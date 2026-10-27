Lạng Sơn tinh gọn 262 cơ sở giáo dục công lập, ổn định tổ chức sau sắp xếp

Sau quá trình sắp xếp, mạng lưới cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được tinh gọn đáng kể, công tác kiện toàn tổ chức và bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên từng bước đi vào ổn định.

Các cơ sở giáo dục cơ bản bảo đảm điều kiện tổ chức dạy học, duy trì hoạt động và đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh.

Theo Báo cáo số 690/BC-UBND ngày 19/10/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết quả rà soát, sắp xếp, vận hành cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và bố trí đội ngũ sau sắp xếp, toàn tỉnh đã giảm từ 637 cơ sở xuống còn 375 cơ sở giáo dục công lập, giảm 262 cơ sở, tương ứng 41,1%. Số điểm trường cũng giảm 107 điểm.

Cụ thể, số cơ sở giáo dục mầm non giảm 100 cơ sở, tiểu học giảm 76 cơ sở, trung học cơ sở giảm 62 cơ sở, trung học phổ thông giảm 1 cơ sở, trường nhiều cấp học giảm 18 cơ sở và trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên giảm 4 cơ sở. Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh cũng được sắp xếp từ 1 trung tâm xuống còn 0 theo phương án tổ chức lại mạng lưới.

Qua rà soát, kiểm tra liên ngành, các cơ sở giáo dục sau sắp xếp cơ bản hoạt động ổn định, bảo đảm điều kiện tổ chức dạy học. Việc bố trí nhân sự quản lý tại các phân hiệu được thực hiện theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP, trong đó mỗi phân hiệu có 1 phó hiệu trưởng phụ trách. Toàn tỉnh không có cơ sở giáo dục vượt quá khả năng quản trị, gây ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn hoặc quyền học tập của học sinh.

Đối với mô hình trường nhiều cấp học, toàn tỉnh hiện có 81 trường, chủ yếu là các trường tiểu học và trung học cơ sở tại các xã. Trong đó, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bằng Mạc, xã Bằng Mạc, có quy mô lớn nhất với 73 lớp và 3 phân hiệu. Việc tổ chức lại mạng lưới trường lớp được triển khai gắn với yêu cầu duy trì hoạt động dạy học, đồng thời bảo đảm điều kiện quản lý phù hợp với thực tế tại địa phương.

Cùng với sắp xếp đầu mối, tỉnh chú trọng hoàn thiện các điều kiện cần thiết để các cơ sở giáo dục đi vào hoạt động ổn định. Đến nay, 100% cơ sở giáo dục thuộc diện sắp xếp đã được ban hành quyết định sáp nhập, tổ chức lại; thực hiện kiện toàn cán bộ quản lý và bàn giao tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, hồ sơ, dữ liệu theo quy định. Đến ngày 15/10/2026, toàn bộ cơ sở giáo dục đã được cấp con dấu mới, mở hoặc chuyển đổi tài khoản và cập nhật mã trường trên cơ sở dữ liệu ngành.

Trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, công tác bố trí đội ngũ cán bộ quản lý được triển khai đồng bộ, gắn với yêu cầu sử dụng nhân lực phù hợp với vị trí việc làm và chuyên môn đào tạo. Tổng số hiệu trưởng, giám đốc, phó hiệu trưởng, phó giám đốc giảm từ 1.404 người xuống còn 1.032 người, giảm 372 người, tương ứng 26,5%.

Trong số 372 người thôi giữ chức vụ quản lý, có 341 người được chuyển sang làm giáo viên phù hợp với chuyên môn đào tạo và cấp học; 13 người chuyển công tác sang đơn vị ngoài ngành giáo dục; 18 người nghỉ theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP. Đến nay, toàn tỉnh không còn cán bộ quản lý chưa có phương án bố trí.

Đối với nhân sự hỗ trợ giáo dục, số lượng giảm từ 1.770 người xuống còn 1.719 người, giảm 51 người, tương ứng 2,9%. Các đơn vị chủ động sắp xếp, bố trí kế toán, văn thư dôi dư trong nội bộ, qua đó giải quyết cơ bản tình trạng nhân sự chưa được phân công nhiệm vụ.

Với đội ngũ giáo viên dôi dư sau sắp xếp, ủy ban nhân dân các xã, phường đã đề nghị điều chuyển 279 giáo viên, chủ yếu là giáo viên mầm non. Đến ngày 12/10/2026, tỉnh đã hoàn thành điều động, bố trí 50 giáo viên theo đề nghị của các địa phương. Đối với số giáo viên còn lại, các cơ quan chức năng tiếp tục xem xét phương án sử dụng phù hợp, như bố trí vào các vị trí giáo vụ, tư vấn học sinh, hỗ trợ giáo dục người khuyết tật, nhân viên hoặc giải quyết chế độ nghỉ theo quy định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình vận hành các cơ sở giáo dục sau sắp xếp vẫn còn một số khó khăn. Phần mềm cơ sở dữ liệu ngành giáo dục chưa liên thông với phần mềm quản lý hồ sơ viên chức, dẫn đến tình trạng trùng lặp trong nhập liệu. Một số trường còn thiếu nhân viên công nghệ thông tin, ảnh hưởng đến công tác quản lý, cập nhật và khai thác dữ liệu phục vụ hoạt động chuyên môn.

Trường Tiểu học Chi Lăng (phường Lương Văn Tri) cùng Trường Tiểu học Quảng Lạc sắp xếp lại để thành lập Trường Tiểu học Lương Văn Tri. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Trước thực tế đó, tỉnh tiếp tục giao Sở Giáo dục và Đào tạo cùng ủy ban nhân dân các xã, phường theo dõi tình hình hoạt động của những cơ sở có phân hiệu, điểm trường cách trường chính trên 10 km. Trên cơ sở thực tiễn vận hành, các đơn vị kịp thời phát hiện khó khăn, bất cập để tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh, bảo đảm hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện từng địa bàn.

Tỉnh cũng kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu sửa đổi quy định về định mức giáo viên, nhân viên theo hướng tính đến số lượng phân hiệu, điểm trường và khoảng cách địa lý giữa trường chính với các điểm trực thuộc. Đồng thời, đề xuất quy định số tiết quy đổi phù hợp đối với giáo viên hỗ trợ tổng phụ trách Đội tại phân hiệu, điểm trường và tăng cường liên thông cơ sở dữ liệu ngành với phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Nội vụ.

Lạng Sơn đề nghị Bộ Nội vụ hướng dẫn chính sách đối với giáo viên dôi dư sau sắp xếp nhưng không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP. Tỉnh cũng kiến nghị Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính hướng dẫn các địa phương về điều kiện, chế độ đối với giáo viên mầm non nghỉ trước tuổi và kinh phí thực hiện các chính sách liên quan.

Thời gian tới, tỉnh Lạng Sơn tiếp tục rà soát, hoàn thiện tổ chức mạng lưới cơ sở giáo dục, bố trí đội ngũ phù hợp và tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình vận hành sau sắp xếp. Việc tinh gọn tổ chức gắn với bảo đảm chất lượng dạy học, quyền lợi của giáo viên và quyền học tập của học sinh được xác định là yêu cầu xuyên suốt, hướng tới xây dựng mạng lưới giáo dục công lập hoạt động hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương./.

Sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục tại Lạng Sơn phù hợp với đặc thù miền núi Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị tỉnh Lạng Sơn tiếp tục sắp xếp mạng lưới trường lớp sát với đặc thù miền núi, biên giới và triển khai hiệu quả các nghị quyết về giáo dục.