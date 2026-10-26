Đề xuất quy hoạch chi tiết 2 tuyến đường sắt kết nối Hà Nội-Lạng Sơn

Quy hoạch chi tiết 2 tuyến đường sắt kết nối Hà Nội-Lạng Sơn, gồm tuyến hiện hữu và tuyến mới Hà Nội-Đồng Đăng. Đây là đề xuất tại Dự thảo Quy hoạch các tuyến, ga đường sắt khu vực đầu mối Hà Nội đang được Bộ Xây dựng thẩm định.

Theo thuyết minh dự thảo, 2 tuyến đường sắt kết nối Hà Nội-Lạng Sơn được nghiên cứu quy hoạch chi tiết nhằm tạo cơ sở đầu tư đồng bộ và dành quỹ đất phát triển dọc hành lang đường sắt.

Tuyến đường sắt hiện hữu tiếp tục được duy trì, với điểm đầu tại ga Hà Nội trước khi bàn giao tuyến xuyên tâm cho thành phố Hà Nội, hoặc tại ga Gia Lâm sau khi tuyến vành đai phía Đông được xây dựng và đưa vào khai thác.

Dự thảo cũng định hướng chuyển đoạn ga Hà Nội-ga Gia Lâm hiện tại thành đường sắt đô thị.

Trong khi đó, theo phương án tư vấn, tuyến đường sắt Hà Nội-Đồng Đăng mới có điểm đầu tại ga Gia Lâm dành cho tàu khách và ga Yên Thường dành cho tàu hàng, đều thuộc địa bàn Hà Nội. Điểm cuối của đoạn tuyến nghiên cứu là ranh giới giữa tỉnh Bắc Ninh trước đây và tỉnh Bắc Giang trước đây.

Về quy mô kỹ thuật sơ bộ, dự thảo đề xuất tuyến mới được xây dựng theo hình thức đường đôi, khổ ray 1.435mm, tốc độ thiết kế 160km/giờ.

Đối với kết cấu, tuyến đường sắt Hà Nội-Đồng Đăng mới dự kiến xuất phát từ ga Gia Lâm và ga Yên Thường trên mặt đất, tiếp tục đi trên mặt đất đến ga Tiên Du. Sau đó, tuyến nâng dần cao độ và chuyển sang đi trên cao đến hết phạm vi nghiên cứu.

Hiện hướng tuyến này vẫn cần được nghiên cứu, làm rõ trong quá trình lập quy hoạch chi tiết riêng hoặc ở giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi dự án.

Cùng với tuyến hiện hữu, tuyến đường sắt Hà Nội-Đồng Đăng mới đang được tư vấn nghiên cứu quy hoạch chi tiết theo dự án hỗ trợ kỹ thuật do phía Trung Quốc cung cấp. /.

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