Vietjet mở lại đường bay thẳng Thành phố Hồ Chí Minh đến miền Bắc Thái Lan

Hãng hàng không Vietjet vừa chính thức khôi phục đường bay thẳng Thành phố Hồ Chí Minh-Chiang Mai (Thái Lan) với 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần, tiếp tục đưa hành khách đến gần hơn với những điểm đến hấp dẫn tại Việt Nam và Thái Lan, thúc đẩy du lịch, giao thương và giao lưu văn hóa trong khu vực.

Các chuyến bay thẳng khai thác vào Thứ Hai, Tư, Sáu và Chủ Nhật chỉ với khoảng 2 giờ bay, khởi hành từ Thành phố Hồ Chí Minh lúc 13h25 và đến Chiang Mai lúc 15h30; chiều về khởi hành lúc 16h30 và đến Thành phố Hồ Chí Minh lúc 18h45.

Với thời gian bay thuận tiện, du khách có thời gian khám phá điểm đến, kết hợp các kỳ nghỉ ngắn hoặc dịp cuối tuần. Vietjet hiện là hãng hàng không duy nhất phục vụ đường bay thẳng Thành phố Hồ Chí Minh-Chiang Mai, giúp hành khách di chuyển thuận tiện mà không cần nối chuyến.

Đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-Chiang Mai tiếp tục mở rộng mạng bay Việt Nam-Thái Lan của hệ sinh thái Vietjet, kết nối các thành phố lớn của Việt Nam như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và Phú Quốc với những điểm đến nổi bật tại Thái Lan như Bangkok, Phuket, Chiang Mai,… đồng thời mang đến thêm lựa chọn hành trình trên mạng bay nội địa Thái Lan rộng khắp.

"Mạng bay giữa Việt Nam và Thái Lan không ngừng phát triển góp phần tăng cường kết nối du lịch, giao thương và giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia, đưa những trải nghiệm mới đến gần hơn với hành khách," lãnh đạo Vietjet nhấn mạnh.

Thái Lan luôn là điểm đến yêu thích của du khách Việt Nam nhờ khoảng cách gần, văn hóa đặc sắc, ẩm thực phong phú và nhiều trải nghiệm hấp dẫn. Chiang Mai lại mang đến vẻ đẹp bình yên, đậm dấu ấn văn hóa của miền Bắc Thái Lan, quyến rũ du khách với những ngôi chùa cổ kính, phố cổ duyên dáng, núi rừng hùng vĩ.

Thành phố Hồ Chí Minh - trung tâm kinh tế, văn hóa và du lịch năng động của Việt Nam, đồng thời đem đến cho du khách Thái Lan trải nghiệm mua sắm, ẩm thực hấp dẫn, kết nối rộng khắp đến các điểm đến hấp dẫn khác tại Việt Nam./.

Vietjet khai trương đường bay Hà Nội-Đài Nam, mở rộng mạng bay quốc tế Với mạng bay ngày càng mở rộng, đội tàu bay hiện đại, Vietjet tiếp tục mang đến cho hành khách thêm cơ hội khám phá những vùng đất mới, trải nghiệm những hành trình thuận tiện.