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Tây Ninh: Núi Bà Đen phấn đấu đón hơn 4 triệu lượt khách trong năm 2026

Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, chuyển đổi số, bảo tồn di sản và bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu thu hút hơn 4 triệu lượt khách trong cả năm.

Du khách chiêm bái tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn cao nhất châu Á trên đỉnh núi Bà Đen. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)
Du khách chiêm bái tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn cao nhất châu Á trên đỉnh núi Bà Đen. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)

Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen đón hơn 3,73 triệu lượt khách trong 10 tháng đầu năm 2026, doanh thu phí tham quan đạt hơn 36 tỷ đồng, tiếp tục khẳng định sức hút của điểm đến du lịch trọng điểm tỉnh Tây Ninh.

Dự kiến đến hết năm, lượng khách đến khu du lịch sẽ vượt 4 triệu lượt.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen tại buổi làm việc về kết quả thực hiện nhiệm vụ 10 tháng đầu năm và phương hướng triển khai những tháng cuối năm, Ban Quản lý đã thực hiện 86/103 nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2026, tập trung vào bảo tồn di sản, quản lý tài nguyên thiên nhiên, phát triển hạ tầng, xúc tiến du lịch và thu hút đầu tư. Trong đó, chương trình khai mạc Hội xuân Bính Ngọ ngày 20/2/2026 thu hút hơn 164.883 lượt đại biểu, du khách tham quan. Tổng doanh thu phí tham quan đạt hơn 36 tỷ đồng, trong đó số nộp ngân sách nhà nước gần 28,9 tỷ đồng.

Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật như biểu diễn nhạc ngũ âm, múa trống Chhay-dăm, lễ dâng đăng và Lễ hội Nông sản đặc trưng, sản phẩm OCOP góp phần quảng bá cảnh quan, tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống và đa dạng hóa trải nghiệm cho du khách.

Công tác bảo tồn, số hóa di tích cũng đạt nhiều kết quả. Ban Quản lý triển khai hệ thống mã QR thuyết minh tự động đa ngôn ngữ tại 5 điểm di tích gồm Căn cứ Động Kim Quang, Chùa Hang, Căn cứ Liên Đội 7, Chùa Bà và Chùa Trung; đồng thời hoàn thành cơ sở dữ liệu số đối với di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu - Núi Bà Đen."

Song song với phát triển du lịch, công tác bảo đảm an toàn, an ninh trật tự và bảo vệ môi trường được tăng cường. Trong 10 tháng, đơn vị đã hướng dẫn gần 88.864 lượt khách leo núi dã ngoại, hỗ trợ 42 trường hợp té ngã, lạc đường và yêu cầu du khách ký gần 27.000 bản cam kết không vi phạm quy định phòng, chống cháy rừng. Hơn 477,4 tấn rác thải sinh hoạt tại khu vực Chùa Bà mở rộng được thu gom, xử lý.

Đối với diện tích 1.730,5ha rừng đặc dụng được giao quản lý, Ban Quản lý duy trì tuần tra, bảo vệ rừng, không để xảy ra vi phạm lâm nghiệp hoặc sự cố cháy rừng. Đơn vị cũng trồng phục hồi 124ha rừng, xử lý 50ha đất lâm nghiệp bị lấn chiếm và đưa toàn bộ diện tích này vào trồng rừng mới.

Hạ tầng du lịch tiếp tục được đầu tư, cải thiện thông qua các dự án mở rộng mặt bằng Chùa Bà, cải tạo hệ thống nhà mát dọc tuyến đường bộ lên Chùa Bà và tu bổ Bia tưởng niệm Quân báo Trinh sát. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn gặp một số khó khăn liên quan đến thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải phóng mặt bằng tuyến đường vào Liên đội 7, điều chỉnh đề án phòng cháy, chữa cháy rừng và nguy cơ sạt lở đá tại khu vực Ma Thiên Lãnh trong mùa mưa bão.

Phát biểu kết luận buổi làm việc với Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Tấn Hòa ghi nhận những nỗ lực của Ban Quản lý trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là xúc tiến đầu tư, phát triển du lịch và quảng bá hình ảnh Tây Ninh. Lãnh đạo tỉnh đề nghị đơn vị tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư SunWorld Bà Đen Tây Ninh nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của khu du lịch.

Trong thời gian tới, Ban Quản lý cần đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng, quản lý chặt chẽ quy hoạch rừng, di tích và đất đai; nghiên cứu đầu tư camera AI, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý rừng, du khách và các hoạt động liên quan. Đồng thời, tăng cường giải pháp bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn cho du khách và phối hợp xử lý các nguy cơ sạt lở, cháy rừng.

Trước mắt, tỉnh yêu cầu xây dựng đề án quản lý hoạt động du lịch, trong đó chú trọng các hoạt động check-in và lữ hành; đồng thời hoàn thiện kế hoạch tổ chức Lễ hội Xuân Núi Bà Đen năm Đinh Mùi 2027 trong tháng 11/2026. Chương trình khai mạc cần được xây dựng đa dạng, phù hợp nhiều lứa tuổi, kết hợp nội dung tri ân các anh hùng liệt sỹ hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ năm 2027.

Với lượng khách tăng trưởng tích cực cùng định hướng tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo tồn các giá trị văn hóa, sinh thái, Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen đặt mục tiêu đón hơn 4 triệu lượt khách trong năm 2026, đóng góp vào sự phát triển du lịch và kinh tế-xã hội của tỉnh Tây Ninh./.

(Vietnam+)
#Núi Bà Đen #Du lịch #Tây Ninh #Văn hóa #NQ26 Tây Ninh
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NGHỊ QUYẾT 26 VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH

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