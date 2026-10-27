Thanh Hóa: Nhiều giải pháp để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cuối năm

Sáng 27/10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10/2026, đánh giá tình hình kinh tế-xã hội tháng 10, giao ban toàn tỉnh về thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tô Anh Dũng chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tô Anh Dũng trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xã Hoằng Thanh cùng 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Thịnh Đông, giai đoạn 2.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của các sở, ngành, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tháng 10/2026.

Bên cạnh những kết quả tích cực, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng phân tích những tồn tại, hạn chế và các điểm nghẽn đang ảnh hưởng đến tiến độ phát triển, nhất là giải ngân vốn đầu tư công, huy động nguồn lực tăng trưởng, hoạt động xuất khẩu và việc xác định, kiểm đếm giá trị tăng thêm của các ngành, lĩnh vực.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng chủ trì phiên họp. (Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN)

Trên cơ sở đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương rà soát kỹ từng nhiệm vụ, nhận diện đúng nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm và đề ra giải pháp tháo gỡ cụ thể, quyết liệt, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trong những tháng cuối năm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tô Anh Dũng khẳng định mục tiêu tăng trưởng 2 con số đã được xác định rõ, không có lý do để lùi mục tiêu; các cấp, các ngành, địa phương phải nỗ lực bằng mọi giá để hoàn thành kế hoạch. Muốn vậy, toàn tỉnh phải tập trung cao độ, bám sát tiến độ, kế hoạch, tăng cường cường độ làm việc, chủ động xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh, không để công việc chậm trễ kéo dài.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các chỉ tiêu, nhiệm vụ tại Kế hoạch số 384/KH-UBND phải được lượng hóa bằng số liệu, theo dõi, đánh giá tiến độ hằng tuần và gắn chặt với trách nhiệm người đứng đầu.

Những đơn vị không hoàn thành các mốc tiến độ mà không có lý do khách quan phải kiểm điểm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Kết quả thực hiện kế hoạch này cũng là căn cứ đánh giá, xếp loại và bình xét thi đua năm 2026.

Cùng với nhiệm vụ tăng trưởng, các cấp, ngành, địa phương cần tiếp tục chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp cuối năm; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái và bảo đảm an toàn thực phẩm. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, kế hoạch đầu tư công, dự toán ngân sách năm 2027; hoàn tất thủ tục các dự án khởi công mới để có thể triển khai ngay từ đầu năm.

Để xử lý những điểm nghẽn, tạo động lực phát triển trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, địa phương theo chức năng, thẩm quyền; yêu cầu xác định rõ người chịu trách nhiệm, thời hạn hoàn thành và kết quả đầu ra có thể kiểm đếm, đánh giá.

Theo báo cáo tại phiên họp, trong tháng 10/2026, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định, bảo đảm khung thời vụ; sản xuất công nghiệp duy trì đà tăng trưởng khá, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 14,18% so với cùng kỳ.

Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục khởi sắc, với tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 26,7%, doanh thu du lịch tăng 43,1%, doanh thu vận tải tăng 30,0%. Trung tâm thương mại AEON MALL Thanh Hóa được triển khai, đưa vào hoạt động đúng tiến độ.

Thu ngân sách nhà nước tăng 45,17% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa tăng 54%, chủ yếu từ tiền sử dụng đất và thuế tiêu thụ đặc biệt của Lọc hóa dầu Nghi Sơn; thu xuất nhập khẩu tăng 32%.

Công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng diện mạo xã, phường sáng, xanh, sạch, đẹp tiếp tục được quan tâm. Các hoạt động nạo vét, khơi thông sông ngòi, hồ, cống nhằm bảo đảm tưới, tiêu, nhất là tại sông Nhà Lê, sông Vinh và hệ thống hồ điều hòa, được triển khai tích cực.

Nhiều nội dung quan trọng được phân tích làm rõ như tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ở một số đơn vị, địa phương; công tác giải phóng mặt bằng....( Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN)

Hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư được thực hiện chủ động, có trọng tâm. Trong tháng, toàn tỉnh thu hút 9 dự án đầu tư mới, với tổng vốn đăng ký gấp 1,6 lần so với cùng kỳ. Một số vướng mắc liên quan đến nguồn cung vật liệu xây dựng, giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công, thu tiền sử dụng đất và xử lý tài sản dôi dư từng bước được tháo gỡ, tạo chuyển biến trong tổ chức thực hiện.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm; an sinh xã hội được bảo đảm, giáo dục mũi nhọn đạt kết quả nổi bật. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội cơ bản ổn định.

