Hồ Thác Bà - “Vịnh Hạ Long trên núi” giữa đại ngàn Tây Bắc

Sở hữu mặt nước xanh biếc, hơn 1.300 hòn đảo lớn nhỏ cùng cảnh sắc núi non thơ mộng, hồ Thác Bà (tỉnh Lào Cai) được ví như “Vịnh Hạ Long trên núi,” là điểm đến hấp dẫn dành cho du khách yêu thiên nhiên.

Không chỉ nổi bật với vẻ đẹp hoang sơ, nơi đây còn cuốn hút bởi những giá trị lịch sử, văn hóa bản địa và tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.

Vẻ đẹp thơ mộng của “Vịnh Hạ Long trên núi”

Tọa lạc tại tỉnh Lào Cai, cách trung tâm Hà Nội khoảng 140km, hồ Thác Bà là một trong ba hồ nhân tạo lớn nhất Việt Nam. Hồ được hình thành trong quá trình xây dựng Nhà máy Thủy điện Thác Bà vào những năm 1970, với diện tích mặt nước hơn 23.000ha và hơn 1.300 hòn đảo lớn nhỏ nhấp nhô giữa lòng hồ.

Được bao quanh bởi những dãy núi xanh trùng điệp, những cánh rừng và làn nước trong xanh, hồ Thác Bà mang vẻ đẹp hài hòa giữa sông nước và núi rừng. Sắc xanh của mặt hồ hòa cùng màu trời, những dải mây bảng lảng tạo nên bức tranh thiên nhiên yên bình, thơ mộng, níu chân du khách khi đặt chân đến vùng đất này.

Hồ Thác Bà. (Ảnh: TTXVN phát)

Một trong những trải nghiệm được yêu thích khi đến đây là ngồi thuyền len lỏi qua các đảo, ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên và khám phá những hang động kỳ thú. Vào sáng sớm, mặt hồ thường được bao phủ bởi làn sương mỏng, trong khi thời khắc hoàng hôn lại nhuộm cảnh vật trong sắc màu lãng mạn, đem đến cảm giác thư thái, tách biệt khỏi nhịp sống ồn ào.

Khu vực hồ còn có nhiều hang động với hệ thống nhũ đá và hình thù tự nhiên độc đáo như động Thủy Tiên, động Xuân Long, hang Bạch Xà cùng các địa danh gắn với tên gọi Thác Bà, Thác Ông. Những điểm đến này góp phần làm phong phú hành trình khám phá cảnh quan của du khách.

Hồ Thác Bà được công nhận là di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh cấp quốc gia theo Quyết định số 2410/QĐ-VH ngày 27/9/1996 của Bộ Văn hóa- Thông tin, nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Khám phá công trình thủy điện và văn hóa bản địa

Không chỉ có cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, hồ Thác Bà còn gắn liền với công trình thủy điện mang ý nghĩa quan trọng trong lịch sử phát triển kinh tế của đất nước.

Tham quan Nhà máy Thủy điện Thác Bà, du khách có cơ hội tìm hiểu về quá trình xây dựng công trình, đồng thời khám phá dấu ấn của một trong những nhà máy thủy điện đầu tiên của Việt Nam.

Sau hành trình tham quan nhà máy, du khách có thể kết hợp ghé đền Mẫu Thác Bà, địa điểm tâm linh nằm trên núi Hoàng Thi. Với thế tựa lưng vào núi, hướng nhìn ra sông Chảy về phía Đông Bắc và xa xa là núi Cao Biền, ngôi đền mang đến không gian thanh tịnh, đồng thời gắn bó với đời sống tín ngưỡng của người dân địa phương.

Bên cạnh các điểm tham quan, khu vực hồ Thác Bà còn là nơi sinh sống của nhiều dân tộc như Kinh, Tày, Nùng, Mông, Dao, Phù Lá, Cao Lan... Mỗi cộng đồng góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng với phong tục, tập quán và những nét sinh hoạt truyền thống đặc sắc.

Du khách có thể tìm hiểu cuộc sống của người dân trong những ngôi nhà sàn nép mình bên sườn núi, khám phá nghề đánh bắt cá truyền thống và thưởng thức các món ăn mang đậm hương vị địa phương như cơm lam, nộm hoa chuối rừng, gà nấu măng chua, gỏi cá, nộm tôm.

