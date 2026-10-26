Tuyên Quang: Xã Du Già tiếp thu, khắc phục ô nhiễm tại bãi rác thôn Cốc Pảng

Chiều 26/10, ông Nguyễn Đình Phúc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Du Già (Tuyên Quang) đã ký văn bản số 1844/UBND-KT gửi Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) và Cơ quan thường trú TTXVN tại Tuyên Quang về việc tiếp thu, khắc phục thông tin phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường tại bãi rác thôn Cốc Pảng.

Văn bản nêu rõ, sau khi tiếp nhận thông tin kịp thời phản ánh của TTXVN, Ủy ban Nhân dân xã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của nhân dân; đồng thời nhận thức rõ trách nhiệm trong công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường, bảo đảm chất lượng cuộc sống của người dân, giữ gìn cảnh quan và môi trường du lịch trên địa bàn.

Về tiếp thu, khắc phục những tồn tại trước mắt, Ủy ban Nhân dân xã xác định tình trạng rác thải tồn đọng, phát sinh mùi hôi và ruồi nhặng tại khu vực bãi rác thôn Cốc Pảng là vấn đề cần tập trung giải quyết. Những ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và hoạt động kinh doanh du lịch cộng đồng cần được quan tâm xử lý kịp thời, hạn chế thấp nhất các tác động bất lợi đến sức khỏe cộng đồng và môi trường sống.

Ủy ban Nhân dân xã sẽ tiếp tục chỉ đạo Phòng Kinh tế phối hợp với các đơn vị liên quan và đơn vị thực hiện thu gom rác thải triển khai các biện pháp khắc phục. Cụ thể: tăng cường kiểm tra hiện trạng bãi rác, rà soát khối lượng rác tồn đọng, tình trạng thu gom, tập kết và các yếu tố phát sinh ô nhiễm; yêu cầu đơn vị liên quan thực hiện nghiêm trách nhiệm trong công tác thu gom, quản lý và vệ sinh khu vực bãi rác.

Đơn vị thu gom rác thải tập trung thực hiện các biện pháp thu gom, xử lý rác tồn đọng phù hợp với điều kiện thực tế; tăng cường vệ sinh, khử mùi, khử trùng, kiểm soát ruồi nhặng theo quy định. Ủy ban Nhân dân xã phân công trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị liên quan, đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp khắc phục, không để tình trạng ô nhiễm kéo dài mà không có giải pháp xử lý...

Đối với phương án quy hoạch, di dời bãi rác, Ủy ban Nhân dân xã phấn đấu trong năm 2027 hoàn thiện việc quy hoạch và phương án di dời bãi rác đến vị trí phù hợp hơn, cách xa khu dân cư; đồng thời lồng ghép các nguồn vốn đầu tư xây dựng bãi rác.

Người dân thôn Cốc Pảng, xã Du Già, phải mắc màn khi ăn cơm để hạn chế ruồi nhặng do ô nhiễm từ bãi rác. (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)

Trong thời gian chưa thực hiện được việc di dời, xã xác định việc duy trì các biện pháp kiểm soát ô nhiễm tại bãi rác hiện nay là nhiệm vụ thường xuyên, cần được thực hiện nghiêm túc và liên tục, không chỉ chờ đến khi có địa điểm mới.

Về trách nhiệm tổ chức thực hiện, Ủy ban Nhân dân xã nghiêm túc tiếp thu những phản ánh của TTXVN và nhân dân, coi đây là cơ sở thực tiễn quan trọng để rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt. Đồng thời, cầu thị và cam kết tập trung chỉ đạo triển khai các giải pháp khắc phục, từng bước cải thiện chất lượng môi trường, bảo đảm đời sống sinh hoạt của nhân dân, giữ gìn cảnh quan và xây dựng hình ảnh Du Già là điểm đến du lịch an toàn, xanh, sạch, thân thiện...

Trước đó, ngày 22/10, TTXVN đã đăng tải phóng sự với tiêu đề Người dân Du Già khổ sở vì ô nhiễm rác thải trên Chuyên trang thông tin đa phương tiện với tên miền vietnammedia.vnanet.vn cùng bài viết với tiêu đề Tuyên Quang: Bãi rác quá tải, người dân vẫn phải chờ quy hoạch.

Phóng sự và bài viết này đã phản ánh và đi sâu phân tích về bãi rác quá tải, ruồi nhặng bủa vây, mùi hôi thối bao trùm khu dân cư đang ảnh hưởng đến đời sống người dân thôn Cốc Pảng, xã Du Già (Tuyên Quang) và hoạt động du lịch cộng đồng. Trong khi người dân mong mỏi sớm chấm dứt tình trạng ô nhiễm, phương án di dời bãi rác vẫn phải chờ đến quy hoạch của xã vào năm 2027.../.

Phản hồi TTXVN: Phương án khắc phục ô nhiễm ở bãi rác tập trung Triệu Phong Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Triệu Phong chỉ đạo Trung tâm Môi trường và Dịch vụ công ích lập dự án đóng cửa và cải tạo, mở rộng bãi chôn lấp chất thải rắn.