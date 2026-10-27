Triều cường gây ngập đúng giờ tan tầm, giao thông Thành phố Hồ Chí Minh chật vật

Triều cường dâng cao gây ngập cục bộ nhiều tuyến đường TP.HCM chiều 26/10, ảnh hưởng giao thông giờ tan tầm. Dự báo thành phố còn khoảng 5 đợt triều cường cao gây ngập từ nay đến cuối năm 2026.

Chiều 26/10, triều cường dâng cao gây ngập cục bộ nhiều tuyến đường ven biển Thành phố Hồ Chí Minh, ảnh hưởng đến giao thông, sinh hoạt và hoạt động buôn bán của người dân. Nước bắt đầu tràn vào các tuyến đường, con hẻm từ khoảng 16 giờ. Đến 17 giờ, nhiều nơi ngập đến nửa bánh xe, khiến phương tiện di chuyển khó khăn, giao thông ùn ứ cục bộ vào giờ tan tầm.

Người đi đường phải giảm tốc độ, thận trọng qua các đoạn ngập; nhiều phụ huynh chở trẻ nhỏ đi học, tan học lo ngại xe chết máy và mất an toàn.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, triều cường cuối tháng 10 có khả năng đạt đỉnh trong các ngày 26-28/10. Ngày 27/10, mực nước tại trạm Nhà Bè dự báo đạt 1,75m, trạm Phú An đạt 1,73m và trạm Thủ Dầu Một khoảng 1,88m. Mực nước tại Nhà Bè và Phú An có thể vượt báo động III từ 0,10-0,15m.

Từ nay đến cuối năm 2026, TP. Hồ Chí Minh có thể còn khoảng 5 đợt triều cường cao gây ngập. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân theo dõi dự báo, chủ động bảo vệ tài sản và hạn chế đi qua các tuyến đường ngập sâu./.