mà SpaceX phải trả sẽ được xác định trong thời gian tới. Thỏa thuận dự kiến hoàn tất trước cuối năm nay và quá trình cho thuê sẽ bắt đầu vào nửa đầu năm sau.

Cuối tuần qua, Giám đốc điều hành (CEO) Elon Musk cho biết thỏa thuận này sẽ giúp tài trợ cho việc mua bộ xử lý đồ họa của Nvidia.

Trong một thông báo, SpaceX cho biết thỏa thuận này giúp đa dạng hóa các nguồn tài trợ và đáp ứng một phần đáng kể nhu cầu vốn cho kế hoạch tăng trưởng. Công ty cũng ghi nhận các khoản đầu tư vào AI hiện có "thời gian hoàn vốn dưới một năm."

Thỏa thuận trên được công bố trong bối cảnh thị trường nợ của các công ty AI vừa trải qua một tuần biến động, do những lo ngại về tình trạng chi tiêu ồ ạt trong khi lợi nhuận mang lại còn hạn chế.

Với việc giới đầu tư ngày càng đòi hỏi mức bù đắp rủi ro cao hơn để tài trợ cho các dự án AI, sự biến động này đã ảnh hưởng đến các cuộc thảo luận về định giá khoản nợ của SpaceX, vốn được cấu trúc dưới dạng trái phiếu phát hành riêng lẻ.

Nhằm trấn an tâm lý giới đầu tư, tỷ phú Musk đã tìm cách tạo sự khác biệt giữa SpaceX với các công ty bán năng lực điện toán đám mây, bằng cách nhấn mạnh vào nguồn thu thực tế từ mảng kinh doanh vệ tinh Starlink.

Dù được ba tổ chức xếp hạng tín nhiệm lớn nhất đánh giá ở mức có thể đầu tư, giá công cụ nợ của SpaceX đã giảm trong những tuần gần đây. Chi phí bảo hiểm rủi ro vỡ nợ (CDS) của công ty đã tăng lên mức kỷ lục 266 điểm cơ bản vào cuối tuần trước, mức thường thấy ở các tổ chức phát hành nợ dưới chuẩn, trước khi giảm nhẹ xuống quanh mức 261 điểm cơ bản vào đầu tuần này.

Ngân hàng Goldman Sachs đóng vai trò là đơn vị cấu trúc duy nhất cho thỏa thuận này. Bên cạnh đó, các quỹ do BlackRock, Goldman Sachs Asset Management quản lý và các tài khoản vốn do KKR & Co. cố vấn cũng tham gia với tư cách là những nhà đầu tư chủ chốt./.

Tỷ phú Elon Musk tặng mỗi trẻ em Mỹ một cổ phiếu SpaceX Nếu được triển khai trên toàn quốc, chương trình có thể phân phối khoảng 72-73 triệu cổ phiếu, với tổng giá trị ước tính 10,5 tỷ USD.