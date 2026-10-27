Gia Lai: Hai Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã bị kỷ luật do khai lý lịch sai

Ngày 27/10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai ra Thông cáo về kết quả kỳ họp lần thứ 22, trong đó quyết định thi hành kỷ luật Khiển trách đối với hai Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã do vi phạm quy định của Đảng trong kê khai lý lịch cá nhân.

Cụ thể, tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và thi hành kỷ luật đối với Thượng tá Phạm Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Púch và Thiếu tá Phạm Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Chia.

Qua xem xét, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy hai đồng chí Phạm Thanh Tùng và Phạm Văn Tuấn đã vi phạm quy định của Đảng về kê khai lịch sử chính trị của bản thân và gia đình trong lý lịch cá nhân; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ. Những vi phạm trên đã ảnh hưởng xấu, làm giảm uy tín của cá nhân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi các đồng chí sinh hoạt, công tác.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm và các quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với Thượng tá Phạm Thanh Tùng và kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với Thiếu tá Phạm Văn Tuấn.

Kỳ họp lần thứ 22 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai được tổ chức ngày 21/10/2026, để giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp./.

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