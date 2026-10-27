Việt Nam-Dominica tăng cường đối ngoại kênh Đảng

Việt Nam khẳng định coi trọng và mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với Cộng hòa Dominica, với Đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất và các lực lượng chính trị ở Cộng hòa Dominica.