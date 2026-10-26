Các tổ chức tài chính lớn dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất

Các tổ chức tài chính lớn tại Mỹ dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp ngày 27-28/10, trước khi cân nhắc tăng thêm trong tháng 12 nhằm kiềm chế lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương.

Theo Goldman Sachs Investment Research, Fed nhiều khả năng không điều chỉnh lãi suất trong tháng 10, nhưng có thể thực hiện thêm một đợt tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tháng 12.

Dự báo này phản ánh quan điểm rằng các nhà hoạch định chính sách cần thêm thời gian đánh giá tác động của những đợt điều chỉnh trước đó đối với nền kinh tế và diễn biến giá cả.

Trong khi đó, chuyên gia kinh tế trưởng phụ trách thị trường Mỹ của JPMorgan, Michael Feroli, cũng dự báo Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 10.

Ông cho rằng việc trì hoãn tăng lãi suất sẽ giúp cơ quan này có thêm thời gian đánh giá các dữ liệu kinh tế mới, dù áp lực lạm phát vẫn có thể đòi hỏi chính sách tiền tệ thắt chặt hơn trong thời gian tới. JPMorgan cũng dự báo Fed có thể tăng lãi suất thêm một lần vào tháng 12.

Theo khảo sát 100 nhà kinh tế được thực hiện trong giai đoạn 16-20/10 cho thấy 94 người dự báo Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 10, ở mức 3,75-4,00%; toàn bộ 100 người tham gia khảo sát dự báo lãi suất sẽ tăng trong tháng 12. Đây là sự thay đổi đáng kể so với tháng trước, khi chưa đến một nửa số người được hỏi dự đoán có thêm đợt tăng lãi suất vào cuối năm.

Lạm phát dai dẳng, chi phí năng lượng tăng do cuộc xung đột với Iran và các biện pháp thuế quan tiếp tục gây sức ép lên triển vọng giá cả. Trong khi đó, nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì đà tăng trưởng, khiến Fed phải cân nhắc giữa yêu cầu kiềm chế lạm phát và nguy cơ làm suy yếu hoạt động kinh tế nếu tiếp tục nâng chi phí vay vốn.

Theo cuộc khảo sát, gần 60% số chuyên gia dự báo lãi suất có thể đạt đỉnh trong biên độ 4,00-4,25%, trong khi 38 trong số 92 người trả lời câu hỏi về triển vọng lãi suất cho rằng Fed có thể cần ít nhất hai đợt tăng bổ sung. Những khác biệt này cho thấy mức độ bất định vẫn lớn đối với lộ trình chính sách tiền tệ trong các tháng tới.

Fed dự kiến công bố quyết định về lãi suất vào ngày 28/10 tới. Giới đầu tư sẽ theo dõi sát tuyên bố chính sách và phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh để tìm thêm tín hiệu về khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 cũng như triển vọng chính sách trong năm 2027./.

Quan chức Fed: Việc tăng lãi suất có thể cần thiết nhưng chưa cấp bách Theo Chủ tịch Fed chi nhánh San Francisco, Fed không chịu áp lực phải vội đưa ra quyết định khi lượng thông tin hiện có còn hạn chế, và cơ quan này vẫn có đủ thời gian cần thiết để đánh giá tình hình.