Trong tháng, các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban Nhân dân các xã, phường tiếp tục tập trung thực hiện Kế hoạch số 384/KH-UBND ngày 7/10/2026 về kịch bản tăng trưởng kinh tế quý 4 năm 2026 theo nguyên tắc “6 rõ, 1 xuyên suốt.”

Các nhiệm vụ có thời hạn hoàn thành trong tháng 10 được tập trung triển khai, đạt nhiều kết quả tích cực. Theo báo cáo của các đơn vị, cả 10 dự án sản xuất, kinh doanh phải hoàn thành, đi vào hoạt động trong tháng 10 đều đạt mốc kế hoạch.

Tuy nhiên, kết quả thực hiện nhiệm vụ vẫn còn những hạn chế cần khắc phục. Giá trị tăng thêm của một số ngành, lĩnh vực thấp hơn kịch bản đề ra; công nghiệp, động lực tăng trưởng chính của tỉnh, có mức tăng trong tháng chưa đáp ứng yêu cầu.

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, trong khi công tác giải phóng mặt bằng dù có chuyển biến nhưng chưa đáp ứng yêu cầu, với 304,24 ha chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng trên toàn tỉnh.

Việc thực hiện nhiệm vụ tại một số ngành, địa phương, đơn vị chưa bảo đảm chất lượng và thời hạn theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hệ thống cây xanh tại các trường học và công trình giao thông lớn còn thiếu, ảnh hưởng đến yêu cầu chỉnh trang cảnh quan, xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp.

Nguyên nhân chủ yếu được xác định là công tác lập kế hoạch, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa sâu sát, đầy đủ, kịp thời; sự phối hợp giữa các sở, ngành cấp tỉnh với chính quyền cấp xã có lúc, có việc còn chậm, thiếu đồng bộ.

Một số chủ đầu tư chưa quyết liệt đôn đốc thi công, chậm hoàn thiện thủ tục nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành; việc xử lý các nhà thầu, đơn vị tư vấn vi phạm tiến độ hoặc hạn chế về năng lực chưa kiên quyết.

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung phân tích những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu tăng trưởng, trong đó có tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại một số đơn vị, địa phương; công tác giải phóng mặt bằng; tiến độ đưa các dự án mới vào hoạt động; triển khai các dự án nhà ở xã hội; tình trạng thiếu hụt năng lượng và nguồn lao động trong các ngành dệt may, da giày.

Các đại biểu đồng thời đề xuất giải pháp xử lý những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, tăng cường phối hợp giữa các ngành, địa phương, nâng cao trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Phiên họp cũng xem xét, cho ý kiến đối với Tờ trình đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Quyết định ban hành Quy chế điều động, thuyên chuyển nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập; Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu cũng thảo luận về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách địa phương năm 2026 và hỗ trợ kinh phí cho các phường thuộc đô thị Thanh Hóa thực hiện chỉnh trang đô thị, khắc phục, phòng, chống mưa bão năm 2026 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Những kết quả đạt được trong tháng 10 là cơ sở để Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh các nhiệm vụ phát triển trong những tháng cuối năm. Tuy nhiên, trước yêu cầu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số, các hạn chế về giải ngân đầu tư công, giải phóng mặt bằng và tiến độ thực hiện nhiệm vụ đòi hỏi phải được xử lý thực chất, kịp thời.

Việc cụ thể hóa chỉ đạo thành nhiệm vụ có thời hạn, có người chịu trách nhiệm và có kết quả kiểm đếm sẽ là yêu cầu quan trọng để nâng cao hiệu quả điều hành, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội của tỉnh./.

Cao Bằng dồn lực cho mục tiêu tăng trưởng trên 12% trong quý 4 Theo kịch bản điều hành, quý 4 năm 2026, tỉnh Cao Bằng cần đạt mức tăng trưởng khoảng 12-14%, tương ứng tạo ra khoảng 8.372 tỷ đồng giá trị tăng thêm.