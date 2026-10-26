Cà Mau: Về đích sớm công tác lấy mẫu hài cốt liệt sỹ

Chiều 26/10, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Cà Mau (Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Cà Mau) tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ."

Quán triệt tinh thần của chiến dịch, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Cà Mau đã triển khai toàn diện, đồng bộ và quyết liệt các giải pháp tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Từ ngày 17/6-29/9/2026, toàn tỉnh đã hoàn thành khai quật 3.458 mộ liệt sỹ, thu nhận 2.559 mẫu hài cốt; trong đó tỷ lệ mẫu đủ điều kiện giám định ADN đạt 74%.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau đã tiến hành bàn giao 2.570 mẫu hài cốt liệt sỹ cho Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) và Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng) để phục vụ công tác giám định ADN bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình.

Cùng với công tác khai quật, lực lượng Công an tỉnh phối hợp với Bộ Công an tổ chức 2 đợt thu nhận 2.631 mẫu ADN của thân nhân liệt sỹ.

Các cấp, các ngành đã đẩy mạnh tuyên truyền 205 cuộc với hơn 10.500 lượt người tham gia; đồng thời mở các chuyên trang, chuyên mục trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội nhằm lan tỏa kết quả chiến dịch, kêu gọi nhân dân cung cấp thông tin về liệt sỹ và mộ liệt sỹ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu tham dự hội nghị đã thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế còn tồn tại như: Kết quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ chưa đạt chỉ tiêu Quân khu giao. Bên cạnh đó, toàn tỉnh hiện còn 852 thân nhân liệt sỹ chưa thu nhận mẫu ADN, trong đó có 506 thân nhân đã đăng ký.

Những hạn chế này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, như: Địa hình khu vực tìm kiếm có nhiều thay đổi, nhiều khu vực, nghĩa trang tạm đã đô thị hóa, san lấp mặt bằng xây dựng các công trình và hoạt động sản xuất; nhiều vị trí mất dấu vết hoàn toàn.

Song song đó, nguồn nhân chứng cung cấp thông tin ngày càng ít dần; cựu chiến binh và người nắm thông tin nay tuổi đã cao, trí nhớ suy giảm. Đồng thời, công tác thông tin, tuyên truyền để người dân cung cấp thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ chưa thường xuyên và việc vận động thân nhân liệt sỹ đăng ký thu mẫu ADN ở một số xã, phường chưa sâu rộng…

Đánh giá cao kết quả đạt được, Đại tá Nguyễn Thúc Linh, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9 ghi nhận nỗ lực của lực lượng chức năng tỉnh Cà Mau. Mặc dù điều kiện địa hình thấp, trũng, gặp nhiều khó khăn, song tỉnh đã tập trung hoàn thành công tác lấy mẫu sớm nhất trong toàn Quân khu, bảo đảm đúng quy trình kỹ thuật và chất lượng mẫu.

Định hướng các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Đại tá Nguyễn Thúc Linh cho rằng cần rà soát, minh xác kỹ thông tin các nghĩa trang tạm thời chiến (đã bóc gỡ bao nhiêu lần, quy tập về đâu, còn lại bao nhiêu) để tránh tìm kiếm dàn trải, thiếu hiệu quả. Đồng thời, địa phương cần đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu lịch sử các trận đánh, địa bàn giao tranh (tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu) cũng như tổ chức các hội thảo nhỏ kết hợp thu thập thông tin từ nhân chứng…

Nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn sâu sắc của chiến dịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng khẳng định, nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị rất quan trọng và nhân văn sâu sắc.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, tổ chức và triển khai thực hiện nhiệm vụ. (Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN)

“Phía sau mỗi phần mộ chưa xác định được danh tính là nỗi mong mỏi của gia đình, thân nhân; phía sau mỗi thông tin về liệt sỹ là trách nhiệm của chúng ta đối với lịch sử và những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc,” Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng nhấn mạnh, đồng thời đề nghị các sở, ngành, lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương cần tập trung rà soát các nguồn thông tin; tăng cường phối hợp giữa lực lượng tìm kiếm, quy tập với Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi và chính quyền cơ sở để đối chiếu thông tin, khoanh vùng các địa bàn có khả năng quy tập.

Thời gian tới, lực lượng chức năng khẩn trương hoàn thành việc thu mẫu ADN đối với thân nhân liệt sỹ, bảo đảm quy trình chuyên môn, tuyệt đối không bỏ sót đối tượng thuộc diện thu mẫu; đồng thời đẩy nhanh tiến độ rà soát hồ sơ, hoàn thiện dữ liệu, xác minh danh tính hài cốt liệt sỹ và đổi mới công tác tuyên truyền vận động nhân dân. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong chỉ đạo và bảo đảm đầy đủ các điều kiện phục vụ nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng nhấn mạnh năm 2027 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, gắn với mục tiêu hoàn thành Chiến dịch 500 ngày đêm và hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2027). Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Cà Mau đặt mục tiêu hoàn thành chỉ tiêu quy tập hài cốt liệt sỹ còn tồn đọng của năm 2026 và phấn đấu quy tập thêm 30 hài cốt liệt sỹ trước ngày 27/7/2027; triển khai xác minh, đính chính thông tin mộ liệt sỹ còn thiếu thông tin trong các nghĩa trang bằng phương pháp thực chứng.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã quyết định tặng Bằng khen cho 8 tập thể và 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, tổ chức và triển khai thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ./.

Cà Mau thu nhận ADN thân nhân liệt sỹ chưa xác định danh tính đợt 2 Cà Mau đẩy mạnh thu nhận ADN thân nhân liệt sỹ đợt 2 năm 2026, góp phần xác định danh tính các anh hùng liệt sỹ, thể hiện lòng tri ân sâu sắc.