Vào những dịp lễ hội, các hoạt động văn hóa truyền thống như lễ mừng cơm mới, Tết nhảy cùng những làn điệu dân ca tạo nên sức hấp dẫn riêng cho vùng hồ. Đây cũng là cơ hội để du khách hiểu thêm về đời sống tinh thần, phong tục và bản sắc văn hóa được cộng đồng gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Trải nghiệm du lịch sinh thái giữa thiên nhiên

Với không gian rộng lớn, khí hậu trong lành và cảnh quan còn giữ được nét tự nhiên, hồ Thác Bà phù hợp với nhiều hoạt động du lịch ngoài trời. Du khách có thể chèo thuyền, trải nghiệm kayak ở những khu vực phù hợp, tổ chức dã ngoại, cắm trại ven hồ hoặc nghỉ ngơi giữa khung cảnh núi rừng xanh mát.

Những bãi đất thoáng đãng bên hồ là lựa chọn thích hợp để tổ chức các hoạt động tập thể, ngắm cảnh và tận hưởng không khí yên bình. Các hoạt động dưới nước cần được thực hiện tại khu vực được phép, có phương tiện bảo hộ và bảo đảm an toàn.

Sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên, trải nghiệm khám phá và văn hóa bản địa giúp hồ Thác Bà trở thành điểm đến dành cho những người muốn tìm kiếm sự thư giãn, đồng thời khám phá một vùng đất giàu tiềm năng của khu vực Tây Bắc.

Định hướng phát triển hồ Thác Bà thành khu du lịch quốc gia

Một góc Hồ Thác Bà. (Ảnh: TTXVN phát)

Nhằm phát huy tiềm năng và lợi thế sẵn có, ngày 10/5/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 396/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia hồ Thác Bà đến năm 2040. Quy hoạch hướng tới xây dựng nơi đây trở thành một trong những động lực phát triển du lịch của cả nước.

Theo định hướng, đến năm 2040, Khu Du lịch quốc gia hồ Thác Bà phấn đấu trở thành trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng và văn hóa có thương hiệu, sở hữu hệ thống hạ tầng đồng bộ, cơ sở vật chất hiện đại, sản phẩm du lịch đa dạng, đặc sắc và chất lượng cao, đủ sức cạnh tranh trong khu vực và quốc tế.

Hồ Thác Bà được định hướng là khu du lịch quốc gia trọng tâm của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ, với các sản phẩm đặc trưng gắn với hệ sinh thái hồ và giá trị văn hóa dân tộc. Những loại hình được chú trọng gồm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, tham quan, nghiên cứu lịch sử, văn hóa, hội nghị và hội thảo.

Quy hoạch cũng xác định định hướng phát triển không gian du lịch theo các khu vực Tân Hương-Đại Đồng, Linh Sơn-Cao Biền, Phúc Ninh-Cảm Nhân và Liễu Đô- Vĩnh Lạc; đồng thời tổ chức các cửa ngõ, hành lang, vùng phát triển và trọng điểm du lịch nhằm tạo sự kết nối giữa các điểm đến.

Việc xác định rõ định hướng và không gian phát triển được kỳ vọng tạo điều kiện thu hút nhà đầu tư nghiên cứu, đề xuất các dự án du lịch quy mô lớn, chất lượng cao. Cùng với đó, công tác bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên, đa dạng sinh học và phát huy giá trị văn hóa bản địa được xem là yếu tố quan trọng để phát triển du lịch bền vững.

Với cảnh quan sông nước đặc sắc, hệ thống đảo phong phú, những công trình mang dấu ấn lịch sử và bản sắc văn hóa đa dạng, hồ Thác Bà sở hữu nhiều lợi thế để phát triển thành điểm đến du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng hấp dẫn. Việc khai thác hiệu quả các giá trị này gắn với bảo tồn thiên nhiên và văn hóa địa phương sẽ góp phần nâng cao vị thế của hồ Thác Bà trên bản đồ du lịch Việt Nam./.

Về Lào Cai dự Lễ hội bưởi Đại Minh và khám phá danh thắng quốc gia hồ Thác Bà Điểm nhấn của Lễ hội bưởi Đại Minh ở Lào Cai là các hoạt động tôn vinh thương hiệu bưởi Đại Minh, nổi bật với cuộc thi cây bưởi đẹp, vườn bưởi đẹp và thi trình bày mâm lễ vật từ bưởi.